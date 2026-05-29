Huawei po raz czwarty z rzędu uznany za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dla przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury sieci LAN dla przedsiębiorstw

SHENZHEN (Chiny), 29 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Huawei ogłosił niedawno, że po raz czwarty z rzędu został uznany za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ 2026 dla przewodowej i bezprzewodowej infrastruktury sieci LAN dla przedsiębiorstw. Huawei pozostaje jedynym dostawcą spoza Ameryki Północnej sklasyfikowanym w kwadrancie liderów. To wyróżnienie podkreśla czołowe atuty rozwiązania Xinghe AI Campus Solution firmy Huawei w zakresie eksploatacji i utrzymania wspomaganych przez sztuczną inteligencję, innowacji w obszarze bezpieczeństwa oraz innych nowoczesnych technologii. Potwierdza również zaangażowanie Huawei w koncentrację na kluczowych potrzebach klientów, ciągłe rozwijanie technologii oraz budowanie bezpiecznych i inteligentnych kampusów dla różnych branż.

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row

W odpowiedzi na globalną falę rozwoju sztucznej inteligencji firma Huawei zmodernizowała swoje rozwiązanie Xinghe AI Campus Solution o trzy kluczowe możliwości: superszybką łączność bezprzewodową, kompleksowe bezpieczeństwo oraz autonomię sieci. Udoskonalenia te umożliwiają sektorom administracji publicznej, finansów, edukacji, ochrony zdrowia i innym wejście w erę AI oraz wspierają ich przyszły rozwój.

Superszybka łączność bezprzewodowa: pierwszy w swoim rodzaju punkt dostępowy AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP firmy Huawei wykorzystuje planowane innowacje standardu Wi-Fi 8 w celu zapewnienia wyższej prędkości i niezawodności. To przełomowe rozwiązanie pozycjonuje łączność bezprzewodową jako fundament klasy produkcyjnej dla usług AI. W szczególności Coordinated Scheduling and Spatial Reuse (iCSSR), czyli inteligentna technologia koordynacji wielu punktów dostępowych, znacząco ogranicza zakłócenia pomiędzy kanałami, jednocześnie podwajając prędkość dla pojedynczego użytkownika w scenariuszach ciągłej pracy sieci. Ponadto, aby rozwiązać problem niestabilnego sygnału w środowiskach mobilnych, technologia inteligentnego formowania wiązki SmartBF umożliwia kierunkowe wzmacnianie sygnału na poziomie milisekund, zapewniając utrzymanie pełnej prędkości urządzeń podczas przemieszczania się użytkowników. Z kolei technologia zaawansowanej sieci jednoczęstotliwościowej ASFN z funkcją zerowego roamingu wirtualizuje wiele punktów dostępowych w jeden „superpunkt dostępowy", umożliwiając płynny roaming w całej sieci bez utraty pakietów.

Kompleksowe bezpieczeństwo: rozwiązanie Huawei Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution tworzy solidny system ochrony obejmujący bezpieczeństwo zasobów, połączeń, przestrzeni oraz prywatności.

Bezpieczeństwo zasobów: gwałtowny wzrost liczby prostych terminali w administracji publicznej, sektorze finansowym i innych branżach zwiększył ryzyko ataków sieciowych. Aby temu przeciwdziałać, rozwiązanie Huawei wykorzystuje identyfikację terminali opartą na klastrach AI do automatycznego rozpoznawania prostych terminali z dokładnością na poziomie 95%. Inteligentne wykrywanie anomalii SmartAD, wykorzystujące lokalne wnioskowanie na przełącznikach sieciowych, może wykrywać anomalie w ruchu terminali w ciągu kilku sekund i proaktywnie je blokować, skutecznie zapobiegając naruszeniom bezpieczeństwa sieci.





Bezpieczeństwo połączeń: autorska technologia Wi-Fi Shield firmy Huawei eliminuje ryzyko podsłuchiwania pakietów na poziomie warstwy fizycznej. Dodatkowo kompleksowe szyfrowanie MACsec w połączeniu z kryptografią postkwantową (Post-Quantum Cryptography, PQC) zapewnia długoterminowe bezpieczeństwo transmisji danych nawet wraz z rozwojem komputerów kwantowych.





Bezpieczeństwo przestrzeni: technologia wykrywania oparta na informacji o stanie kanału Wi-Fi (CSI) firmy Huawei umożliwia wykrywanie warunków bezpieczeństwa przestrzennego przy użyciu pojedynczego punktu dostępowego oraz identyfikowanie nieautoryzowanych działań w ciągu kilku sekund.





Bezpieczeństwo prywatności: w biurach kierownictwa, pokojach hotelowych i innych narażonych środowiskach tradycyjne metody wykrywania ukrytych urządzeń rejestrujących obraz są często nieefektywne i charakteryzują się wysokim odsetkiem przeoczeń. Huawei odpowiada na to wyzwanie, wprowadzając punkt dostępowy iGuard AP, który oferuje trzy główne zalety - kompleksowe wykrywanie, precyzyjne wykrywanie oraz działanie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu - w celu ochrony tajemnic handlowych i prywatności w tego typu miejscach.

Autonomia sieci: rozwiązanie Huawei Xinghe AI Campus Solution jest wyposażone w zaawansowane opcje automatycznej eksploatacji i utrzymania wspomaganej sztuczną inteligencją. Dzięki wykorzystaniu analizy doświadczeń całego ruchu iFlow rozwiązanie umożliwia identyfikację problemów jakości doświadczeń użytkownika (QoE) w ciągu kilku minut, pełną widoczność całej ścieżki transmisji oraz monitorowanie jakości doświadczeń. Za sprawą globalnego podejmowania decyzji wspieranego przez AI oraz lokalizowaniu usterek w ciągu kilku minut 80% awarii sieci bezprzewodowej jest usuwanych automatycznie.

W przyszłości firma Huawei będzie nadal rozwijać innowacje odpowiadające potrzebom klientów oraz przyspieszać wdrażanie bezpiecznych i inteligentnych sieci kampusowych wspieranych przez sztuczną inteligencję. Ponadto firma Huawei będzie ściśle współpracować z partnerami ekosystemowymi, aby pomagać klientom budować „AI Campus" - zwiększając wydajność i bezpieczeństwo sieci oraz przyczyniając się do wspólnego sukcesu w erze AI.

Więcej informacji o raporcie można znaleźć pod adresem: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

