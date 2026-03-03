Huawei lance des produits et solutions de réseau optique de nouvelle génération pour stimuler la croissance à l'ère de l'IA

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors de l'événement de lancement des produits et solutions Huawei lors du MWC Barcelona 2026, Bob Chen, président de Huawei Optical Business Product Line, a dévoilé des produits et solutions de réseau optique de nouvelle génération pour favoriser la synergie entre l'IA et les réseaux, accélérant ainsi l'évolution vers un réseau tout optique centré sur l'IA.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, is unveiling Next Generation Optical Network products and solutions

La mise à niveau des réseaux optiques pour l'ère de l'IA est la bonne décision. L'UIT-T a officiellement publié la vision ION-2030, qui définit les capacités clés, les scénarios d'application et la feuille de route de normalisation pour les réseaux optiques de prochaine génération. Les principaux opérateurs mondiaux accélèrent également le déploiement de réseaux optiques de nouvelle génération.

Bob Chen a déclaré : « Huawei fait progresser les solutions de réseau optique de nouvelle génération dans deux directions : l'IA pour les réseaux et les réseaux pour l'IA. Dans le domaine de l'IA pour les réseaux, les technologies d'IA permettent la détection intelligente de la fibre, améliorent le rendement du réseau et l'expérience utilisateur ainsi que l'efficacité O&M, et réduisent la consommation d'énergie. Dans le domaine des réseaux pour l'IA, des capacités de réseau améliorées aident les opérateurs à créer des réseaux cibles entièrement optiques centrés sur l'IA, accélérant ainsi l'adoption de l'IA chez les particuliers et dans les entreprises. »

L'IA pour les réseaux : amélioration de la qualité et de l'efficacité du réseau

Détection intelligente des fibres : selon le modèle de détection des risques de fibre et le modèle d'identification des défaillances, les risques peuvent être identifiés à l'avance, et l'emplacement des défaillances peut être localisé à moins de 10 mètres.

Amélioration de la performance des réseaux : un modèle de simulation de performance optique, construit sur des milliers de paramètres optiques, améliore considérablement la précision de l'évaluation des performances des réseaux et prolonge la distance de transmission de 20 %.

Amélioration de l'expérience réseau : les interférences Wi-Fi peuvent être détectées en temps réel, et les algorithmes d'IA ajustent intelligemment la puissance Wi-Fi, augmentant ainsi les taux de 20 % dans des conditions d'interférence.

Économie d'énergie : le trafic des services est analysé en temps réel, et les ports et les cartes sont ajustés de manière intelligente. Lorsqu'il n'y a pas de trafic, tous les ports et toutes les cartes sont mis en veille, ce qui réduit la consommation moyenne d'énergie de 40 %.

O&M intelligent : les technologies d'IA sont utilisées pour améliorer l'intelligence des processus de planification, de construction, de maintenance et d'optimisation du réseau. Par exemple, l'agent O&M à large bande domestique peut automatiquement identifier et localiser plus de 60 types de défaillances, et aider les ingénieurs de NOC O&M à les résoudre rapidement grâce à l'interaction du langage naturel, réduisant considérablement les visites à domicile.

Réseaux pour l'IA : accélération de la popularisation de l'IA

Accès optique : un réseau cible avec liaison descendante de niveau gigabit et liaison ascendante de niveau 100M est construit pour répondre aux exigences de bande passante des nouveaux services d'IA domestique et améliorer l'expérience globale du réseau domestique.

Transmission optique : les cercles de latence de 5 ms pour les réseaux nationaux, de 3 ms pour les réseaux régionaux et de 1 ms pour les réseaux métropolitains sont conçus pour permettre un accès informatique au niveau de la milliseconde et assurer un rendement optimal des applications d'IA.

Huawei a lancé une série complète de produits et de solutions pour le réseau optique de nouvelle génération. Dans le domaine de l'accès optique, Huawei a introduit des produits FAN de nouvelle génération tels que FTTR, OLT, ONT et ODN. Dans le domaine de la transmission optique, Huawei a lancé des produits OTN de nouvelle génération pour les réseaux OTN de base, OTN de couche optique et OTN de métro, aidant les opérateurs à construire des réseaux Agentic UBB.

