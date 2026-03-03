Spoločnosť Huawei uvádza na trh produkty a riešenia optických sietí novej generácie, ktoré poháňajú nový rast v ére umelej inteligencie

BARCELONA, Španielsko, 4. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na podujatí venovanom uvedeniu produktov a riešení spoločnosti Huawei počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 predstavil Bob Chen, prezident divízie optických produktov spoločnosti Huawei, produkty a riešenia optických sietí novej generácie, ktoré podporujú synergiu medzi umelou inteligenciou a sieťami a urýchľujú vývoj smerom k plne optickým sieťam orientovaným na umelú inteligenciu.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, is unveiling Next Generation Optical Network products and solutions
Modernizácia optických sietí pre éru umelej inteligencie je správny krok. Telekomunikačný normalizačný sektor ITU (ITU-T) oficiálne zverejnil víziu inteligentných optických sietí do roku 2030, ktorá definuje kľúčové funkcie, aplikačné scenáre a plán štandardizácie pre optické siete novej generácie. Poprední svetoví operátori tiež zrýchľujú zavádzanie optických sietí novej generácie.

Bob Chen uviedol: „Spoločnosť Huawei posúva riešenia optických sietí novej generácie v dvoch smeroch: umelá inteligencia pre siete a siete pre umelú inteligenciu. V oblasti umelej inteligencie pre siete umožňujú technológie umelej inteligencie inteligentné snímanie optických vlákien, zlepšujú výkon siete a používateľskú skúsenosť, zlepšujú efektivitu prevádzky a údržby a znižujú spotrebu energie. V rámci siete pre umelú inteligenciu pomáhajú vylepšené sieťové možnosti operátorom budovať cielené siete orientované na umelú inteligenciu, čím sa urýchľuje jej zavádzanie v domácnostiach a podnikoch."

Umelá inteligencia pre siete: zlepšenie kvality a efektívnosti siete

Inteligentné snímanie optických vlákien: na základe modelu snímania rizika optických vlákien a modelu identifikácie porúch je možné riziká identifikovať vopred a miesto poruchy je možné presne určiť do 10 metrov.

Zlepšenie výkonu siete: simulačný model optického výkonu, postavený na tisíckach optických parametrov, výrazne zvyšuje presnosť hodnotenia výkonu siete a predlžuje prenosovú vzdialenosť o 20 %.

Vylepšenie sieťového zážitku: rušenie Wi-Fi je možné detegovať v reálnom čase a algoritmy umelej inteligencie inteligentne upravujú výkon Wi-Fi, čím v podmienkach rušenia zvyšujú rýchlosť o 20 %.

Úspora energie: prevádzka služieb sa analyzuje v reálnom čase a porty a dosky sa inteligentne upravujú. Keď nie je prevádzka, všetky porty a dosky sa prepnú do režimu hibernácie, čím sa priemerná spotreba energie zníži o 40 %.

Inteligentná prevádzka a údržba: technológie umelej inteligencie sa používajú na zlepšenie inteligencie procesov plánovania, výstavby, údržby a optimalizácie sietí. Napríklad agent pre prevádzku a údržbu domáceho širokopásmového pripojenia dokáže automaticky identifikovať a lokalizovať viac ako 60 typov porúch a pomôcť technikom prevádzky a údržby strediska sieťových operácií (NOC) ich rýchlo vyriešiť prostredníctvom interakcie v prirodzenom jazyku, čím sa výrazne znižuje počet návštev v domácnostiach.

Siete pre umelú inteligenciu: zrýchlenie popularizácie umelej inteligencie

Optický prístup: cieľová sieť s gigabitovým downlinkom a 100 Mbps uplinkom je vybudovaná tak, aby spĺňala požiadavky na šírku pásma nových domácich služieb umelej inteligencie a zlepšila celkový zážitok z domácej siete.

Optický prenos: kruhy latencie 5 ms pre národné siete, 3 ms pre regionálne siete a 1 ms pre metropolitné siete sú vytvorené tak, aby umožňovali prístup k výpočtom na milisekundovej úrovni a zabezpečovali optimálny výkon aplikácií umelej inteligencie.

Spoločnosť Huawei uviedla na trh kompletný rad produktov a riešení pre optické siete novej generácie. V oblasti optického prístupu spoločnosť Huawei predstavila produkty pevnej prístupovej siete (FAN) novej generácie, ako sú FTTR, OLT, ONT a ODN. V oblasti optického prenosu spoločnosť Huawei uviedla produkty OTN novej generácie pre OTN backbone, optickú vrstvu OTN a metropolitné siete OTN, ktoré pomáhajú operátorom budovať siete Agentic UBB.

