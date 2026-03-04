Huawei lança produtos e soluções de rede óptica de última geração para promover um novo crescimento na era da IA

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- No evento de lançamento de produtos e soluções da Huawei durante o MWC Barcelona 2026, Bob Chen, presidente da linha de produtos de negócios ópticos da Huawei, apresentou produtos e soluções de rede óptica de última geração para fomentar a sinergia entre IA e redes, acelerando a evolução para uma rede totalmente óptica centrada em IA.

Bob Chen, presidente da linha de produtos de negócios ópticos da Huawei, apresenta produtos e soluções de rede óptica de última geração (PRNewsfoto/Huawei)

Atualizar as redes ópticas para a era da IA é o passo certo. A ITU-T lançou oficialmente a visão ION-2030, definindo recursos fundamentais, cenários de aplicação e o roteiro de padronização para as redes ópticas de última geração. Principais operadoras globais também estão acelerando a implantação de redes ópticas de última geração.

Bob Chen afirmou: "A Huawei avança com soluções de rede óptica de última geração em duas direções: IA para redes e redes para IA. Em IA para Redes, as tecnologias de IA possibilitam o sensoriamento inteligente de fibra, melhoram o desempenho da rede e a experiência do usuário, aumentam a eficiência de O&M e reduzem o consumo de energia. Em redes para IA, recursos de rede aprimorados ajudam as operadoras a construir redes de destino totalmente ópticas centradas em IA, acelerando a adoção da IA em residências e empresas".

IA para redes: melhorando a qualidade e a eficiência da rede

Detecção inteligente de fibra: com base no modelo de detecção de risco de fibra e no modelo de identificação de falhas, os riscos podem ser identificados antecipadamente, e a localização da falha pode ser precisada em um raio de 10 metros.

Melhoria do desempenho da rede: um modelo de simulação de desempenho óptico, construído sobre milhares de parâmetros ópticos, aumenta significativamente a precisão da avaliação do desempenho da rede e estende a distância de transmissão em 20%.

Melhoria da experiência de rede: interferências de wi-fi podem ser detectadas em tempo real, e algoritmos de IA ajustam de forma inteligente a potência do wi-fi, aumentando as taxas em 20% sob condições de interferência.

Economia de energia: o tráfego de serviço é analisado em tempo real, e as portas e placas são ajustadas de forma inteligente. Quando não há tráfego, todas as portas e placas entram em hibernação, reduzindo o consumo médio de energia em 40%.

O&M Inteligente: tecnologias de IA são usadas para aumentar a inteligência dos processos de planejamento, construção, manutenção e otimização da rede. Por exemplo, o agente de O&M de banda larga residencial pode identificar e localizar automaticamente mais de 60 tipos de falhas e auxiliar os engenheiros de O&M do Centro de Operações de Rede a resolvê-las rapidamente por meio de interação em linguagem natural, reduzindo significativamente as visitas técnicas.

Redes para IA: acelerando a popularização da IA

Acesso óptico: uma rede de destino com downlink de nível gigabit e uplink de nível 100M é construída para atender aos requisitos de largura de banda dos novos serviços de IA residenciais e aprimorar a experiência geral da rede doméstica.

Transmissão óptica: círculos de latência de 5 ms para redes nacionais, 3 ms para redes regionais e 1 ms para redes metropolitanas são construídos para permitir acesso computacional em nível de milissegundos e garantir o desempenho ideal das aplicações de IA.

A Huawei lançou uma série completa de produtos e soluções para redes ópticas de última geração. No domínio do acesso óptico, a Huawei introduziu produtos FAN de última geração, como FTTR, OLT, ONT e ODN. No domínio da transmissão óptica, a Huawei lançou produtos OTN de última geração para redes de backbone OTN, camada óptica OTN e redes metropolitanas OTN, auxiliando as operadoras na construção de redes agênticas UBB.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924585/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_unveiling_Next.jpg

FONTE Huawei