Huawei štvrtý rok po sebe na čele rebríčka Gartner® Magic Quadrant™ za rok 2026 v oblasti podnikovej káblovej a bezdrôtovej infraštruktúry LAN

News provided by

Huawei

May 29, 2026, 09:52 ET

SHENZHEN, Čína, 29. máj 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei nedávno oznámila, že ju spoločnosť Gartner® vo svojom rebríčku Magic Quadrant™ za rok 2026 už štvrtý rok po sebe označila za lídra v oblasti podnikovej káblovej a bezdrôtovej infraštruktúry LAN. Huawei zostáva jediným dodávateľom mimo Severnej Ameriky, ktorý sa umiestnil v kvadrante lídrov. Toto uznanie zdôrazňuje hlavné výhody riešenia Xinghe AI Campus od Huawei v oblasti prevádzky a údržby s podporou AI, bezpečnostných inovácií a ďalších oblastí. Taktiež to podčiarkuje záväzok spoločnosti Huawei plniť základné potreby zákazníkov, neustále inovovať technológie a budovať pre rôzne priemyselné odvetvia bezpečné a inteligentné areály.

Huawei Named a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure for the Fourth Year in a Row

V reakcii na globálnu vlnu AI rozšírila spoločnosť Huawei svoje riešenie Xinghe AI Campus o tri základné funkcie: superrýchle bezdrôtové pripojenie, komplexné zabezpečenie a autonómia siete. Tieto vylepšenia poskytujú podporu rôznym oblastiam od vlády, cez financie, vzdelávanie až po zdravotníctvo a ďalšie sektory, aby prijali éru AI a podporili budúci rast.

Superrýchle bezdrôtové pripojenie: AirEngine Wi-Fi 7 Advanced AP od Huawei, prvý svojho druhu, obsahuje netrpezlivo očakávané inovácie Wi-Fi 8 pre vyššiu rýchlosť a spoľahlivosť. Tento prelomový produkt stavia bezdrôtové pripojenie ako základ na produkčnej úrovni pre služby AI. Konkrétne inteligentné koordinované plánovanie a priestorové opätovné použitie (iCSSR), technológia koordinácie viacerých prístupových bodov, dramaticky znižuje rušenie medzi kanálmi a zároveň zdvojnásobuje rýchlosť pre jedného používateľa pre potreby nepretržitého sieťového pripojenia. Okrem toho, technológia inteligentného tvarovania lúča (SmartBF) umožňuje vylepšenie na milisekundovej úrovni na riešenie nestabilných signálov v mobilnom prostredí smerové, čím sa zaistia nezmenené rýchlosti zariadení počas pohybu. Pokročilá technológia nulového roamingu v sieti s rovnakou frekvenciou (ASFN) virtuálne spája viacero prístupových bodov do jedného „super prístupového bodu", čo umožňuje bezproblémový roaming v celej sieti s nulovou stratou paketov.

Komplexné zabezpečenie: Riešenie Huawei Xinghe AI Full-Scope Security Campus Solution vytvára robustný obranný systém, ktorý zahŕňa zabezpečenie majetku, pripojenia, priestoru aj súkromia.

  • Zabezpečenie majetku: Rastúci počet neinteligentných terminálov vo vládach, finančníctve a iných sektoroch zvyšuje riziko sieťových útokov. Na riešenie tohto problému identifikuje systém spoločnosti Huawei terminály na základe klastrovania AI na automatické rozpoznávanie neinteligentných terminálov s presnosťou na 95 %. Inteligentná detekcia anomálií (SmartAD), ktorá je založená na lokálnej inferencii na prepínačoch, dokáže odhaliť anomálie v správaní terminálovej prevádzky do niekoľkých sekúnd a proaktívne ich blokovať, čím účinne predchádza narušeniam siete.

  • Zabezpečenie pripojenia: Exkluzívna technológia Wi-Fi Shield od Huawei eliminuje riziko odpočúvania paketov na fyzickej vrstve. Navyše, end-to-end MACsec v kombinácii s postkvantovou kryptografiou (PQC) prináša dlhodobé zabezpečenie prenosu dát, a to aj v čase, keď kvantové výpočty dozrievajú.

  • Zabezpečenie priestoru: Technológia snímania informácií o stave Wi-Fi kanála (CSI) od spoločnosti Huawei detekuje priestorové bezpečnostné podmienky prostredníctvom jediného prístupového bodu a identifikuje činnosť narušenia do niekoľkých sekúnd.

  • Zabezpečenie súkromia: Na manažérskych pracoviskách, v hotelových izbách pre hostí a iných citlivých prostrediach sú tradičné metódy detekcie skrytých zobrazovacích zariadení často neefektívne a náchylné na vysokú mieru zlyhania. Huawei sa s týmto problémom vyrovnáva uvedením prístupového bodu iGuard, ktorý ponúka tri kľúčové výhody – komplexnú detekciu, presnú detekciu a nepretržitú prevádzku – na ochranu obchodného tajomstva a súkromia v takýchto citlivých priestoroch.

Autonómia siete: Riešenie Xinghe AI Campus od spoločnosti Huawei je vybavené výkonnými automatizovanými funkciami prevádzky a údržby s podporou AI. Využitím analýzy všetkých tokov v rámci služby iFlow dokáže riešenie umožniť označenie nízkej kvality služby (QoE) v priebehu niekoľkých minút, viditeľnosť na celej dráhe a možnosť sledovania používateľského zážitku. Vďaka globálnemu rozhodovaniu s podporou AI a lokalizácii porúch na úrovni minút sa automaticky vyrieši 80 % bezdrôtových porúch.

Spoločnosť Huawei bude do budúcnosti naďalej pokračovať v inováciách zameraných na potreby zákazníkov a urýchľovať zavádzanie bezpečných a inteligentných kampusových sietí s podporou AI. Okrem toho bude Huawei úzko spolupracovať s ekosystémovými partnermi, aby pomohla zákazníkom vybudovať „AI Campus" – zvýšiť efektivitu a bezpečnosť siete a zároveň podporiť spoločný úspech v ére AI.

Podrobnosti o správe nájdete na adrese: https://e.huawei.com/en/topic/solutions/enterprise-network/2026-gartner-campus-network

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2988743/2_2026MQ________EN.jpg

Huawei wurde zum vierten Mal in Folge im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure als Leader ausgezeichnet

Vor kurzem gab Huawei bekannt, dass das Unternehmen zum vierten Mal in Folge im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN...
Huawei nommé leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ pour l'infrastructure LAN filaire et sans fil d'entreprise pour la quatrième année consécutive

Récemment, Huawei a annoncé qu'elle a été nommée leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ pour l'infrastructure LAN filaire et sans fil...
