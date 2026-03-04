Huawei lanza productos y soluciones de red óptica de próxima generación para impulsar un nuevo crecimiento en la era de la IA
Noticias proporcionadas porHuawei
04 mar, 2026, 12:15 GMT
BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el evento de lanzamiento de productos y soluciones de Huawei durante el MWC Barcelona 2026, Bob Chen, presidente de la línea de productos ópticos de Huawei, presentó los productos y soluciones de red óptica de próxima generación para fomentar la sinergia entre la IA y las redes, lo que acelerará la evolución hacia una red totalmente óptica centrada en la IA.
Actualizar las redes ópticas para la era de la IA es la decisión correcta. El UIT-T ha publicado oficialmente la visión ION-2030, en la que se definen las capacidades clave, los escenarios de aplicación y la hoja de ruta de estandarización para las redes ópticas de próxima generación. Los principales operadores mundiales también están acelerando el despliegue de redes ópticas de próxima generación.
Bob Chen declaró: "Huawei impulsa las soluciones de redes ópticas de próxima generación en dos direcciones: IA para redes y redes para IA. En IA para redes, las tecnologías de IA permiten la detección inteligente de fibra, mejoran el rendimiento de la red y la experiencia del usuario, mejoran la eficiencia de operación y mantenimiento y reducen el consumo de energía. En las redes para IA, las capacidades de red mejoradas ayudan a los operadores a crear redes de destino totalmente ópticas centradas en la IA, lo que acelera la adopción de la IA en hogares y empresas".
IA para redes: mejora de la calidad y la eficiencia de las redes
Detección inteligente de fibra: según el modelo de detección de riesgos de la fibra y el modelo de identificación de fallas, se pueden identificar los riesgos con antelación y determinar la ubicación de la falla con una precisión de 10 metros.
Mejora del rendimiento de la red: un modelo de simulación del rendimiento óptico, basado en miles de parámetros ópticos, mejora de manera significativa la precisión de la evaluación del rendimiento de la red y amplía la distancia de transmisión en un 20 %.
Mejora de la experiencia de red: la interferencia wifi se puede detectar en tiempo real y los algoritmos de IA ajustan de forma inteligente la potencia wifi, lo que aumenta la velocidad en un 20 % en condiciones de interferencia.
Ahorro de energía: el tráfico de servicio se analiza en tiempo real y los puertos y placas se ajustan de forma inteligente. Cuando no hay tráfico, todos los puertos y tableros se ponen en modo de hibernación, lo que reduce el consumo medio de energía en un 40 %.
Operación y mantenimiento (O&M) inteligentes: se utilizan tecnologías de IA para mejorar la inteligencia de los procesos de planificación, construcción, mantenimiento y optimización de la red. Por ejemplo, el agente de O&M de banda ancha en el hogar puede identificar y localizar automáticamente más de 60 tipos de fallas y ayudar a los ingenieros de O&M del Centro de Control de la Red (NOC) a resolverlas rápidamente mediante la interacción en lenguaje natural, lo que reduce significativamente las visitas a domicilio.
Redes para la IA: acelera la popularización de la IA
Acceso óptico: se ha creado una red de destino con un enlace descendente de nivel gigabit y un enlace ascendente de nivel 100M para cumplir con los requisitos de ancho de banda de los nuevos servicios de IA para el hogar y mejorar la experiencia general de la red doméstica.
Transmisión óptica: los círculos de latencia de 5 ms para redes nacionales, 3 ms para redes regionales y 1 ms para redes metropolitanas se han creado para permitir un acceso informático a nivel de milisegundos y garantizar un rendimiento óptimo de las aplicaciones de IA.
Huawei ha lanzado una serie completa de productos y soluciones para redes ópticas de próxima generación. En el ámbito del acceso óptico, Huawei ha presentado productos FAN de próxima generación, como FTTR, OLT, ONT y ODN. En el ámbito de la transmisión óptica, Huawei ha lanzado productos OTN de próxima generación para redes troncales OTN, capa óptica OTN y redes metropolitanas OTN, lo que ayuda a los operadores a construir redes UBB con capacidad de agente.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924586/Bob_Chen_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_unveiling_Next.jpg
FUENTE Huawei
