国際スマートディスプレイ・システムインテグレーション展示会（ISLE 2026）が新たな潮流を示して閉幕

中国深圳、2026年3月15日 /PRNewswire/ -- ISLE 2026は3月7日、 深圳ワールド展示会議センター（Shenzhen World Exhibition & Convention Center）で成功裏に幕を閉じました。ディスプレイイノベーションの世界的な舞台であり、システムインテグレーション分野の重要な指標でもあるISLE 2026では、LEDディスプレイ、音響映像システム統合、業務用照明・音響、ステージ演出機器など、産業チェーン全体の成果が幅広く紹介されました。

展示面積8万平方メートルのISLE 2026には、オンライン・オフライン合わせて1,000社を超える出展者が集まりました。開幕前に地域紛争の影響で中東の民間航空便の運航停止があったにもかかわらず、ISLE 2026の海外バイヤー数は前回比6%増となり、その世界的な影響力と業界における地位の高さを改めて示しました。

ISLE 2026 Successfully Defining New Trends in Smart Display and System Integration (PRNewsfoto/ISLE)

中国は、LEDディスプレイの製造と応用において世界最大の市場です。ISLEは有力出展者が集うとともに、新製品やソリューションを発表する主要な場となっています。ISLE 2026で紹介された主要な技術トレンドは以下の通りです。

COBとMIPは、LEDディスプレイにおける2つの中核的な技術路線として浮上しています 。メーカー各社は、Micro-LEDディスプレイおよびCOB方式の狭ピッチLEDディスプレイを積極的に展示しました。これらの次世代ディスプレイは、高コントラスト、高信頼性、低消費電力、軽量設計といった大きな利点を備えるほか、色再現性、寿命、応答速度の面でも大きな進歩を実現しています。これらは、ハイエンド会議や商業用ディスプレイ分野で広く活用されています。

AIは、産業チェーンの重要な各工程に深く浸透しています 。フロントエンドでは、大規模AIモデルがコンテンツ制作とインタラクティブな手法を支え、画面表現の可能性を大きく広げています。バックエンドでは、AI技術がディスプレイシステムのインテリジェント制御に広く活用され、性能をさらに高めています。

グリーン化と低炭素化は、業界の新たな共通認識となっています 。低消費電力設計、共通カソード方式による省エネルギー、空調不要の放熱ソリューションは、主要なLEDディスプレイメーカーにとって重要なアピールポイントとなっています。

ディスプレイの物理的な境界は、徐々に薄れつつあります。数百社の出展者が、透明スクリーン、ホログラフィックスクリーン、テクスチャー加工を施したスクリーン、独創的な形状のディスプレイなどの製品を発表し、ディスプレイ技術を空間デザインや芸術的装飾と深く融合させることで、商業用ディスプレイ、住環境、公共空間でのアート展示の分野において、これまでにない視覚体験とインタラクティブな可能性を広くもたらしています。

システムインテグレーション分野では、多様な利用シーンに対応するアプリケーションソリューションの需要がますます高まっています。「単体のハードウェア製品」を展示するだけの時代は、すでに終わりを迎えています。出展各社は現在、「ワンストップソリューション」を包括的に提供しており、商業小売、指令センター、スマート会議、放送、舞台公演、観光、ホームエンターテインメントなどに向けたアプリケーションソリューションを提示することで、さまざまな業界のバイヤーに将来の導入モデルを示しています。

SOURCE ISLE