- Huawei lanza productos y soluciones de redes ópticas de próxima generación para impulsar un nuevo crecimiento en la era de la IA

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el evento de lanzamiento de productos y soluciones de Huawei durante el MWC Barcelona 2026, Bob Chen, presidente de la línea de productos de negocios ópticos de Huawei, presentó productos y soluciones de redes ópticas de próxima generación para fomentar la sinergia entre la IA y las redes, acelerando la evolución hacia una red totalmente óptica centrada en la IA.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, is unveiling Next Generation Optical Network products and solutions

Actualizar las redes ópticas para la era de la IA es la decisión correcta. La ITU-T ha publicado oficialmente la visión ION-2030, que define las capacidades clave, los escenarios de aplicación y la hoja de ruta de estandarización para las redes ópticas de próxima generación. Los principales operadores mundiales también están acelerando el despliegue de estas redes.

Bob Chen afirmó: "Huawei impulsa las soluciones de redes ópticas de próxima generación en dos direcciones: IA para redes y Redes para IA. En IA para redes, las tecnologías de IA permiten la detección inteligente de fibra, mejoran el rendimiento de la red y la experiencia del usuario, optimizan la eficiencia de operaciones y mantenimiento (O&M), y reducen el consumo de energía. En Redes para IA, las capacidades de red mejoradas ayudan a los operadores a construir redes de destino totalmente ópticas centradas en IA, acelerando la adopción de la IA en hogares y empresas".

IA para redes: mejora de la calidad y la eficiencia de la red

Detección de fibra inteligente: basado en el modelo de detección de riesgos de fibra y el modelo de identificación de fallos, se pueden identificar los riesgos con anticipación y se puede señalar la ubicación del fallo dentro de los 10 metros.

Mejora del rendimiento de la red: un modelo de simulación de rendimiento óptico, construido sobre miles de parámetros ópticos, mejora significativamente la precisión de la evaluación del rendimiento de la red y extiende la distancia de transmisión en un 20 %.

Mejora de la experiencia de red: la interferencia de Wi-Fi se puede detectar en tiempo real y los algoritmos de IA ajustan de forma inteligente la potencia de Wi-Fi, aumentando las tasas en un 20 % en condiciones de interferencia.

Ahorro de energía: el tráfico de servicio se analiza en tiempo real y los puertos y tarjetas se ajustan de forma inteligente. Cuando no hay tráfico, todos los puertos y tarjetas entran en modo de hibernación, lo que reduce el consumo energético promedio en un 40 %.

Operación y mantenimiento inteligentes: se utilizan tecnologías de IA para optimizar la planificación, construcción, mantenimiento y optimización de redes. Por ejemplo, el agente de operación y mantenimiento de banda ancha residencial puede identificar y localizar automáticamente más de 60 tipos de fallos y ayudar a los ingenieros de operación y mantenimiento del NOC a resolverlas rápidamente mediante interacción con lenguaje natural, lo que reduce significativamente las visitas domiciliarias.

Redes para IA: acelerando la popularización de la IA

Acceso óptico: se construye una red de destino con enlace descendente de nivel gigabit y enlace ascendente de nivel 100M para satisfacer los requisitos de ancho de banda de los nuevos servicios de IA domésticos y mejorar la experiencia general de la red doméstica.

Transmisión óptica: los círculos de latencia de 5 ms para redes nacionales, 3 ms para redes regionales y 1 ms para redes metropolitanas están diseñados para permitir el acceso informático a nivel de milisegundos y garantizar un rendimiento óptimo de las aplicaciones de IA.

Huawei ha lanzado una gama completa de productos y soluciones para redes ópticas de próxima generación. En el ámbito del acceso óptico, Huawei ha introducido productos FAN de próxima generación, como FTTR, OLT, ONT y ODN. En el ámbito de la transmisión óptica, Huawei ha lanzado productos OTN de próxima generación para la red troncal OTN, la capa óptica OTN y las redes metro OTN, lo que ayuda a los operadores a construir redes UBB de Agentes.

