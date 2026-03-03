Huawei lance le NG WAN pour stimuler la croissance des opérateurs de télécommunication

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion du MWC Barcelone 2026, Leon Wang, président de la ligne de produits de communication de données de Huawei, a présenté l'architecture NG WAN de l'entreprise. Il a déclaré qu'à l'ère de l'internet des agents, Huawei modernise les réseaux porteurs IP en se concentrant sur la sécurité et la résilience, la conscience multidimensionnelle et l'autonomie du réseau. Cela permettra aux opérateurs d'établir une base de réseau à autodéfense qui garantit l'expérience, accélère la croissance du chiffre d'affaires, stimule l'efficacité du réseau et permet une connectivité intelligente.

Awareness@2H multidimensionnelle

Huawei a introduit le premier moteur d'identification du trafic chiffré de l'industrie - le moteur d'identification Xingluo. Ce moteur procure une précision d'identification supérieure à 95 % pour les flux de trafic chiffré. Il élabore également une base de données multidimensionnelle des caractéristiques des services aux utilisateurs, qui est suffisamment détaillée pour créer des profils d'utilisateurs avec une précision de 90 %. Les exploitants de réseau peuvent ainsi acquérir rapidement de nouveaux clients.

Awareness@2B multidimensionnelle

Les cartes informatiques intelligentes de Huawei permettent une transmission sans perte de paquets des données de puissance de calcul, garantissant ainsi une efficacité informatique constante. En s'appuyant sur l'algorithme sans perte Xingluo, Huawei transforme les données de formation en vecteurs à haute dimension insécables, protégeant ainsi les données de l'entreprise et permettant aux opérateurs d'offrir des services collaboratifs distribués de formation, d'inférence et de séparation du stockage et de l'informatique.

Sécurité et résilience

Huawei fournit des cartes de sécurité intrinsèque intelligentes, qui permettent aux appareils de détecter instantanément toute activité inhabituelle liée aux fichiers, à la mémoire, aux processus et au trafic. En outre, elles identifient et bloquent rapidement les intrusions pour empêcher les attaques furtives et leur propagation.

Pour lutter contre le détournement de routes, Huawei a mis en place une carte de contrôle principale intelligente et résiliente. À l'aide d'un graphique de connaissances à 40 dimensions, ce tableau identifie de façon dynamique les attributs des adresses de routage, des chemins et toute altération des informations de routage, garantissant l'absence totale de détournement de route dans les situations critiques.

Huawei a lancé une solution de sécurité quantique. Cette solution aide les opérateurs à établir des réseaux porteurs à sécurité quantique, garantissant l'absence de fuite des données des utilisateurs.

Les opérateurs peuvent utiliser la solution de déploiement dynamique multipoint Xsec de Huawei pour établir rapidement des connexions chiffrées PQC, améliorant ainsi de 60 % l'efficacité du déploiement des lignes privées quantiques. Par ailleurs, pour les opérateurs qui choisissent la distribution quantique de clé (QKD), Huawei a introduit la première carte QKD intrinsèque de l'industrie - LPUI-Q. Cette carte peut être insérée directement dans les routeurs de la gamme NetEngine 8000. Utilisant l'algorithme unique de suppression du bruit de Huawei, la carte facilite l'intégration de la QKD dans les réseaux de communication, ce qui aide à réduire de plus de 60 % l'investissement total des opérateurs.

Autonomie du réseau

Huawei a introduit une solution d'opérations et d'entretien intelligente pour offrir une protection du réseau 24 heures sur 24. En tant que cerveau intelligent du réseau, Netmaster simule l'analyse d'experts, la formulation de stratégies et l'exécution d'actions, facilitant ainsi le passage d'une gestion opérationnelle réactive à une gestion opérationnelle proactive.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2924297/IMAGE.jpg