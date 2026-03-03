Huawei, Operatörlerde Yeni Bir Büyümeyi Desteklemek için NG WAN'ı Piyasaya Sürdü

BARSELONA, İspanya, 3 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Başkanı Leon Wang, MWC Barcelona 2026'da şirketin NG WAN mimarisini tanıttı. Akıllı Asistanların İnterneti çağında Huawei'nin güvenlik ve esneklik, çok boyutlu farkındalık ve ağ özerkliğine odaklanarak IP taşıyıcı ağlarını yükselttiğini belirtti. Bu, operatörlerin deneyim sağlayan, gelir artışını hızlandıran, ağ verimliliğini artıran ve akıllı bağlantıyı güçlendiren kendi kendini savunan bir ağ temeli oluşturmasını sağlayacaktır.

Çok boyutlu Farkındalık@2H

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, unveils the NG WAN architecture

Huawei, sektörün ilk şifreli trafik tanımlama motoru Xingluo Identification Engine'i tanıttı. Bu motor, şifrelenmiş trafik akışları için %95'i aşan bir tanımlama doğruluğuna sahiptir. Ayrıca, %90 doğrulukla kullanıcı profilleri oluşturmak için yeterince ayrıntılı olan çok boyutlu bir kullanıcı hizmet özellikleri veritabanı oluşturur. Bu, GSM operatörlerinin hızlı bir şekilde yeni müşteriler edinmesine yardımcı olur.

Çok Boyutlu Farkındalık@2B

Huawei'in kayıpsız akıllı bilgi işlem kartları, bilgi işlem gücü verilerinin sıfır paket kaybıyla iletilmesini sağlayarak sürekli bilgi işlem verimliliği sağlar. Xingluo kayıpsız algoritmasından yararlanan Huawei, eğitim-çıkarım verilerini kırılamaz yüksek boyutlu vektörlere dönüştürerek kurumsal verileri koruyor ve GSM operatörlerinin dağıtılmış ortaklaşa eğitim-çıkarım ve depolama-işlem ayırma hizmetleri sunmasını sağlıyor.

Güvenlik ve Dayanıklılık

Huawei, cihazların dosyalar, bellek, işlemler ve trafikle ilgili olağandışı etkinlikleri anında tespit etmesini sağlayan akıllı iç güvenlik kartları sunar. Ayrıca saldırıların gizlenmesini veya yayılmasını önlemek için izinsiz girişleri derhal tespit eder ve engeller.

Huawei, yönlendirme ele geçirme sorununu çözmek için akıllı ve esnek bir ana kontrol kartı geliştirdi. 40 boyutlu bir bilgi grafiği kullanan bu kart, yönlendirme adreslerinin, yolların ve yönlendirme bilgilerindeki herhangi bir tahrifatın niteliklerini dinamik olarak tanımlayarak kritik durumlarda yönlendirme ele geçirmeyi önler.

Güvenlik ve Dayanıklılık

Huawei bir kuantum güvenlik çözümü sundu. Bu çözüm, operatörlerin kuantum güvenli taşıyıcı ağlar kurmasına yardımcı olarak kullanıcı verilerinin sızmasının önlenmesini sağlar.

Taşıyıcılar, PQC şifreli bağlantıları hızlı bir şekilde kurmak için Huawei'in Xsec çok noktalı dinamik dağıtım çözümünden yararlanarak kuantum özel hatların dağıtım verimliliğini %60 oranında artırabilir. Ayrıca Huawei, QKD yolunu seçen operatörler için sektörün ilk içsel QKD kartı olan LPUI-Q'yu tanıttı. Bu kart doğrudan NetEngine 8000 serisi yönlendiricilere takılabilir. Huawei'in benzersiz gürültü bastırma algoritmasını kullanan kart, QKD'nin iletişim ağlarıyla entegrasyonunu kolaylaştırarak operatörlerin toplam yatırımını %60'ın üzerinde azaltmaya yardımcı olur.

Ağ Özerkliği

Huawei, günün her saati ağ koruması sunmak için akıllı İşletme ve Bakım çözümünü tanıttı. Ağın akıllı beyni olarak hizmet veren Netmaster, uzman analizini, strateji formülasyonunu ve eylem yürütmeyi simüle ederek reaktif İşletme ve Bakımdan proaktif İşletme ve Bakıma geçişi kolaylaştırır.

