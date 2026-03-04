Huawei Luncurkan Rangkaian Produk dan Solusi Jaringan Optik Generasi Berikutnya guna Mendorong Pertumbuhan Baru pada Era AI

Pemutakhiran jaringan optik untuk era AI dinilai sebagai langkah yang tepat. ITU-T resmi merilis visi ION-2030 yang mendefinisikan kemampuan utama, skenario aplikasi, dan peta jalan standardisasi untuk jaringan optik generasi berikutnya. Operator telekomunikasi global juga semakin mempercepat penerapan jaringan optik generasi baru.

Bob Chen menyatakan, "Huawei mengembangkan solusi Jaringan Optik Generasi Baru dalam dua arah utama: AI untuk Jaringan dan Jaringan untuk AI. Dalam AI untuk Jaringan, teknologi AI digunakan untuk menghadirkan kemampuan sensing serat optik yang cerdas, meningkatkan performa jaringan dan pengalaman pengguna, meningkatkan efisiensi operasi dan pemeliharaan (O&M), serta mengurangi konsumsi energi. Sementara, dalam Jaringan untuk AI, kemampuan jaringan yang lebih baik akan membantu operator membangun jaringan optik penuh yang berpusat pada AI dan mempercepat penerapan AI di rumah dan perusahaan."

AI untuk Jaringan: Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Jaringan

Intelligent fiber sensing: Dengan model fiber risk sensing dan model identifikasi gangguan, potensi risiko dapat dipelajari secara lebih awal dan lokasi gangguan dapat ditemukan dengan akurasi hingga 10 meter.

Peningkatan performa jaringan: Model simulasi performa jaringan optik yang dibangun dari ribuan parameter optik, mampu meningkatkan akurasi evaluasi kinerja jaringan dan memperpanjang jarak transmisi hingga 20%.

Peningkatan pengalaman jaringan: Gangguan Wi-Fi dapat dideteksi secara real time, sedangkan algoritma AI menyesuaikan daya Wi-Fi secara otomatis sehingga kecepatan jaringan meningkat hingga 20% dalam kondisi gangguan.

Penghematan energi: Trafik layanan dianalisis secara real time, dan porta serta board jaringan disesuaikan secara otomatis. Saat tidak ada trafik, seluruh porta dan board bekerja dalam moda hibernasi sehingga konsumsi energi rata-rata dapat berkurang hingga 40%.

O&M Cerdas: Teknologi AI meningkatkan kecerdasan dalam proses perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan optimasi jaringan. Sebagai contoh, agen O&M home broadband secara otomatis mengidentifikasi dan menemukan lebih dari 60 jenis gangguan, serta membantu teknisi NOC menyelesaikan gangguan tersebut melalui interaksi bahasa alami, mengurangi kebutuhan kunjungan langsung ke rumah pelanggan.

Jaringan untuk AI: Mempercepat Penerapan AI

Akses optik: Huawei membangun jaringan target dengan kecepatan unduh (uplink) level gigabita dan unggah (uplink) hingga 100 Mbps untuk memenuhi kebutuhan bandwidth layanan AI di rumah serta meningkatkan pengalaman jaringan rumah secara keseluruhan.

Transmisi optik: Huawei mengembangkan jaringan dengan latensi 5 ms untuk jaringan nasional, 3 ms untuk jaringan regional, dan 1 ms untuk jaringan metro. Hal ini mendukung akses komputasi dalam hitungan milidetik serta memastikan performa optimal untuk aplikasi AI.

Huawei juga meluncurkan rangkaian lengkap produk dan solusi Jaringan Optik Generasi Baru. Untuk akses optik, Huawei menghadirkan produk Next Generation FAN seperti FTTR, OLT, ONT, dan ODN. Sementara, untuk transmisi optik, Huawei meluncurkan produk Next Generation OTN untuk jaringan backbone, lapisan optik OTN, serta jaringan metro OTN yang membantu operator membangun jaringan Agentic UBB.

