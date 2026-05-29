Huawei четвертый год подряд является одним из лидеров в области корпоративной проводной и беспроводной инфраструктуры LAN согласно рейтинга Gartner® Magic Quadrant™ 2026

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 29 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно компания Huawei объявила о том, что четвертый год подряд является одним из лидеров в области корпоративной проводной и беспроводной инфраструктуры LAN согласно рейтинга Gartner® Magic Quadrant™. Huawei остается единственным поставщиком не из Северной Америки, входящим в Leaders Quadrant. Это признание подчеркивает ведущие преимущества решения Xinghe AI Campus Solution от Huawei в области эксплуатации и технического обслуживания на базе искусственного интеллекта, инноваций в области безопасности и других передовых областях. Это также свидетельствует о стремлении Huawei сосредоточиться на основных потребностях клиентов, постоянно внедряя инновационные технологии и создавая безопасные и интеллектуальные отраслевые кампусы.

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row

В ответ на глобальную ИИ-волну Huawei обновила свое решение Xinghe AI Campus Solution, представив три основные возможности: сверхбыстрая беспроводная связь, полномасштабная безопасность и автономность сети. Эти усовершенствования позволяют государственному и финансовому сектору, сфере образования и здравоохранения, а также другим секторам вступить в эру ИИ и стимулировать будущий рост.

Сверхбыстрая беспроводная связь. Первая в своем роде AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP от Huawei включает в себя ожидаемые инновации Wi-Fi 8 для повышения скорости и надежности. Этот прорывной продукт позиционирует беспроводную связь как основу ИИ-услуг на уровне производства. В частности, интеллектуальное скоординированное планирование и пространственное повторное использование (iCSSR), технология координации с несколькими точками доступа, существенно снижает помехи в совмещенном канале, удваивая скорость одного пользователя в сценариях непрерывной сети. Кроме того, для устранения нестабильных сигналов в мобильных средах технология направленной передачи сигнала (SmartBF) обеспечивает усиление направленности на миллисекундном уровне, гарантируя, что скорость на мобильных устройствах не нарушается. Между тем, усовершенствованная технология нулевого роуминга в сети с той же частотой (ASFN) виртуализирует несколько точек доступа в одну «суперточку доступа», обеспечивая бесперебойный роуминг по всей сети с нулевой потерей пакетов.

Полномасштабная безопасность. Решение Xinghe AI Full-Scope Security Campus от Huawei создает надежную систему защиты, обеспечивающую безопасность активов, подключения, пространственную безопасность и конфиденциальность.

Безопасность активов. Растущее число «немых« терминалов в государственном, финансовом и других секторах повысило риск сетевых атак. Чтобы решить эту проблему, продукт Huawei использует идентификацию терминалов на основе ИИ-кластеризации для автоматического распознавания «немых» терминалов с точностью 95 %. Интеллектуальное обнаружение аномалий (SmartAD), основанное на локальном инференсе на коммутаторах, способно обнаруживать аномальный трафик терминалов за считанные секунды и активно блокировать их, эффективно предотвращая сетевые вторжения.





Безопасность соединений. Эксклюзивная технология Huawei Wi-Fi Shield исключает риск прослушивания пакетов на физическом уровне. Кроме того, сквозной MACsec в сочетании с постквантовой криптографией (PQC) обеспечивает долгосрочную безопасность передачи данных даже с учетом развития квантовых вычислений.





Безопасность пространственной среды. Технология зондирования информации о состоянии канала Wi-Fi (CSI) компании Huawei обнаруживает условия пространственной безопасности через единую точку доступа и идентифицирует действия вторжения за считанные секунды.





Защита конфиденциальности. В номерах представительского класса, гостевых номерах в отелях и других уязвимых средах традиционные методы обнаружения скрытых устройств визуализации часто неэффективны и подвержены высокому проценту ошибок. Huawei решает эту проблему, запустив точку доступа iGuard, которая предлагает три ключевых преимущества — комплексное обнаружение, точное обнаружение и круглосуточную работу — для защиты коммерческой тайны и личной конфиденциальности в таких частных местах.

Автономность сети: Решение Xinghe AI Campus Solution от Huawei оснащено мощными автоматизированными возможностями эксплуатации и технического обслуживания на основе искусственного интеллекта. Используя анализ всего потока iFlow, данное решение может обеспечить локализацию проблем с качеством обслуживания за считанные минуты, визуализацию всего пути и отслеживаемость опыта. Благодаря глобальному принятию решений с использованием искусственного интеллекта и обнаружению неисправностей на уровне минут 80 % неисправностей беспроводной сети устраняются автоматически.

Заглядывая в будущее, Huawei продолжит внедрять инновации для удовлетворения потребностей клиентов и ускорит развертывание безопасных и интеллектуальных сетей на базе искусственного интеллекта. Кроме того, Huawei будет тесно сотрудничать с партнерами по экосистеме, чтобы помочь клиентам построить ИИ-кампус (AI Campus), повышая эффективность и безопасность сети и способствуя общему успеху в эпоху ИИ.

Для получения подробной информации об отчете, пожалуйста, посетите: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

