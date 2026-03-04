Huawei lanza productos y soluciones de red óptica de próxima generación para impulsar un nuevo crecimiento en la era de la IA

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el evento de lanzamiento de productos y soluciones de Huawei durante el MWC Barcelona 2026, Bob Chen, presidente de la línea de productos ópticos de Huawei, presentó los productos y soluciones de red óptica de próxima generación para fomentar la sinergia entre la IA y las redes, lo que acelerará la evolución hacia una red totalmente óptica centrada en la IA.

Bob Chen, presidente de la línea de productos ópticos de Huawei, presenta los productos y soluciones de red óptica de próxima generación (PRNewsfoto/Huawei)

Actualizar las redes ópticas para la era de la IA es la decisión correcta. El UIT-T ha publicado oficialmente la visión ION-2030, en la que se definen las capacidades clave, los escenarios de aplicación y la hoja de ruta de estandarización para las redes ópticas de próxima generación. Los principales operadores mundiales también están acelerando el despliegue de redes ópticas de próxima generación.

Bob Chen declaró: "Huawei impulsa las soluciones de redes ópticas de próxima generación en dos direcciones: IA para redes y redes para IA. En IA para redes, las tecnologías de IA permiten la detección inteligente de fibra, mejoran el rendimiento de la red y la experiencia del usuario, mejoran la eficiencia de operación y mantenimiento y reducen el consumo de energía. En las redes para IA, las capacidades de red mejoradas ayudan a los operadores a crear redes de destino totalmente ópticas centradas en la IA, lo que acelera la adopción de la IA en hogares y empresas".

IA para redes: mejora de la calidad y la eficiencia de las redes

Detección inteligente de fibra: según el modelo de detección de riesgos de la fibra y el modelo de identificación de fallas, se pueden identificar los riesgos con antelación y determinar la ubicación de la falla con una precisión de 10 metros.

Mejora del rendimiento de la red: un modelo de simulación del rendimiento óptico, basado en miles de parámetros ópticos, mejora de manera significativa la precisión de la evaluación del rendimiento de la red y amplía la distancia de transmisión en un 20 %.

Mejora de la experiencia de red: la interferencia wifi se puede detectar en tiempo real y los algoritmos de IA ajustan de forma inteligente la potencia wifi, lo que aumenta la velocidad en un 20 % en condiciones de interferencia.

Ahorro de energía: el tráfico de servicio se analiza en tiempo real y los puertos y placas se ajustan de forma inteligente. Cuando no hay tráfico, todos los puertos y tableros se ponen en modo de hibernación, lo que reduce el consumo medio de energía en un 40 %.

Operación y mantenimiento (O&M) inteligentes: se utilizan tecnologías de IA para mejorar la inteligencia de los procesos de planificación, construcción, mantenimiento y optimización de la red. Por ejemplo, el agente de O&M de banda ancha en el hogar puede identificar y localizar automáticamente más de 60 tipos de fallas y ayudar a los ingenieros de O&M del Centro de Control de la Red (NOC) a resolverlas rápidamente mediante la interacción en lenguaje natural, lo que reduce significativamente las visitas a domicilio.

Redes para la IA: acelera la popularización de la IA

Acceso óptico: se ha creado una red de destino con un enlace descendente de nivel gigabit y un enlace ascendente de nivel 100M para cumplir con los requisitos de ancho de banda de los nuevos servicios de IA para el hogar y mejorar la experiencia general de la red doméstica.

Transmisión óptica: los círculos de latencia de 5 ms para redes nacionales, 3 ms para redes regionales y 1 ms para redes metropolitanas se han creado para permitir un acceso informático a nivel de milisegundos y garantizar un rendimiento óptimo de las aplicaciones de IA.

Huawei ha lanzado una serie completa de productos y soluciones para redes ópticas de próxima generación. En el ámbito del acceso óptico, Huawei ha presentado productos FAN de próxima generación, como FTTR, OLT, ONT y ODN. En el ámbito de la transmisión óptica, Huawei ha lanzado productos OTN de próxima generación para redes troncales OTN, capa óptica OTN y redes metropolitanas OTN, lo que ayuda a los operadores a construir redes UBB con capacidad de agente.

