Huawei、通信事業者の新たな成長を促進するNG WANを発表

スペイン、バルセロナ、2026年3月4日 /PRNewswire/ -- Huaweiのデータ通信製品ライン担当プレジデントであるLeon WangはMWC Barcelona 2026において、同社のNG WANアーキテクチャを発表しました。インターネット・オブ・エージェント時代において、Huaweiはセキュリティとレジリエンス、多次元認識、ネットワークの自律性に重点を置いてIPベアラ・ネットワークをアップグレードしていると、Leon Wangは述べています。これにより通信事業者は、体験を確保し、収益成長を加速させ、ネットワーク効率を高め、インテリジェントなコネクティビティを強化する、自己防衛的なネットワーク基盤を確立することができます。

多次元認識@2H

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, unveils the NG WAN architecture (PRNewsfoto/Huawei)

Huaweiは業界初の暗号化トラフィック識別エンジン「Xingluo Identification Engine」を発表しました。このエンジンは、暗号化されたトラフィックフローに対して95％を超える識別精度を誇ります。また、90％の精度でユーザープロファイルを作成できる多次元ユーザーサービス特性データベースを構築しています。これにより、通信事業者は新規顧客を迅速に獲得することができます。

多次元認識@2B

Huaweiのロスレス・インテリジェント・コンピューティング・ボードは、コンピューティングパワー・データのゼロパケットロス伝送を可能にし、持続的なコンピューティング効率を保証します。Xingluoロスレスアルゴリズムを活用することで、Huaweiはトレーニング推論データを解読不可能な高次元ベクトルに変換し、企業データを保護し、通信事業者が分散協調トレーニング推論およびストレージ・コンピューティング分離サービスを提供できるようにします。

セキュリティとレジリエンス

Huaweiは、デバイスがファイル、メモリ、プロセス、トラフィックに関連する異常なアクティビティを即座に検出できるインテリジェントな intrinsic security boardを提供しています。また、攻撃の潜伏や拡散を防ぐため、侵入を速やかに特定しブロックします。

経路ハイジャックに対処するため、Huaweiはインテリジェントでレジリエントなメイン・コントロール・ボードを導入しました。40次元のナレッジグラフを活用することで、このボードはルーティングアドレス、パス、ルーティング情報の改ざんの属性を動的に識別し、クリティカルな状況での経路ハイジャックをゼロにします。

セキュリティとレジリエンス

Huaweiは量子セキュリティ・ソリューションを発表しました。このソリューションは、通信事業者が量子セキュアなベアラ・ネットワークを構築し、ユーザーデータの漏えいをゼロにするサポートをするものです。

通信事業者は、Huaweiの Xsec multi-point dynamic deployment solutionを活用してPQC暗号化接続を迅速に設定し、量子専用線のデプロイメント効率を60％向上させることができます。さらに、QKDルートを選択する通信事業者向けに、Huaweiは業界初の内蔵型QKDボード「LPUI-Q」を発表しました。このボードは、NetEngine 8000シリーズのルーターに直接挿入することができます。Huawei独自のノイズ抑制アルゴリズムを活用したこのボードは、QKDと通信ネットワークの統合を容易にし、通信事業者の総投資額を60%以上削減するのに役立ちます。

ネットワークの自律性

HuaweiはインテリジェントなO&Mソリューションを導入し、24時間体制のネットワーク保護を提供しています。ネットワークのインテリジェントな頭脳として機能するネットマスターは、専門家の分析、戦略策定、行動実行をシミュレートし、リアクティブなO&MからプロアクティブなO&Mへの移行を促進します。

