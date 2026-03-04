Huawei تطلق منتجات وحلول الشبكات الضوئية من الجيل التالي لدفع نمو جديد في عصر الذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا ، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في حدث إطلاق منتجات وحلول "هواوي" (Huawei) خلال "المؤتمر العالمي للجوال لعام 2026 ببرشلونة" (MWC Barcelona 2026)، كشف "بوب تشين"، رئيس خط منتجات Huawei Optical Business ، عن منتجات وحلول الشبكات البصرية من الجيل التالي لتعزيز التآزر بين الذكاء الاصطناعي والشبكات ، مما يسرع التطور نحو الشبكة البصرية الكاملة التي تركز على الذكاء الاصطناعي.

إن ترقية الشبكات البصرية لعصر الذكاء الاصطناعي هي الخطوة الصحيحة. أصدر "الاتحاد الدولي للاتصالات" (ITU-T) رسميًا "رؤية الشبكات البصرية الدولية 2030" (ION-2030)، والتي تحدد القدرات الرئيسية وسيناريوهات التطبيق وخريطة طريق التوحيد القياسي للشبكات البصرية من الجيل التالي. كما يتسارع المشغلون العالميون الرائدون في نشر الشبكات البصرية من الجيل التالي.

قال "بوب تشين": "تعمل "هواوي" على تطوير حلول الشبكات البصرية من الجيل التالي في اتجاهين: الذكاء الاصطناعي للشبكات، والشبكات للذكاء الاصطناعي. في الذكاء الاصطناعي للشبكات ، تسمح تقنيات الذكاء الاصطناعي باستشعار الألياف الذكية ، وتعزيز أداء الشبكة وتجربة المستخدم ، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة ، وتقليل استهلاك الطاقة. في شبكات الذكاء الاصطناعي ، تساعد قدرات الشبكة المحسّنة المشغلين على بناء شبكات مستهدفة بصرية بالكامل قائمة على الذكاء الاصطناعي ، مما يؤدي إلى تسريع وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي في المنازل والمؤسسات."

الذكاء الاصطناعي للشبكات: تحسين جودة الشبكة وكفاءتها

استشعار الألياف الذكي: بناءً على نموذج استشعار مخاطر الألياف ونموذج تحديد الأخطاء ، يمكن تحديد المخاطر مقدمًا ، ويمكن تحديد موقع الخطأ ضمن 10 أمتار.

تحسين أداء الشبكة: يزيد نموذج محاكاة الأداء البصري ، المبني على آلاف المعلمات البصرية ، بشكل كبير من دقة تقييم أداء الشبكة ويمدد مسافة الإرسال بنسبة 20٪.

تعزيز تجربة الشبكة: يمكن اكتشاف تداخل شبكات Wi-Fi في الوقت الفعلي ، وتقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتعديل طاقة شبكات Wi-Fi بذكاء ، مما يعزز معدلات التشغيل بنسبة 20٪ في ظل ظروف التداخل.

توفير الطاقة: يتم تحليل حركة بيانات الخدمة في الوقت الفعلي ، ويتم ضبط المنافذ والألواح بذكاء. عندما لا تكون هناك حركة بيانات، يتم وضع جميع المنافذ والألواح في حالة سكون ، مما يقلل من متوسط استهلاك الطاقة بنسبة 40٪.

عمليات تشغيل وصيانة ذكية: يتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز ذكاء عمليات تخطيط الشبكة وبنائها وصيانتها وتحسينها. على سبيل المثال ، يمكن لوكيل التشغيل والصيانة ذي النطاق العريض المنزلي تعريف وتحديد مواقع أكثر من 60 نوعًا من الأخطاء تلقائيًا ، ومساعدة مهندسي التشغيل والصيانة لمراكز عمليات التشغيل في حلها بسرعة من خلال التفاعل باللغة الطبيعية ، مما يقلل بشكل كبير من الزيارات المنزلية.

شبكات للذكاء الاصطناعي: تسريع نشر الذكاء الاصطناعي

الوصول البصري: يتم بناء شبكة مستهدفة مع رابط تنزيل على مستوى غيغابيت ورابط رفع على مستوى 100 ميغا لتلبية متطلبات عرض النطاق الترددي لخدمات الذكاء الاصطناعي المنزلية الجديدة وتعزيز تجربة الشبكة المنزلية الشاملة.

النقل البصري: تم بناء دوائر التأخير بزمن قدره 5 ملي ثانية للشبكات الوطنية و 3 ملي ثانية للشبكات الإقليمية و 1 ملي ثانية لشبكات المترو لتمكين الوصول إلى الحوسبة على مستوى الملي ثانية وضمان الأداء الأمثل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أطلقت هواوي سلسلة كاملة من المنتجات والحلول للشبكة البصرية من الجيل التالي. في مجال الوصول البصري ، قدمت "هواوي" منتجات الجيل التالي لـ "شبكات الوصول البصري" (FAN) مثل "الألياف إلى الغرفة" (FTTR) و"محطات الخطوط البصرية" (OLT) و"محطات الشبكات البصرية" (ONT) و"محطات التوزيع البصرية" (ODN). في مجال النقل البصري ، أصدرت "هواوي" منتجات "شبكات النقل البصري" (OTN) من الجيل التالي لأساس "شبكات النقل البصري" والطبقة البصرية لـ "شبكات النقل البصري" وشبكات المترو لـ "شبكات النقل البصري" ، مما يساعد المشغلين على بناء شبكات UBB الوكيلة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2924550/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_unveiling_Next.jpg