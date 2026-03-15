ISLE 2026 Успешное определение новых тенденций в сегменте интеллектуальных дисплеев и системной интеграции

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 15 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- 7 марта в Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World) успешно завершилась ISLE 2026. Являясь глобальной ареной инноваций в области дисплеев и барометром системной интеграции, ISLE 2026 в полной мере продемонстрировала достижения всей промышленной цепочки в области LED-дисплеев, интеграции аудио-видеосистем, профессионального света и звука, сценического оборудования и многого другого.

ISLE 2026 Successfully Defining New Trends in Smart Display and System Integration

ISLE 2026, проходившая на площади 80 000 квадратных метров, привлекла свыше 1 000 экспонентов в онлайн- и офлайн-формате. Несмотря на приостановку работы гражданской авиации на Ближнем Востоке, вызванную региональными конфликтами перед открытием выставки, число зарубежных покупателей ISLE 2026 года выросло на 6 % по сравнению с предыдущей выставкой, что подчеркивает ее глобальное влияние и репутацию в отрасли.

Китай является крупнейшим в мире рынком по производству и применению LED-дисплеев. ISLE объединяет ведущих экспонентов и является основной платформой для запуска новых продуктов и решений. Основные технологические тенденции, представленные на выставке ISLE 2026:

COB и MIP стали двумя основными техническими маршрутами в сегменте LED-дисплеев. Производители активно демонстрировали свои дисплеи в сегментах Micro-LED и COB fine-pitch LED. Эти дисплеи следующего поколения предлагают значительные преимущества, такие как высокая контрастность, высокая надежность, низкое энергопотребление и легкость конструкции, достигая при этом значительных прорывов в цветопередаче, сроке службы и скорости отклика. Они нашли широкое применение в сегментах высококачественной конференц-связи и коммерческих дисплеев.

ИИ глубоко проник в каждое критическое звено производственной цепочки. Для клиентов большие ИИ-модели расширяют возможности создания контента и применения интерактивных методов, значительно обогащая формы презентации экрана. Для производителей широкое применение ИИ-технологии в интеллектуальном управлении системами дисплеев еще больше повышает производительность.

Зеленое и низкоуглеродное развитие стало новым отраслевым консенсусом. Конструкция с низким энергопотреблением, энергосбережение за счет применения общего катода и решения для рассеивания тепла без кондиционирования воздуха стали ключевыми моментами для продвижения крупных производителей LED-дисплеев.

Физические границы дисплеев постепенно исчезают. Сотни экспонентов выпустили на рынок такие продукты, как прозрачные экраны, голографические экраны, текстурированные экраны и креативные нестандартные дисплеи, глубоко интегрируя дисплейную технологию с пространственным дизайном и художественным оформлением, привнося беспрецедентные визуальные впечатления и интерактивные возможности в коммерческие дисплеи, домашнюю среду и общественные художественные пространства.

В области системной интеграции все большую популярность приобретают мультисценарные прикладные решения. Эпоха экспонирования «единичных аппаратных продуктов» прошла. Экспоненты теперь предлагают «универсальные прикладные решения» для коммерческой розничной торговли, командных центров, интеллектуальных совещаний, вещания, сценических представлений, туризма и домашних развлечений, предоставляя покупателям из различных отраслей доступные «шаблоны будущего».

