ISLE 2026 z powodzeniem wyznacza nowe trendy w inteligentnych systemach wyświetlania i integracji systemów

SHENZHEN, Chiny, 16 marca 2026 r. /PRNewswire/ - 7 marca targi ISLE 2026 w Shenzhen World Exhibition & Convention Center w Shenzhen zakończyły się sukcesem. Jako globalna platforma innowacji w dziedzinie technologii wyświetlania oraz barometr rozwoju integracji systemów, wydarzenie ISLE 2026 kompleksowo zaprezentowało osiągnięcia całego łańcucha przemysłowego w zakresie wyświetlaczy LED, integracji systemów audio-wideo, profesjonalnego oświetlenia i nagłośnienia, sprzętu scenicznego oraz wielu innych rozwiązań.

ISLE 2026 Successfully Defining New Trends in Smart Display and System Integration

Targi ISLE 2026 odbywające się na powierzchni wystawienniczej wynoszącej 80 000 metrów kwadratowych przyciągnęły ponad 1000 wystawców uczestniczących w wydarzeniu zarówno stacjonarnie, jak i online. Pomimo zawieszenia lotów cywilnych na Bliskim Wschodzie spowodowanego konfliktami regionalnymi przed rozpoczęciem wydarzenia liczba zagranicznych nabywców obecnych na ISLE 2026 wzrosła o 6% w porównaniu z poprzednią edycją, co podkreśla globalny wpływ i znaczenie tego wydarzenia dla branży.

Chiny są największym na świecie rynkiem produkcji i zastosowań wyświetlaczy LED. Targi ISLE gromadzą czołowych wystawców i stanowią główną platformę prezentacji nowych produktów oraz rozwiązań. Do najważniejszych trendów technologicznych zaprezentowanych podczas ISLE 2026 należą:

Technologie COB i MIP wyłoniły się jako dwa główne kierunki rozwoju wyświetlaczy LED. Producenci aktywnie prezentowali swoje wyświetlacze Micro-LED oraz wyświetlacze LED COB o bardzo małym rozstawie pikseli. Wyświetlacze nowej generacji mają istotne zalety, takie jak wysoki kontrast, wysoka niezawodność, niskie zużycie energii i lekka konstrukcja, a jednocześnie osiągnięto w ich zakresie znaczące postępy, jeśli chodzi o odwzorowanie kolorów, trwałość i szybkość reakcji. Znajdują one szerokie zastosowanie w zaawansowanych systemach konferencyjnych oraz w sektorze profesjonalnych wyświetlaczy komercyjnych.

Sztuczna inteligencja głęboko przeniknęła wszystkie kluczowe ogniwa łańcucha przemysłowego. Po stronie klienta duże modele AI wspierają generowanie materiałów i metody interakcji, znacząco wzbogacając formy prezentacji na ekranach. Na dalszych etapach technologii AI są szeroko wykorzystywane do inteligentnego sterowania systemami wyświetlania, co dodatkowo zwiększa ich wydajność.

Zrównoważony rozwój i redukcja emisji stały się nowym konsensusem branży. Projektowanie o niskim zużyciu energii, oszczędność energii dzięki technologii wspólnej katody oraz rozwiązania odprowadzania ciepła bez użycia klimatyzacji stały się kluczowymi elementami oferty promowanej przez głównych producentów wyświetlaczy LED.

Fizyczne granice ekranów stopniowo zanikają. Setki wystawców zaprezentowały produkty takie jak ekrany przezroczyste, ekrany holograficzne, ekrany teksturowane oraz wyświetlacze o kreatywnych kształtach. Rozwiązania te ściśle łączą technologię wyświetlania z projektowaniem przestrzeni i dekoracją artystyczną, oferując niespotykane dotąd doświadczenia wizualne oraz nowe możliwości interakcji w wyświetlaczach komercyjnych, przestrzeniach domowych i publicznych przestrzeniach sztuki.

W dziedzinie integracji systemów coraz większą popularność zdobywają rozwiązania przeznaczone do wielu scenariuszy zastosowań. Era prezentowania pojedynczych produktów sprzętowych należy już do przeszłości. Wystawcy oferują obecnie kompleksowe rozwiązania typu one-stop, prezentując aplikacje do handlu detalicznego, centrów dowodzenia, inteligentnych sal konferencyjnych, nadawania programów, występów scenicznych, turystyki i domowej rozrywki, zapewniając nabywcom z różnych branż dostęp do praktycznych „wzorów przyszłości".

