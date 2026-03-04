Huawei запускает продукты для оптических сетей и решения нового поколения с целью стимулирования роста в эпоху ИИ

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На мероприятии по запуску продуктов и решений Huawei в рамках MWC Barcelona 2026 Боб Чен (Bob Chen), президент линейки продуктов Huawei Optical Business, представил продукты и решения следующего поколения для оптических сетей, способствующие синергии между ИИ и сетями, ускоряя переход к полностью оптической сети, ориентированной на ИИ.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, is unveiling Next Generation Optical Network products and solutions

Модернизация оптических сетей для эпохи ИИ — это правильный шаг. ITU-T сделала официальный релиз стратегии ION-2030, определяющей ключевые возможности, сценарии применения и дорожную карту стандартизации для оптических сетей следующего поколения. Ведущие мировые операторы также ускоряют развертывание оптических сетей следующего поколения.

Боб Чен заявил: «Huawei продвигает решения для оптических сетей следующего поколения в двух направлениях — ИИ для сетей и сети для ИИ. В ИИ для сетей ИИ-технологии позволяют выполнять интеллектуальное зондирование оптоволокна, повышать производительность сети, удобство работы пользователей, повышать эффективность эксплуатации и технического обслуживания, а также снижать потребление энергии. В сетях для ИИ расширенные сетевые возможности помогают операторам создавать полностью оптические целевые сети, ориентированные на ИИ, ускоряя внедрение ИИ в быту и в бизнесе».

ИИ для сетей — Повышение качества и эффективности сети

Интеллектуальное зондирование оптоволокна: На основе рисковой модели зондирования оптоволокна и модели идентификации неисправностей риски могут быть идентифицированы заранее, а местоположение неисправности может быть точно определено в пределах 10 метров.

Повышение производительности сети: Оптическая имитационная модель производительности, построенная на тысячах оптических параметров, значительно повышает точность оценки производительности сети и увеличивает дальность передачи на 20 %.

Улучшение опыта использования сети: Помехи Wi-Fi могут быть обнаружена в режиме реального времени, а алгоритмы ИИ интеллектуально регулируют мощность Wi-Fi, повышая скорость на 20 % в условиях помех.

Энергосбережение: Сервисный трафик анализируется в режиме реального времени, а порты и платы интеллектуально настраиваются. При отсутствии трафика все порты и платы переводятся в спящий режим, снижая среднее энергопотребление на 40 %.

Интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание: Технологии ИИ используются для повышения интеллектуальности процессов планирования, построения, обслуживания и оптимизации сети. Например, домашний широкополосный агент по эксплуатации и техническому обслуживанию может автоматически идентифицировать и установить местоположение более 60 типов неисправностей и помочь инженерам по эксплуатации и техническому обслуживанию NOC быстро устранить их с помощью взаимодействия на естественном языке, что значительно сокращает количество выездов на дом.

Сети для ИИ: Ускорение популяризации ИИ

Оптический доступ: Целевая сеть с нисходящим каналом гигабитного уровня и восходящим каналом уровня 100M построена для удовлетворения требований к пропускной способности для новых домашних ИИ-услуг и улучшения общего опыта домашней сети.

Оптическая передача: Круги задержки, составляющие 5 мс для национальных сетей, 3 мс для региональных сетей и 1 мс для городских сетей, создаются для обеспечения доступа к вычислениям на уровне миллисекунд и оптимальной производительности приложений искусственного интеллекта.

Компания Huawei запустила полную серию продуктов и решений для оптической сети нового поколения. В области оптического доступа Huawei представила продукты FAN следующего поколения, такие как FTTR, OLT, ONT и ODN. В области оптической передачи Huawei выпустила продукты OTN следующего поколения для магистральных сетей OTN, оптического уровня OTN и городских сетей OTN, помогая операторам строить агентские сети UBB.

