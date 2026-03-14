ISLE 2026, 스마트 디스플레이 및 시스템 통합의 새로운 트렌드 성공적으로 제시

선전, 중국 2026년 3월 14일 /PRNewswire/ -- 3월 7일, ISLE 2026이 선전 세계전시컨벤션센터(Shenzhen World Exhibition & Convention Center, Shenzhen World)에서 성공적으로 막을 내렸다. 디스플레이 혁신을 위한 글로벌 무대이자 시스템 통합 분야의 바로미터인 ISLE 2026은 LED 디스플레이, 오디오•비디오 시스템 통합, 전문 조명 및 음향, 무대 공연 장비 등 산업 체인에 걸친 성과를 집중적으로 선보였다.

8만 제곱미터의 전시 면적을 자랑하는 ISLE 2026은 온•오프라인을 통해 1000개 이상의 참가업체를 유치했다. 개막에 앞서 지역 분쟁으로 중동 지역의 민간 항공 운항이 중단되는 상황이 있었음에도, ISLE 2026의 해외 바이어 수는 이전 회차 대비 6% 증가해 글로벌 영향력과 산업 내 위상을 다시 한번 입증했다.

ISLE 2026 Successfully Defining New Trends in Smart Display and System Integration (PRNewsfoto/ISLE)

중국은 세계 최대 LED 디스플레이 제조 및 응용 시장이다. ISLE는 업계를 선도하는 참가업체들을 한자리에 모으는 동시에, 신제품과 솔루션이 가장 먼저 공개되는 핵심 플랫폼이다. ISLE 2026에서 제시된 주요 기술 트렌드는 다음과 같다.

COB와 MIP는 LED 디스플레이 분야의 두 가지 핵심 기술 노선으로 부상했다. 제조업체들은 Micro-LED 및 COB 파인피치 LED 디스플레이를 적극적으로 선보였다. 이러한 차세대 디스플레이는 높은 명암비, 높은 신뢰성, 낮은 전력 소비, 경량 설계 등의 뚜렷한 장점을 제공하는 한편, 색 표현력, 수명, 응답 속도 면에서도 큰 진전을 이뤘다. 이에 따라 고급 회의 시스템과 상업용 디스플레이 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.

AI는 산업 체인의 모든 핵심 단계에 깊숙이 침투했다. 프런트엔드에서는 대형 AI 모델이 콘텐츠 제작과 상호작용 방식을 고도화하며 화면 표현 형태를 더욱 풍부하게 만들고 있다. 백엔드에서는 AI 기술이 디스플레이 시스템의 지능형 제어에 광범위하게 적용되어 성능을 한층 끌어올리고 있다.

친환경 및 저탄소 발전은 새로운 산업 공감대로 자리 잡았다. 저전력 설계, 공통 음극(common-cathode) 에너지 절감, 공조장치가 필요 없는 방열 솔루션은 주요 LED 디스플레이 제조업체들의 핵심 홍보 포인트로 부상했다.

디스플레이의 물리적 경계는 점차 사라지고 있다. 수백 개의 참가 기업이 투명 스크린, 홀로그램 스크린, 텍스처드 스크린, 창의적 형태의 디스플레이 등 다양한 제품을 출시하며, 디스플레이 기술을 공간 디자인 및 예술 장식과 깊이 있게 융합하고 있다. 이를 통해 상업용 디스플레이, 가정 환경, 공공 예술 공간에 전례 없는 시각적 경험과 상호작용 가능성을 제공하고 있다.

시스템 통합 분야에서는 다중 시나리오 적용 솔루션이 점점 더 인기를 얻고 있다. 이제 '단일 하드웨어 제품'을 전시하는 시대는 지났다. 참가 기업들은 상업 리테일, 지휘 센터, 스마트 회의, 방송, 무대 공연, 관광 및 홈 엔터테인먼트 등을 위한 '원스톱 솔루션'을 종합적으로 제시하며, 다양한 산업의 바이어들에게 접근 가능한 '미래형 템플릿'을 제공하고 있다.

SOURCE ISLE