ISLE 2026 Sukses Menetapkan Tren Baru untuk Displai Pintar dan Integrasi Sistem

Dengan luas area pameran mencapai 80.000 meter persegi, ISLE 2026 diikuti lebih dari 1.000 peserta pameran, baik secara langsung maupun daring. Meski penerbangan sipil di Timur Tengah sempat dihentikan sementara akibat konflik regional sebelum pameran dibuka, jumlah pembeli internasional tetap meningkat 6% dari edisi sebelumnya, membuktikan pengaruh global dan posisi penting ISLE.

Tiongkok sendiri merupakan pasar terbesar di dunia untuk manufaktur dan aplikasi displai LED. ISLE menjadi platform utama bagi perusahaan-perusahaan terkemuka untuk meluncurkan produk dan solusi terbaru. Beberapa tren teknologi yang mengemuka di ISLE 2026 antara lain:

COB dan MIP menjadi dua jalur teknologi utama dalam displai LED. Para produsen menampilkan berbagai inovasi Micro-LED dan displai LED COB fine-pitch. Teknologi generasi baru ini menawarkan keunggulan seperti kontras tinggi, keandalan tinggi, konsumsi daya rendah, serta desain yang lebih ringan. Di sisi lain, teknologi ini juga menghadirkan peningkatan signifikan dalam kualitas warna, usia pemakaian, dan kecepatan respons. Produk-produk ini banyak digunakan untuk ruang konferensi kelas premium dan display komersial.

AI semakin terintegrasi dalam seluruh rantai industri. Teknologi AI kini diterapkan di berbagai tahap industri. Di sisi konten, model AI besar membantu proses pembuatan konten dan interaksi visual yang lebih variatif. Sementara, di sisi sistem, AI digunakan untuk pengendalian cerdas sistem displai sehingga meningkatkan performa dan efisiensi operasional.

Fokus pada pengembangan hijau dan rendah karbon. Isu keberlanjutan menjadi konsensus baru di industri. Berbagai inovasi seperti desain hemat energi, teknologi common-cathode untuk efisiensi daya, serta sistem pendinginan tanpa alat penyejuk udara telah menjadi fitur-fitur utama yang ditampilkan produsen displai LED.

Batas fisik displai semakin menghilang. Ratusan perusahaan memperkenalkan berbagai produk inovatif seperti layar transparan, layar holografik, layar bertekstur, dan displai dengan bentuk kreatif. Teknologi ini memadukan displai dengan desain ruang dan dekorasi artistik sehingga menghadirkan pengalaman visual baru untuk displai komersial, hunian, hingga ruang seni publik.

Solusi integrasi sistem semakin berbasiskan skenario, bahkan solusi aplikasi untuk berbagai skenario kian populer. Dalam bidang integrasi sistem, solusi yang dirancang untuk berbagai skenario penggunaan semakin diminati. Era yang mengutamakan "satu produk perangkat keras" mulai ditinggalkan. Kini, peserta pameran menawarkan solusi terpadu satu pintu, termasuk untuk sektor ritel komersial, command center, ruang rapat pintar, penyiaran, pertunjukan panggung, pariwisata, serta hiburan rumah. Pendekatan tersebut memberikan gambaran tentang solusi masa depan yang lebih mudah diadopsi oleh berbagai industri.

