Huawei、4年連続で「2026年 Gartner® マジック・クアドラント™」のエンタープライズ向け有線・無線LANインフラストラクチャのリーダーに選出

中国深圳,2026年5月29日 /PRNewswire/ -- 最近、Huaweiは、2026年Gartner® マジック・クアドラント™ のエンタープライズ有線・無線LANインフラストラクチャ部門で4年連続でリーダーに選ばれたと発表しました。Huaweiは、リーダーズ・クアドラントに位置する唯一の北米以外のベンダーです。この認定は、AIを活用した運用管理、セキュリティ革新、その他のフロンティアにおける Huawei の Xinghe AI キャンパスソリューションのリーダー的優位性を浮き彫りにするものです。また、顧客の核心的なニーズに焦点を当て、継続的に技術を革新し、産業向けに安全でインテリジェントなキャンパスを構築するという Huaweiのコミットメントを強調するものです。

世界的なAIの波を受けて、Huawei は Xinghe AI キャンパス・ソリューションを3つの中核機能でアップグレードしました。超高速ワイヤレス、フルスコープ・セキュリティ、ネットワーク・オートノミー。これらの機能強化は、政府、金融、教育、医療、その他のセクターがAI時代を受け入れ、将来の成長を促進するための力となります。

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row (PRNewsfoto/Huawei)

超高速ワイヤレス：Huawei 初のAirEngine Wi-Fi 7 Advanced APには、より高速で信頼性の高いWi-Fi 8のイノベーションが組み込まれています。この画期的な製品は、ワイヤレス接続をAIサービスのプロダクショングレードの基盤として位置づけます。具体的には、マルチAP協調技術であるiCSSR（intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse）は、連続的なネットワーキング・シナリオにおいて、シングル・ユーザーの速度を2倍にすると同時に、同チャネル干渉を劇的に低減します。さらに、モバイル環境での不安定な信号に対応するため、スマート・ビームフォーミング（SmartBF）技術により、ミリ秒レベルの指向性強化が可能になり、移動中もデバイスの速度が損なわれることはありません。一方、先進の同一周波数ネットワーク（ASFN）ゼロローミング技術は、複数のAPを単一の「スーパーAP」に仮想化し、パケットロスゼロでネットワーク全体をシームレスにローミングできます。

フルスコープ・セキュリティ：Huawei の Xinghe AI フルスコープ・セキュリティ・キャンパス・ソリューションは、資産、接続性、空間、プライバシーのセキュリティを特徴とする強固な防御システムを構築します。

資産セキュリティ：政府機関や金融などの分野でダム端末が急増していることにより、ネットワーク攻撃のリスクが高まっています。これに対処するため、HuaweiのソリューションはAIクラスタリング・ベースの端末識別を活用し、ダム端末を95％の精度で自動認識します。スイッチのローカル推論を利用したスマート異常検知（SmartAD）は、端末のトラフィック動作の異常を数秒で検知し、プロアクティブにブロックすることで、ネットワーク侵入を効果的に防ぐことができます。





接続性セキュリティ：Huawei 独自のWi-Fi Shield技術は、物理層でのパケット盗聴のリスクを排除します。その上、ポスト量子暗号（PQC）と組み合わせたエンド・ツー・エンドの MACsec は、量子コンピューティングが成熟しても、データ伝送の長期的なセキュリティを提供します。





空間セキュリティ：HuaweiのWi-Fi チャネル状態情報（CSI）センシング技術は、単一の AP を通じて空間的なセキュリティ状態を検出し、数秒で侵入活動を特定します。





プライバシーセキュリティ：エグゼクティブルームやホテルの客室など、機密性の高い環境では、隠れた画像処理装置を検出する従来の方法は非効率的で、見逃し率が高くなりがちです。Huaweiは、iGuard APを発売することでこの問題に取り組んでいます。iGuard APは、包括的な検出、正確な検出、24時間365日の運用という3つの主要な利点を提供し、このようなプライベートな場所で企業秘密や個人のプライバシーを保護します。

ネットワーク・オートノミー：HuaweiのXinghe AI キャンパス・ソリューションは、AIによる強力な自動運用管理機能を備えています。iFlowのオールフロー・エクスペリエンス解析を活用することで、このソリューションでは、数分で QoE 低下の境界を特定し、フルパスを可視化し、エクスペリエンスを観察することができます。AIを活用したグローバルな意思決定と分単位の障害位置特定により、無線障害の80％が自動的に解決されます。

今後も Huawei は、顧客のニーズに沿ったイノベーションを継続し、AIを活用したセキュアでインテリジェントなキャンパスネットワークの展開を加速していきます。さらに、Huaweiはエコシステム・パートナーと緊密に協力し、顧客が「AIキャンパス」を構築できるよう支援します。これにより、ネットワーク効率とセキュリティを向上させながら、AI時代における共同の成功を促進します。

レポートの詳細はこちらをご覧ください：https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

SOURCE Huawei