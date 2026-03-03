Spoločnosť Huawei uvádza na trh produkty a riešenia optických sietí novej generácie, ktoré poháňajú nový rast v ére umelej inteligencie
Mar 03, 2026, 21:11 ET
BARCELONA, Španielsko, 4. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na podujatí venovanom uvedeniu produktov a riešení spoločnosti Huawei počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 predstavil Bob Chen, prezident divízie optických produktov spoločnosti Huawei, produkty a riešenia optických sietí novej generácie, ktoré podporujú synergiu medzi umelou inteligenciou a sieťami a urýchľujú vývoj smerom k plne optickým sieťam orientovaným na umelú inteligenciu.
Modernizácia optických sietí pre éru umelej inteligencie je správny krok. Telekomunikačný normalizačný sektor ITU (ITU-T) oficiálne zverejnil víziu inteligentných optických sietí do roku 2030, ktorá definuje kľúčové funkcie, aplikačné scenáre a plán štandardizácie pre optické siete novej generácie. Poprední svetoví operátori tiež zrýchľujú zavádzanie optických sietí novej generácie.
Bob Chen uviedol: „Spoločnosť Huawei posúva riešenia optických sietí novej generácie v dvoch smeroch: umelá inteligencia pre siete a siete pre umelú inteligenciu. V oblasti umelej inteligencie pre siete umožňujú technológie umelej inteligencie inteligentné snímanie optických vlákien, zlepšujú výkon siete a používateľskú skúsenosť, zlepšujú efektivitu prevádzky a údržby a znižujú spotrebu energie. V rámci siete pre umelú inteligenciu pomáhajú vylepšené sieťové možnosti operátorom budovať cielené siete orientované na umelú inteligenciu, čím sa urýchľuje jej zavádzanie v domácnostiach a podnikoch."
Umelá inteligencia pre siete: zlepšenie kvality a efektívnosti siete
Inteligentné snímanie optických vlákien: na základe modelu snímania rizika optických vlákien a modelu identifikácie porúch je možné riziká identifikovať vopred a miesto poruchy je možné presne určiť do 10 metrov.
Zlepšenie výkonu siete: simulačný model optického výkonu, postavený na tisíckach optických parametrov, výrazne zvyšuje presnosť hodnotenia výkonu siete a predlžuje prenosovú vzdialenosť o 20 %.
Vylepšenie sieťového zážitku: rušenie Wi-Fi je možné detegovať v reálnom čase a algoritmy umelej inteligencie inteligentne upravujú výkon Wi-Fi, čím v podmienkach rušenia zvyšujú rýchlosť o 20 %.
Úspora energie: prevádzka služieb sa analyzuje v reálnom čase a porty a dosky sa inteligentne upravujú. Keď nie je prevádzka, všetky porty a dosky sa prepnú do režimu hibernácie, čím sa priemerná spotreba energie zníži o 40 %.
Inteligentná prevádzka a údržba: technológie umelej inteligencie sa používajú na zlepšenie inteligencie procesov plánovania, výstavby, údržby a optimalizácie sietí. Napríklad agent pre prevádzku a údržbu domáceho širokopásmového pripojenia dokáže automaticky identifikovať a lokalizovať viac ako 60 typov porúch a pomôcť technikom prevádzky a údržby strediska sieťových operácií (NOC) ich rýchlo vyriešiť prostredníctvom interakcie v prirodzenom jazyku, čím sa výrazne znižuje počet návštev v domácnostiach.
Siete pre umelú inteligenciu: zrýchlenie popularizácie umelej inteligencie
Optický prístup: cieľová sieť s gigabitovým downlinkom a 100 Mbps uplinkom je vybudovaná tak, aby spĺňala požiadavky na šírku pásma nových domácich služieb umelej inteligencie a zlepšila celkový zážitok z domácej siete.
Optický prenos: kruhy latencie 5 ms pre národné siete, 3 ms pre regionálne siete a 1 ms pre metropolitné siete sú vytvorené tak, aby umožňovali prístup k výpočtom na milisekundovej úrovni a zabezpečovali optimálny výkon aplikácií umelej inteligencie.
Spoločnosť Huawei uviedla na trh kompletný rad produktov a riešení pre optické siete novej generácie. V oblasti optického prístupu spoločnosť Huawei predstavila produkty pevnej prístupovej siete (FAN) novej generácie, ako sú FTTR, OLT, ONT a ODN. V oblasti optického prenosu spoločnosť Huawei uviedla produkty OTN novej generácie pre OTN backbone, optickú vrstvu OTN a metropolitné siete OTN, ktoré pomáhajú operátorom budovať siete Agentic UBB.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2924550/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_unveiling_Next.jpg
