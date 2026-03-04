화웨이, 차세대 NG WAN 아키텍처 공개… 통신사업자 신규 성장 동력 강화

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 레온 왕(Leon Wang) 화웨이(Huawei) 데이터 통신 제품 라인 담당 사장이 MWC 바르셀로나 2026에서 자사 NG WAN 아키텍처를 공개했다. 왕 사장은 에이전트 인터넷(Internet of Agents) 시대를 맞아 화웨이가 보안 및 복원력(Security & Resilience), 다차원 인지(Multi-dimensional Awareness), 네트워크 자율성(Network Autonomy)에 초점을 맞춰 IP 베어러 네트워크를 고도화하고 있다고 밝혔다. 이를 통해 통신사업자가 사용자 경험을 보장하는 자가 방어형 네트워크 기반을 구축하고, 매출 성장 가속화, 네트워크 효율 향상, 지능형 연결성 구현을 달성할 수 있도록 지원한다는 설명이다.

다차원 인지@2H

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, unveils the NG WAN architecture (PRNewsfoto/Huawei)

화웨이는 업계 최초의 암호화 트래픽 식별 엔진인 Xingluo 식별 엔진을 선보였다. 이 엔진은 암호화 트래픽 흐름에 대해 95%가 넘는 식별 정확도를 보장한다. 또 90% 정확도로 사용자 프로파일을 생성할 수 있는 다차원 사용자 서비스 특성 데이터베이스를 구축해 통신사업자가 신규 고객을 신속히 확보할 수 있도록 지원한다.

다차원 인지@2B

화웨이의 무손실 지능형 컴퓨팅 보드는 컴퓨팅 파워 데이터를 패킷 손실 없이 전송해 지속적인 연산 효율을 보장한다. Xingluo 무손실 알고리즘을 활용해 학습•추론 데이터를 고차원 벡터로 변환함으로써 기업 데이터를 보호하고, 통신사업자가 분산형 협업 학습•추론 및 스토리지-컴퓨팅 분리 서비스를 제공할 수 있도록 한다.

보안과 복원력

화웨이는 파일, 메모리, 프로세스, 트래픽 관련 이상 행위를 즉각 탐지할 수 있는 지능형 내재 보안 보드를 제공한다. 이를 통해 침입을 신속히 식별•차단해 공격의 잠복 및 확산을 방지한다.

라우팅 하이재킹 문제를 해결하기 위해 40차원 지식 그래프를 기반으로 라우팅 주소•경로 속성 및 변조 여부를 동적으로 식별하는 지능형 복원력 메인 컨트롤 보드를 도입했다. 이를 통해 중요한 상황에서 라우팅 하이재킹을 원천 차단한다.

보안과 복원력

화웨이는 또 양자 보안 솔루션을 공개해 통신사업자가 양자 보안 베어러 네트워크를 구축하고 사용자 데이터 유출을 방지할 수 있도록 지원한다.

통신사업자는 화웨이의 Xsec 다중 지점 동적 배치 솔루션을 통해 PQC 암호화 연결을 신속히 구축할 수 있으며, 양자 전용회선 배치 효율을 60% 향상시킬 수 있다. QKD 방식을 선택하는 사업자를 위해 업계 최초의 내장형 QKD 보드 LPUI-Q도 출시했다. 이 보드는 NetEngine 8000 시리즈 라우터에 직접 장착 가능하며, 화웨이의 독자적 노이즈 억제 알고리즘을 통해 QKD와 통신 네트워크를 통합, 총 투자 비용을 60% 이상 절감할 수 있다.

네트워크 자율성

화웨이는 24시간 네트워크 보호를 지원하는 지능형 O&M 솔루션도 공개했다. 네트워크의 '지능형 두뇌' 역할을 하는 Netmaster가 전문가 분석, 전략 수립, 실행 과정을 시뮬레이션해 수동 대응 방식에서 선제적 O&M 체계로 전환을 지원한다.

