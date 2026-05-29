Společnost Huawei byla již čtvrtým rokem v řadě označena za vedoucí podnik v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pro podnikovou kabelovou a bezdrátovou LAN infrastrukturu
News provided byHuawei
May 29, 2026, 09:26 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 29. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Huawei nedávno oznámila, že byla již čtvrtým rokem v řadě jmenována vedoucí firmou v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ 2026 pro podnikovou kabelovou a bezdrátovou LAN infrastrukturu. Huawei zůstává jediným dodavatelem mimo Severní Ameriku, který se umístil v kvadrantu vedoucích podniků. Toto ocenění zdůrazňuje přední výhody řešení Xinghe AI Campus od Huawei u provozu a údržby založené na umělé inteligenci, inovací u bezpečnosti a dalších průkopnických oblastech. Zároveň podtrhuje závazek společnosti Huawei soustředit se na klíčové potřeby zákazníků, neustále inovovat technologie a budovat bezpečné a inteligentní kampusy pro průmyslová odvětví.
V reakci na globální vlnu umělé inteligence vylepšila Huawei své řešení Xinghe AI Campus o tři klíčové funkce: superrychlé bezdrátové připojení, komplexní zabezpečení a autonomii sítě. Tato vylepšení umožňují vládním, finančním, vzdělávacím, zdravotnickým a dalším sektorům vstoupit do éry umělé inteligence a podpořit budoucí růst.
Superrychlé bezdrátové připojení: První bezdrátový přístupový bod AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP od společnosti Huawei, který je jediný svého druhu, zahrnuje očekávané inovace Wi-Fi 8 pro vyšší rychlost a spolehlivost. Tento průlomový produkt posouvá bezdrátové připojení na úroveň produkčního základu pro služby umělé inteligence. Konkrétně technologie inteligentního koordinovaného plánování a prostorového opětovného využití (iCSSR), která zajišťuje koordinaci mezi více přístupovými body, výrazně snižuje rušení na stejném kanálu a zároveň zdvojnásobuje rychlost pro jednotlivé uživatele v situacích s nepřetržitým připojením. Kromě toho, aby se vyřešily nestabilní signály v mobilních prostředích, umožňuje technologie inteligentního tvarování paprsku (SmartBF) směrové vylepšení na úrovni milisekund, což zajišťuje, že rychlosti zařízení zůstanou při pohybu neomezené. Mezitím technologie nulového roamingu pokročilé sítě na stejné frekvenci (ASFN) virtualizuje více přístupových bodů do jediného „super přístupového bodu", což umožňuje plynulý roaming (nepřetržité připojení) v celé síti bez ztráty paketů.
Komplexní zabezpečení: Řešení Xinghe AI Full-Scope Security Campus od společnosti Huawei vytváří robustní obranný systém zahrnující ochranu aktiv, připojení, prostoru a soukromí.
- Ochrana aktiv: Rostoucí počet „hloupých" terminálů ve státní správě, finančnictví a dalších odvětvích zvyšuje riziko síťových útoků. Řešení od Huawei k tomu využívá identifikaci terminálů založenou na AI klastrování, která automaticky rozpoznává „hloupé" terminály s 95% přesností. Inteligentní detekce anomálií (SmartAD), založená na lokální inferenci na přepínačích, dokáže během několika sekund odhalit anomálie v chování terminálového provozu a aktivně je blokovat, čímž účinně zabraňuje narušení sítě.
- Ochrana připojení: Exkluzivní technologie Wi-Fi Shield od Huawei eliminuje riziko odposlechu paketů na fyzické vrstvě. Kromě toho poskytuje komplexní proces MACsec v kombinaci s postkvantovou kryptografií (PQC) dlouhodobé zabezpečení pro přenos dat i v době, kdy se kvantové výpočty stávají realitou.
- Ochrana prostoru: Technologie snímání informací o stavu Wi-Fi kanálu (CSI) společnosti Huawei detekuje podmínky prostorové bezpečnosti prostřednictvím jediného přístupového bodu a identifikuje narušitelské aktivity během několika sekund.
- Ochrana soukromí: V kancelářích vedení, hotelových pokojích a dalších citlivých prostředích jsou tradiční metody detekce skrytých snímacích zařízení často neúčinné a náchylné k vysoké míře selhání. Společnost Huawei řeší tento problém uvedením přístupového bodu iGuard, který nabízí tři klíčové výhody – komplexní detekci, přesnou detekci a nepřetržitý provoz – k ochraně obchodních tajemství a osobního soukromí v takových soukromých prostorách.
Autonomie sítě: Řešení Xinghe AI Campus od Huawei je vybaveno výkonnými automatizovanými funkcemi pro provoz a údržbu založenými na umělé inteligenci. Díky využití analýzy uživatelského zážitku iFlow, která pokrývá veškerý datový tok, umožňuje toto řešení během několika minut identifikovat oblasti se špatnou kvalitou uživatelského zážitku (QoE), zajistit viditelnost celé trasy a sledovat uživatelský zážitek. Díky globálnímu rozhodování založenému na umělé inteligenci a lokalizaci poruch s přesností na minutu se 80 % bezdrátových poruch vyřeší automaticky.
Do budoucna bude Huawei pokračovat v inovacích zaměřených na potřeby zákazníků a urychlí nasazení bezpečných a inteligentních kampusových sítí poháněných umělou inteligencí. Kromě toho bude Huawei úzce spolupracovat s partnery v ekosystému, aby pomohla zákazníkům vybudovat „AI kampus" – zvýšit efektivitu a bezpečnost sítě a zároveň podporovat společný úspěch v éře umělé inteligence.
Podrobnosti o zprávě najdete na adrese: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network
