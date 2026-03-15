ISLE 2026成功引領智慧顯示與系統集成新趨勢

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ISLE

15 3月, 2026, 09:39 CST

深圳2026年3月15日 /美通社/ -- 3月7日，ISLE 2026（2026年深圳國際智慧顯示及系統集成展）在深圳國際會展中心（Shenzhen World Exhibition & Convention Center，英文簡稱Shenzhen World）圓滿落幕。作為全球顯示創新的重要平台以及系統集成領域的行業風向標，ISLE 2026全面展示了LED顯示、音視頻系統集成、專業聲光設備、舞台演藝裝備等整個產業鏈的發展成果。

本屆展會展覽面積達8萬平方米，線上線下共吸引1000多家參展商參與。盡管在展會開幕前，由於地區沖突導致中東地區民航航班暫停，但ISLE 2026的海外買家數量仍較上一屆增長6%，充分體現了展會的全球影響力和行業地位。

ISLE 2026成功引領智慧顯示與系統集成新趨勢 (PRNewsfoto/ISLE)
ISLE 2026成功引領智慧顯示與系統集成新趨勢 (PRNewsfoto/ISLE)

中國是全球LED顯示制造與應用規模最大的市場。ISLE匯聚行業領先企業，是新產品和新解決方案發布的重要平台。ISLE 2026展示的關鍵技術趨勢包括：

COB與MIP已成為LED顯示領域的兩大核心技術路線。眾多廠商集中展示了Micro-LED與COB小間距LED顯示產品。這些新一代顯示技術在高對比度、高可靠性、低功耗和輕量化設計方面具有顯著優勢，同時在色彩表現、使用壽命以及響應速度方面實現重大突破，已廣泛應用於高端會議和商業顯示領域。

人工智能(AI)已深入滲透產業鏈的各個關鍵環節。在前端，大模型技術賦能內容創作與互動方式，極大豐富了屏幕展示形態；在後端，AI技術被廣泛應用於顯示系統的智能控制，進一步提升整體性能。

綠色低碳發展已成為行業新的共識。低功耗設計、共陰節能技術以及無需空調散熱方案，成為各大LED顯示企業重點推廣的技術方向。

顯示設備的物理邊界正在逐漸被打破。數百家參展企業推出透明屏、全息屏、紋理屏以及創意異形顯示產品，將顯示技術與空間設計及藝術裝飾深度融合，為商業展示、家庭環境和公共藝術空間帶來前所未有的視覺體驗與互動可能。

在系統集成領域，多場景應用解決方案日益受到歡迎。單一硬件產品展示的時代已經過去，參展企業如今更加全面地提供「一站式解決方案」，涵蓋商業零售、指揮中心、智慧會議、廣播電視、舞台演出、文旅及家庭娛樂等多個應用場景，為來自各行業的采購商提供可落地的「未來應用模板」。

SOURCE ISLE

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