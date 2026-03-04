Huawei Luncurkan NG WAN guna Mendorong Pertumbuhan Bisnis Baru Operator

Multi-Dimensional Awareness @2H

Huawei menghadirkan mesin identifikasi trafik terenkripsi pertama di industri, Xingluo Identification Engine. Mesin ini memiliki tingkat akurasi lebih dari 95% dalam mengenali trafik terenkripsi. Selain itu, sistem ini membangun basis data karakteristik layanan pengguna secara multidimensi, mampu membentuk profil pengguna dengan akurasi hingga 90%. Hal tersebut membantu pihak operator memperoleh pelanggan baru dengan lebih cepat.

Multi-dimensional Awareness@2B

Huawei juga menghadirkan papan komputasi cerdas lossless yang mendukung transmisi data komputasi tanpa kehilangan paket (zero packet loss) sehingga menjaga efisiensi komputasi tetap stabil. Dengan algoritma lossless Xingluo, data pelatihan dan inferensi diubah menjadi vektor berdimensi tinggi yang aman, melindungi data perusahaan dan membantu pihak operator menyediakan layanan pelatihan-inferensi kolaboratif terdistribusi serta pemisahan penyimpanan dan komputasi.

Keamanan & Daya Tahan

Huawei menyediakan papan keamanan cerdas bawaan sehingga perangkat dapat mendeteksi aktivitas tidak biasa pada file, memori, proses, dan trafik secara instan. Sistem ini juga cepat mengidentifikasi dan memblokir penyusupan untuk mencegah serangan berkembang lebih jauh.

Untuk mengatasi pembajakan rute (route hijacking), Huawei memperkenalkan papan kontrol utama cerdas yang tangguh. Dengan memanfaatkan knowledge graph berdimensi 40, sistem ini secara dinamis mengenali atribut alamat rute, jalur, serta perubahan pada informasi routing sehingga memastikan tidak terjadi pembajakan rute dalam situasi kritis.

Keamanan & Daya Tahan

Huawei juga meluncurkan solusi keamanan kuantum yang membantu operator membangun jaringan bearer yang aman dari ancaman kuantum dan memastikan tidak ada kebocoran data pengguna.

Melalui solusi Xsec multi-point dynamic deployment, operator dengan cepat membangun koneksi terenkripsi berbasiskan PQC dan meningkatkan efisiensi penerapan jalur privat kuantum hingga 60%. Bagi operator yang memilih pendekatan QKD, Huawei memperkenalkan papan QKD bawaan pertama di industri, yaitu LPUI-Q. Papan ini dapat langsung terpasang pada router seri NetEngine 8000. Dengan algoritma penekanan gangguan unik dari Huawei, solusi ini mengintegrasikan QKD dengan jaringan komunikasi, sekaligus turut menghemat total investasi operator lebih dari 60%.

Otonomi Jaringan

Huawei juga menghadirkan solusi operasi dan pemeliharaan (O&M) cerdas untuk perlindungan jaringan 24 jam. Netmaster berfungsi sebagai "otak" jaringan, melakukan simulasi analisis pakar, perumusan strategi, dan eksekusi tindakan, sehingga mendukung peralihan dari O&M reaktif menjadi proaktif.

SOURCE Huawei