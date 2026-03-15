SHENZHEN, China, 15 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 7 de março, a ISLE 2026 chega a uma conclusão bem-sucedida no Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World). Como uma arena global de inovação em displays e um indicador para a integração de sistemas, a ISLE 2026 apresentou completamente as conquistas de toda a cadeia industrial em displays LED, integração de sistemas áudio e vídeo, iluminação e som profissionais, equipamentos de performance de palco e muito mais.

ISLE 2026: Definindo com sucesso novas tendências em displays inteligentes e integração de sistemas (PRNewsfoto/ISLE)

Com uma área de 80.000 metros quadrados, a ISLE 2026 atraiu mais de 1.000 expositores, on-line e presencialmente. Apesar da suspensão da aviação civil no Oriente Médio causada por conflitos regionais antes da abertura do evento, o número de compradores estrangeiros na ISLE 2026 aumentou 6% em relação à edição anterior, destacando sua influência global e posição industrial.

A China é o maior mercado mundial para fabricação e aplicação de displays LED. A ISLE reúne os principais expositores e é a principal plataforma para o lançamento de novos produtos e soluções. As principais tendências tecnológicas apresentadas na ISLE 2026 incluem:

COB e MIP emergiram como as duas rotas técnicas principais em displays de LED. Os fabricantes exibiam ativamente seus displays Micro-LED e LED de pitch fino COB. Essas telas de última geração oferecem vantagens significativas, como alto contraste, alta confiabilidade, baixo consumo de energia e design leve, além de alcançar grandes avanços em desempenho de cores, vida útil e velocidade de resposta. Elas são amplamente usadas em conferências de alto nível e campos de exibição comercial.

A IA penetrou profundamente em cada elo crítico da cadeia industrial. Na interface, grandes modelos de IA potencializam a criação de conteúdo e métodos interativos, enriquecendo muito as formas de apresentação na tela. Nos bastidores, a tecnologia de IA é amplamente aplicada no controle inteligente de sistemas de exibição, melhorando ainda mais o desempenho.

O desenvolvimento sustentável e de baixo carbono se tornou um novo consenso do setor. Soluções de design de baixo consumo, economia de energia com cátodo comum e dissipação de calor sem ar-condicionado tornaram-se pontos promocionais chave para os principais fabricantes de displays LED.

Os limites físicos das telas estão se dissolvendo gradualmente. Centenas de expositores lançaram produtos como telas transparentes, telas holográficas, telas texturizadas e displays criativamente moldados, integrando profundamente a tecnologia de exibição ao design espacial e à decoração artística, trazendo experiências visuais sem precedentes e possibilidades interativas para exposições comerciais, ambientes residenciais e espaços de arte pública.

No campo da integração de sistemas, soluções de aplicativos em vários cenários tornaram-se cada vez mais populares. A era da exposição de "produtos de hardware único" está ultrapassada. Os expositores agora oferecem de forma abrangente "soluções completas", apresentando soluções de aplicação para varejo comercial, centros de comando, reuniões inteligentes, radiodifusão, apresentações ao vivo, turismo e entretenimento doméstico, fornecendo aos compradores de diversos setores "modelos do futuro" acessíveis.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934026/1.jpg

FONTE ISLE