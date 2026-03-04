Huawei lancia prodotti e soluzioni di rete ottica di nuova generazione per promuovere una nuova crescita nell'era dell'IA

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione dell'evento di lancio dei prodotti e delle soluzioni Huawei durante il MWC Barcelona 2026, Bob Chen, Presidente della linea di prodotti ottici Huawei, ha presentato i prodotti e le soluzioni di rete ottica di nuova generazione per promuovere la sinergia tra IA e reti, accelerando l'evoluzione verso una rete completamente ottica, incentrata sull'IA.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, is unveiling Next Generation Optical Network products and solutions

L'aggiornamento delle reti ottiche nell'era dell'IA è la mossa giusta. L'ITU-T ha ufficialmente pubblicato il quadro strategico ION-2030, definendo le capacità chiave, gli scenari applicativi e la roadmap di standardizzazione per le reti ottiche di nuova generazione. Anche i principali operatori globali stanno accelerando l'implementazione delle reti ottiche di nuova generazione.

Bob Chen ha dichiarato: "Huawei promuove le soluzioni di rete ottica di nuova generazione in due direzioni: IA per le reti e reti per l'IA. Nell'IA per le reti, le tecnologie di IA consentono il rilevamento intelligente della fibra, migliorano le prestazioni della rete e l'esperienza utente, aumentano l'efficienza delle operazioni e della manutenzione (O&M) e riducono il consumo energetico. Nelle reti per l'IA, le funzionalità di rete avanzate aiutano gli operatori a costruire reti target completamente ottiche incentrate sull'IA, accelerando l'adozione dell'IA nelle abitazioni e nelle imprese".

IA per le reti: miglioramento della qualità e dell'efficienza della rete

Rilevamento intelligente della fibra: grazie al modello di rilevamento dei rischi della fibra e a quello di identificazione dei guasti, è possibile identificare in anticipo i rischi e individuare la posizione del guasto con una precisione di 10 metri.

Miglioramento delle prestazioni di rete: un modello di simulazione delle prestazioni ottiche, basato su migliaia di parametri ottici, migliora significativamente la precisione della valutazione delle prestazioni di rete ed estende la distanza di trasmissione del 20%.

Miglioramento dell'esperienza di rete: le interferenze Wi-Fi possono essere rilevate in tempo reale e gli algoritmi di IA regolano in modo intelligente la potenza del Wi-Fi, aumentando la velocità del 20% in condizioni di interferenza.

Risparmio energetico: il traffico di servizio viene analizzato in tempo reale, mentre le porte e le schede vengono regolate in modo intelligente. In assenza di traffico, tutte le porte e le schede vengono messe in modalità di ibernazione, riducendo il consumo energetico medio del 40%.

O&M intelligente: le tecnologie di IA vengono utilizzate per migliorare l'intelligenza dei processi di pianificazione, costruzione, manutenzione e ottimizzazione della rete. Ad esempio, l'agente O&M della banda larga domestica è in grado di identificare e localizzare automaticamente oltre 60 tipi di guasti e di assistere i tecnici O&M del NOC nella loro risoluzione rapida attraverso l'interazione con il linguaggio naturale, riducendo significativamente le visite a domicilio.

Reti per l'IA: accelerare la diffusione dell'IA

Accesso ottico: viene realizzata una rete target con downlink a livello gigabit e uplink a livello 100M per soddisfare i requisiti di larghezza di banda dei nuovi servizi IA domestici e migliorare l'esperienza complessiva della rete domestica.

Trasmissione ottica: vengono progettati circoli di latenza di 5 ms per le reti nazionali, 3 ms per le reti regionali e 1 ms per le reti metropolitane, in modo da consentire un accesso al calcolo a livello di millisecondi e garantire prestazioni ottimali delle applicazioni di IA.

Huawei ha lanciato una serie completa di prodotti e soluzioni per la rete ottica di nuova generazione. Nel campo dell'accesso ottico, Huawei ha introdotto prodotti FAN di nuova generazione come FTTR, OLT, ONT e ODN. Nel campo della trasmissione ottica, Huawei ha realizzato prodotti OTN di nuova generazione per dorsali, livelli ottici e reti metropolitane OTN, aiutando gli operatori a costruire reti a banda ultra larga agentiche.

