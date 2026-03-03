Huawei запускает сеть NG WAN, которая поможет операторам привлечь новых клиентов

Huawei

Mar 03, 2026, 14:21 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 Леон Ванг (Leon Wang), президент линейки продуктов Huawei для передачи данных, представил архитектуру NG WAN. Он заявил, что в эпоху Интернета агентов Huawei модернизирует IP-сети, уделяя особое внимание безопасности и устойчивости, многомерной осведомленности и автономии сети. Это позволит операторам создать сеть с функциями самозащиты, которая соответствует ожиданиям, ускоряет рост доходов, имеет повышенную эффективность и расширяет возможности подключения интеллектуальных устройств.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, unveils the NG WAN architecture

Multi- dimensional Awareness@2H

Huawei представила первый в отрасли механизм идентификации зашифрованного трафика — Xingluo Identification Engine. Данный механизм может похвастаться точностью идентификации, превышающей 95 % для зашифрованных потоков трафика. Он также выстраивает многомерную базу данных с характеристиками обслуживания пользователей, которая обладает детализацией, достаточной для создания профилей пользователей с точностью до 90 %. Это помогает операторам быстро привлекать новых клиентов.

Multi-dimensional Awareness@2B

Интеллектуальные вычислительные платы Huawei без потерь обеспечивают передачу данных вычислительной мощности без потерь пакетов, обеспечивая устойчивую эффективность вычислений. Используя алгоритм Xingluo без потерь, Huawei преобразует обучающие данные и данные инференса в неподдающиеся анализу векторы высокой размерности, защищая корпоративные данные и позволяя операторам предлагать распределенные услуги для разделения данных обучения-инференса и хранения-вычисления.

Безопасность и устойчивость

Huawei предоставляет интеллектуальные внутренние платы безопасности, которые позволяют устройствам мгновенно обнаруживать любые необычные действия, связанные с файлами, памятью, процессами и трафиком. Они также оперативно выявляют и блокируют хакерские атаки, препятствуя скрытному наблюдению и распространению в сети.

Чтобы решить проблему перехвата маршрутов, Huawei представила интеллектуальную отказоустойчивую главную плату управления. Используя 40-мерный граф знаний, эта плата динамически идентифицирует атрибуты адресов маршрутизации, пути и любое вмешательство в информацию о маршрутизации, не давая перехватить маршрут в критических ситуациях.

Безопасность и устойчивость

Huawei представила квантовое решение в области безопасности. Это решение помогает операторам связи в создании сетей с квантовой защитой, обеспечивая полное отсутствие утечек пользовательских данных.

Операторы могут использовать решение Huawei Xsec для многоточечного динамического развертывания для быстрой настройки соединений с шифрованием PQC, повышая эффективность развертывания квантовых частных линий на 60 %. Кроме того, для операторов связи, выбирающих QKD-маршрутизацию, Huawei представила первую в отрасли внутреннюю QKD-плату — LPUI-Q. Эта плата может быть непосредственно вставлена в маршрутизаторы NetEngine серии 8000. Используя уникальный алгоритм подавления шума Huawei, плата облегчает интеграцию QKD с сетями связи, помогая сократить совокупные инвестиции операторов более чем на 60 %.

Сетевая автономия

Компания Huawei представила интеллектуальное решение O&M для круглосуточной защиты сети. Являясь интеллектуальным мозгом сети, Netmaster имитирует экспертный анализ, разработку стратегии и выполнение действий, облегчая переход от реактивной к проактивной модели эксплуатации и технического обслуживания.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2924297/IMAGE.jpg

