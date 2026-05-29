Huawei четвертый год подряд является одним из лидеров в области корпоративной проводной и беспроводной инфраструктуры LAN согласно рейтинга Gartner® Magic Quadrant™ 2026

News provided by

Huawei

May 29, 2026, 10:46 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 29 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания Huawei объявила о том, что четвертый год подряд является одним из лидеров в области корпоративной проводной и беспроводной инфраструктуры LAN согласно рейтинга Gartner® Magic Quadrant™. Huawei остается единственным поставщиком не из Северной Америки, входящим в Leaders Quadrant. Это признание подчеркивает ведущие преимущества решения Xinghe AI Campus Solution от Huawei в области эксплуатации и технического обслуживания на базе искусственного интеллекта, инноваций в области безопасности и других передовых областях. Это также свидетельствует о стремлении Huawei сосредоточиться на основных потребностях клиентов, постоянно внедряя инновационные технологии и создавая безопасные и интеллектуальные отраслевые кампусы.

Continue Reading
Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row
Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row

В ответ на глобальную ИИ-волну Huawei обновила свое решение Xinghe AI Campus Solution, представив три основные возможности: сверхбыстрая беспроводная связь, полномасштабная безопасность и автономность сети. Эти усовершенствования позволяют государственному и финансовому сектору, сфере образования и здравоохранения, а также другим секторам вступить в эру ИИ и стимулировать будущий рост.

Сверхбыстрая беспроводная связь. Первая в своем роде AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP от Huawei включает в себя ожидаемые инновации Wi-Fi 8 для повышения скорости и надежности. Этот прорывной продукт позиционирует беспроводную связь как основу ИИ-услуг на уровне производства. В частности, интеллектуальное скоординированное планирование и пространственное повторное использование (iCSSR), технология координации с несколькими точками доступа, существенно снижает помехи в совмещенном канале, удваивая скорость одного пользователя в сценариях непрерывной сети. Кроме того, для устранения нестабильных сигналов в мобильных средах технология направленной передачи сигнала (SmartBF) обеспечивает усиление направленности на миллисекундном уровне, гарантируя, что скорость на мобильных устройствах не нарушается. Между тем, усовершенствованная технология нулевого роуминга в сети с той же частотой (ASFN) виртуализирует несколько точек доступа в одну «суперточку доступа», обеспечивая бесперебойный роуминг по всей сети с нулевой потерей пакетов.

Полномасштабная безопасность. Решение Xinghe AI Full-Scope Security Campus от Huawei создает надежную систему защиты, обеспечивающую безопасность активов, подключения, пространственную безопасность и конфиденциальность.

  • Безопасность активов. Растущее число «немых« терминалов в государственном, финансовом и других секторах повысило риск сетевых атак. Чтобы решить эту проблему, продукт Huawei использует идентификацию терминалов на основе ИИ-кластеризации для автоматического распознавания «немых» терминалов с точностью 95 %. Интеллектуальное обнаружение аномалий (SmartAD), основанное на локальном инференсе на коммутаторах, способно обнаруживать аномальный трафик терминалов за считанные секунды и активно блокировать их, эффективно предотвращая сетевые вторжения.

  • Безопасность соединений. Эксклюзивная технология Huawei Wi-Fi Shield исключает риск прослушивания пакетов на физическом уровне. Кроме того, сквозной MACsec в сочетании с постквантовой криптографией (PQC) обеспечивает долгосрочную безопасность передачи данных даже с учетом развития квантовых вычислений.

  • Безопасность пространственной среды. Технология зондирования информации о состоянии канала Wi-Fi (CSI) компании Huawei обнаруживает условия пространственной безопасности через единую точку доступа и идентифицирует действия вторжения за считанные секунды.

  • Защита конфиденциальности. В номерах представительского класса, гостевых номерах в отелях и других уязвимых средах традиционные методы обнаружения скрытых устройств визуализации часто неэффективны и подвержены высокому проценту ошибок. Huawei решает эту проблему, запустив точку доступа iGuard, которая предлагает три ключевых преимущества — комплексное обнаружение, точное обнаружение и круглосуточную работу — для защиты коммерческой тайны и личной конфиденциальности в таких частных местах.

Автономность сети: Решение Xinghe AI Campus Solution от Huawei оснащено мощными автоматизированными возможностями эксплуатации и технического обслуживания на основе искусственного интеллекта. Используя анализ всего потока iFlow, данное решение может обеспечить локализацию проблем с качеством обслуживания за считанные минуты, визуализацию всего пути и отслеживаемость опыта. Благодаря глобальному принятию решений с использованием искусственного интеллекта и обнаружению неисправностей на уровне минут 80 % неисправностей беспроводной сети устраняются автоматически.

Заглядывая в будущее, Huawei продолжит внедрять инновации для удовлетворения потребностей клиентов и ускорит развертывание безопасных и интеллектуальных сетей на базе искусственного интеллекта. Кроме того, Huawei будет тесно сотрудничать с партнерами по экосистеме, чтобы помочь клиентам построить ИИ-кампус (AI Campus), повышая эффективность и безопасность сети и способствуя общему успеху в эпоху ИИ.

Для получения подробной информации об отчете, пожалуйста, посетите: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2988743/2_2026MQ________EN.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei wurde zum vierten Mal in Folge im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure als Leader ausgezeichnet

Huawei wurde zum vierten Mal in Folge im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure als Leader ausgezeichnet

Vor kurzem gab Huawei bekannt, dass das Unternehmen zum vierten Mal in Folge im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN...
Huawei štvrtý rok po sebe na čele rebríčka Gartner® Magic Quadrant™ za rok 2026 v oblasti podnikovej káblovej a bezdrôtovej infraštruktúry LAN

Huawei štvrtý rok po sebe na čele rebríčka Gartner® Magic Quadrant™ za rok 2026 v oblasti podnikovej káblovej a bezdrôtovej infraštruktúry LAN

Spoločnosť Huawei nedávno oznámila, že ju spoločnosť Gartner® vo svojom rebríčku Magic Quadrant™ za rok 2026 už štvrtý rok po sebe označila za lídra...
More Releases From This Source

Explore

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

Carriers and Services

Carriers and Services

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

News Releases in Similar Topics