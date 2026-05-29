Huawei nommé leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ pour l'infrastructure LAN filaire et sans fil d'entreprise pour la quatrième année consécutive

SHENZHEN, Chine, 29 mai 2026 /PRNewswire/ -- Récemment, Huawei a annoncé qu'elle a été nommée leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ pour l'infrastructure LAN filaire et sans fil d'entreprise pour la quatrième année consécutive. Huawei reste le seul fournisseur non nord-américain positionné dans le quadrant des leaders. Cette reconnaissance met en évidence les avantages de la solution Xinghe AI Campus de Huawei dans les domaines de l'exploitation et de la gestion assistées par ordinateur, de l'innovation en matière de sécurité et d'autres domaines. Elle souligne également l'engagement de Huawei à se concentrer sur les besoins fondamentaux des clients, à innover continuellement en matière de technologies et à construire des campus sécurisés et intelligents pour les industries.

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row

En réponse à la vague mondiale d'IA, Huawei a mis à jour sa solution Xinghe AI Campus avec trois capacités de base : sans fil ultrarapide, sécurité complète et autonomie du réseau. Ces améliorations permettent aux administrations, à la finance, à l'éducation, aux soins de santé et à d'autres secteurs d'adopter l'ère de l'IA et de stimuler la croissance future.

Sans fil ultrarapide : Le point d'accès avancé AirEngine Wi-Fi 7 de Huawei, unique en son genre, intègre les innovations attendues du Wi-Fi 8 pour offrir une vitesse et une fiabilité accrues. Ce produit révolutionnaire fait de la connectivité sans fil une base de production pour les services d'intelligence artificielle. Plus précisément, la technologie iCSSR (Intelligent Coordinated Scheduling and Spatial Reuse), une technologie de coordination multi-points d'accès, réduit considérablement les interférences intracanal tout en doublant le débit par utilisateur dans les scénarios de mise en réseau en continu. De plus, pour pallier l'instabilité des signaux dans les environnements mobiles, la technologie de formation de faisceaux intelligente (SmartBF) permet une optimisation directionnelle à l'échelle de la milliseconde, garantissant ainsi que les débits des appareils ne soient pas affectés lors des déplacements. Par ailleurs, la technologie « zéro itinérance » du réseau avancé à fréquence unique (ASFN) virtualise plusieurs points d'accès (PA) en un seul « super PA », permettant ainsi une itinérance fluide sur l'ensemble du réseau sans aucune perte de paquets.

Sécurité complète : La solution de sécurité globale pour campus Xinghe AI de Huawei offre un système de défense robuste qui assure la sécurité des actifs, de la connectivité, des espaces et de la vie privée.

Sécurité des actifs : l'augmentation du nombre de terminaux passifs dans les administrations, le secteur financier et d'autres secteurs a accru le risque d'attaques de réseaux. Pour y remédier, la solution de Huawei s'appuie sur l'identification des terminaux par regroupement d'IA pour reconnaître automatiquement les terminaux muets avec une précision de 95 %. La détection intelligente des anomalies (SmartAD), alimentée par l'inférence locale sur les commutateurs, peut détecter les anomalies du comportement du trafic terminal en quelques secondes et les bloquer de manière proactive, empêchant ainsi efficacement les intrusions dans le réseau.





Sécurité de la transmission : La technologie exclusive Wi-Fi Shield de Huawei élimine le risque d'écoute des paquets au niveau de la couche physique. De plus, la technologie MACsec de bout en bout, associée à la cryptographie post-quantique (PQC), garantit la sécurité à long terme des transmissions de données, même avec la maturation de l'informatique quantique.





Sécurité spatiale : La technologie de détection des informations sur l'état du canal Wi-Fi (CSI) de Huawei détecte les conditions de sécurité spatiale par l'intermédiaire d'un seul point d'accès et identifie les activités d'intrusion en quelques secondes.





Sécurité de la vie privée : Dans les salles de direction, les chambres d'hôtel et d'autres environnements sensibles, les méthodes traditionnelles de détection des appareils d'imagerie cachés sont souvent inefficaces et sujettes à des taux d'échec élevés. Pour y remédier, Huawei lance le point d'accès iGuard, qui offre trois avantages clés — une détection complète, une détection précise et un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 — afin de protéger les secrets commerciaux et la vie privée dans ces lieux privés.

Autonomie du réseau : La solution Xinghe AI Campus de Huawei est dotée de puissantes capacités d'O&M automatisées pilotées par l'IA. En s'appuyant sur l'analyse de l'expérience de tous les flux d'iFlow, la solution peut permettre une démarcation de la mauvaise qualité de l'expérience en quelques minutes, une visibilité complète du chemin et une observabilité de l'expérience. Grâce à la prise de décision globale alimentée par l'IA et à la localisation des pannes au niveau de la minute, 80 % des pannes sans fil sont automatiquement résolues.

À l'avenir, Huawei continuera d'innover en fonction des besoins des clients et d'accélérer le déploiement de réseaux de campus sécurisés et intelligents alimentés par l'IA. De plus, Huawei travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires de l'écosystème pour aider ses clients à mettre en place des « campus IA », afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des réseaux tout en favorisant une réussite commune à l'ère de l'IA.

Pour plus d'informations sur le rapport, veuillez consulter le site suivant https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

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