Společnost Huawei uvádí na trh produkty a řešení pro optické sítě nové generace, aby podpořila nový růst v éře AI

News provided by

Huawei

Mar 03, 2026, 17:33 ET

BARCELONA, Španělsko, 3. března 2026 /PRNewswire/ -- Bob Chen, prezident divize Huawei Optical Business Product Line, představil Huawei během veletrhu MWC Barcelona 2026 produkty a řešení pro optické sítě nové generace, které podporují synergii mezi umělou inteligencí a sítěmi a urychlují vývoj směrem k plně optické síti postavené na AI.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, is unveiling Next Generation Optical Network products and solutions
Modernizace optických sítí pro éru umělé inteligence je správný krok. ITU-T oficiálně zveřejnila vizi ION-2030, která definuje klíčové schopnosti, scénáře použití a plán standardizace optických sítí příští generace. Přední světoví operátoři rovněž urychlují zavádění optických sítí nové generace.

Bob Chen prohlásil: "Společnost Huawei rozvíjí řešení optických sítí nové generace ve dvou směrech: AI pro sítě a sítě pro AI. Technologie AI pro sítě umožňují inteligentní snímání vláken, zvyšují výkonnost sítě a uživatelský komfort, zlepšují efektivitu provozu a údržby a snižují spotřebu energie. Rozšířené funkce v sítích pro umělou inteligenci pomáhají operátorům budovat plně optické cílové sítě zaměřené na umělou inteligenci a urychlují zavádění umělé inteligence v domácnostech a podnicích."

Umělá inteligence pro sítě: Zlepšení kvality a efektivity sítě

Inteligentní snímání vláken: Na základě modelu detekce rizik na vláknech a modelu identifikace poruch lze předem identifikovat rizika a určit místo poruchy s přesností na 10 metrů.

Zlepšení výkonnosti sítě: Model simulace optické výkonnosti postavený na tisících optických parametrů výrazně zvyšuje přesnost hodnocení výkonnosti sítě a prodlužuje přenosovou vzdálenost o 20 %.

Zlepšení fungování sítí: Rušení wi-fi lze detekovat v reálném čase a algoritmy umělé inteligence inteligentně upravují výkon wi-fi a v podmínkách rušení zvyšují rychlost o 20 %.

Úspora energie: Provoz služeb je analyzován v reálném čase a porty a moduly jsou inteligentně upravovány. Bez provozu se všechny porty a desky přepnou do režimu hibernace, čímž se průměrná spotřeba energie sníží o 40 %.

Inteligentní O&M: Technologie umělé inteligence se používají ke zvýšení inteligence procesů plánování, výstavby, údržby a optimalizace sítí. Například agent pro správu a údržbu domácího širokopásmového připojení dokáže automaticky identifikovat a lokalizovat více než 60 typů poruch a pomáhat technikům NOC O&M při jejich řešení prostřednictvím interakce v přirozeném jazyce, což výrazně snižuje počet návštěv v domácnostech.

Sítě pro umělou inteligenci: Rychlejší uplatňování umělé inteligence

Optický přístup: Cílová síť s gigabitovým downlinkem a uplinkem o rychlosti 100 Mb/s je vytvořena tak, aby splňovala požadavky na šířku pásma nových domácích služeb umělé inteligence a zlepšila celkový zážitek z domácí sítě.

Optický přenos: Okruhy latence 5 ms pro národní sítě, 3 ms pro regionální sítě a 1 ms pro metropolitní sítě jsou vytvořeny tak, aby umožňovaly přístup k výpočetním zdrojům s latencí v řádu milisekund a zajišťovaly optimální výkon aplikací umělé inteligence.

Společnost Huawei uvedla na trh celou řadu produktů a řešení pro optické sítě nové generace. V oblasti optického přístupu představila společnost Huawei produkty nové generace FAN, jako jsou FTTR, OLT, ONT a ODN. V oblasti optického přenosu uvedla společnost Huawei na trh produkty nové generace OTN pro páteřní sítě OTN, optickou vrstvu OTN a metropolitní sítě OTN, které pomáhají operátorům budovat sítě Agentic UBB.

