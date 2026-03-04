Huawei wprowadza produkty i rozwiązania nowej generacji dla sieci optycznych, napędzając nowy wzrost w erze AI
News provided byHuawei
Mar 04, 2026, 06:51 ET
BARCELONA, Hiszpania, 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas wydarzenia prezentacji produktów i rozwiązań Huawei w ramach MWC Barcelona 2026 Bob Chen, prezes odpowiadający za linię produktów optycznych w Huawei, zaprezentował produkty i rozwiązania Next Generation Optical Network, których celem jest budowanie synergii pomiędzy AI a sieciami oraz przyspieszenie ewolucji w kierunku w pełni optycznej sieci ukierunkowanej na AI.
Modernizacja sieci optycznych na potrzeby ery AI jest właściwym kierunkiem rozwoju. ITU-T oficjalnie opublikowała wizję ION-2030, definiując kluczowe zdolności, scenariusze zastosowań oraz mapę drogową standaryzacji dla sieci optycznych nowej generacji. Czołowi operatorzy na całym świecie również przyspieszają wdrażanie sieci optycznych nowej generacji.
Bob Chen powiedział: „Huawei rozwija rozwiązania Next Generation Optical Network w dwóch kierunkach: AI dla sieci oraz sieci dla AI. W obszarze AI dla sieci technologie AI umożliwiają inteligentne monitorowanie światłowodów, poprawę wydajności sieci i jakości doświadczeń użytkowników, zwiększenie efektywności utrzymania i eksploatacji oraz ograniczenie zużycia energii. W obszarze sieci dla AI ulepszone możliwości sieciowe pomagają operatorom budować docelowe w pełni optyczne sieci ukierunkowane na AI, przyspieszając popularyzację AI w domach i przedsiębiorstwach".
AI dla sieci: poprawa jakości i efektywności sieci
Inteligentne monitorowanie światłowodów: W oparciu o model wykrywania ryzyka w sieciach światłowodowych oraz model identyfikacji usterek możliwe jest wczesne wykrywanie zagrożeń, a lokalizacja usterek może być określona z dokładnością do 10 metrów.
Zwiększenie wydajności sieci: Model symulacji parametrów optycznych oparty na tysiącach parametrów transmisyjnych znacząco zwiększa precyzję ocen wydajności sieci oraz wydłuża zasięg transmisji o 20%.
Poprawa jakości doświadczeń korzystania z sieci: Zakłócenia Wi-Fi mogą być wykrywane w czasie rzeczywistym, a algorytmy AI inteligentnie regulują moc sygnału Wi-Fi, zwiększając przepustowość o 20% w warunkach zakłóceń.
Oszczędność energii: Ruch usługowy jest analizowany w czasie rzeczywistym, a porty i karty są inteligentnie dostosowywane. Gdy nie występuje ruch, wszystkie porty i karty przechodzą w tryb hibernacji, co pozwala zmniejszyć średnie zużycie energii o 40%.
Inteligentna obsługa i konserwacja: Technologie AI są wykorzystywane do zwiększenia udziału inteligentnych rozwiązań w procesach planowania, budowy, utrzymania i optymalizacji sieci. Przykładowo agent obsługi i konserwacji dla domowego internetu szerokopasmowego potrafi automatycznie zidentyfikować i zlokalizować ponad 60 typów usterek oraz wspierać inżynierów centrów zarządzania siecią oraz obsługi i konserwacji w ich szybkim usuwaniu, prowadząc interakcje w języku naturalnym, co znacząco ogranicza liczbę wizyt serwisowych.
Sieci dla AI: przyspieszenie popularyzacji AI
Dostęp optyczny: Powstaje sieć docelowa z pobieraniem na poziomie gigabitowym oraz wysyłaniem na poziomie 100 Mb/s, aby spełnić wymagania przepustowości nowych domowych usług AI i poprawić ogólne doświadczenie z korzystania z sieci w domu.
Transmisja optyczna: Tworzone są strefy opóźnień: 5 ms dla sieci krajowych, 3 ms dla sieci regionalnych oraz 1 ms dla sieci metropolitalnych, umożliwiające dostęp do mocy obliczeniowej na poziomie milisekund i zapewniające optymalną wydajność aplikacji AI.
Firma Huawei wprowadziła pełną gamę produktów i rozwiązań sieci optycznych nowej generacji. W obszarze dostępu optycznego firma zaprezentowała produkty FAN nowej generacji, takie jak FTTR, OLT, ONT oraz ODN. W zakresie transmisji optycznej Huawei wprowadził produkty OTN nowej generacji dla sieci szkieletowych OTN, warstwy optycznej OTN oraz sieci metropolitalnych OTN, wspierając operatorów w budowie agentowych sieci UBB.
Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/2924550/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_unveiling_Next.jpg
