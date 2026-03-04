Huawei lanceert producten en oplossingen voor optische netwerken van de volgende generatie om nieuwe groei in het AI-tijdperk te stimuleren

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens het Huawei-lanceringsevenement voor producten en oplossingen op MWC Barcelona 2026 onthulde Bob Chen, voorzitter van de productlijn Optical Business van Huawei, producten en oplossingen voor optische netwerken van de volgende generatie. Deze zijn bedoeld om de synergie tussen AI en netwerken te versterken en de evolutie naar een AI-gericht, volledig optisch netwerk te versnellen.

Het verbeteren van optische netwerken voor het AI-tijdperk is de juiste keuze. De ITU-T heeft officieel de ION-2030-visie uitgebracht, waarin de belangrijkste capaciteiten, toepassingsscenario's en de planning voor standaardisatie van toekomstige optische netwerken worden vastgelegd. Toonaangevende wereldwijde netwerkproviders versnellen eveneens de uitrol van optische netwerken van de volgende generatie.

Bob Chen verklaarde: "Huawei ontwikkelt oplossingen voor optische netwerken van de volgende generatie in twee richtingen: AI voor netwerken en netwerken voor AI. Bij AI voor netwerken zorgen AI-technologieën voor intelligente glasvezeldetectie, verbeteren ze de netwerkprestaties en de gebruikerservaring, verhogen ze de efficiëntie van beheer en onderhoud en verlagen ze het energieverbruik. Bij netwerken voor AI helpen verbeterde netwerkcapaciteiten netwerkproviders bij het bouwen van AI-gerichte, volledig optische doelnetwerken, waardoor de invoering van AI in woningen en ondernemingen wordt versneld."

AI voor netwerken: Verbetering van netwerkkwaliteit en efficiëntie

Intelligente glasvezelmonitoring: Op basis van het risicodetectiemodel voor glasvezel en het identificatiemodel voor storingen kunnen risico's vroegtijdig worden geïdentificeerd en kan de exacte storingslocatie tot op 10 meter nauwkeurig worden bepaald.

Verbetering van netwerkprestaties: Een optisch prestatiesimulatiemodel, gebaseerd op duizenden optische parameters, verhoogt aanzienlijk de nauwkeurigheid van de evaluatie van netwerkprestaties en vergroot de transmissieafstand met 20%.

Verbetering van de netwerkervaring: Wi-Fi-interferentie kan in realtime worden gedetecteerd, waarna AI-algoritmen het wifi-vermogen intelligent aanpassen, waardoor de snelheid onder interferentieomstandigheden met 20% wordt verhoogd.

Energiebesparing: Serviceverkeer wordt in realtime geanalyseerd en poorten en boards worden intelligent aangepast. Wanneer er geen verkeer is, worden alle poorten en boards in de slaapstand gezet, waardoor het gemiddelde energieverbruik met 40% wordt verlaagd.

Intelligent beheer en onderhoud: AI-technologieën worden ingezet om de intelligentie van processen voor planning, uitrol, onderhoud en optimalisatie van netwerken te versterken. Zo kan de agent voor het beheer en onderhoud van thuisbreedband automatisch meer dan 60 soorten storingen identificeren en lokaliseren. Daarnaast ondersteunt hij NOC-beheer- en onderhoudsmonteurs bij het snel oplossen van deze storingen via interactie in natuurlijke taal, waardoor het aantal huisbezoeken aanzienlijk wordt verminderd.

Netwerken voor AI: Versnelling van AI-invoering

Optische toegang: Er wordt een doelnetwerk gerealiseerd met downlink-snelheden op gigabitniveau en uplink-snelheden op 100 M-niveau om te voldoen aan de bandbreedtevereisten van nieuwe AI-diensten voor thuisgebruik en de algehele netwerkervaring in de woning te verbeteren.

Optische transmissie: Er worden latentiecirkels van 5 ms voor nationale netwerken, 3 ms voor regionale netwerken en 1 ms voor metronetwerken ingericht om toegang tot rekenkracht op millisecondenniveau te ondersteunen en optimale prestaties van AI-toepassingen te waarborgen.

Huawei heeft een volledige reeks producten en oplossingen voor optische netwerken van de volgende generatie gelanceerd. Op het gebied van optische toegang heeft Huawei Next Generation FAN-producten zoals FTTR, OLT, ONT en ODN uitgebracht. Op het gebied van optische transmissie heeft Huawei Next Generation OTN-producten uitgebracht voor OTN-backbone, OTN-optische laag en OTN-metronetwerken, waarmee netwerkproviders Agentic UBB-netwerken kunnen bouwen.

