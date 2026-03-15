ISLE 2026 úspešne definuje nové trendy v oblasti inteligentného zobrazovania a systémovej integrácie
News provided byISLE
Mar 15, 2026, 05:29 ET
SHENZHEN, Čína, 15. marca 2026 /PRNewswire/ -- 7. marca sa úspešne uzavrel veľtrh ISLE 2026 vo Svetovom výstavnom a kongresovom centre v meste Shenzhen (Shenzhen World). Ako globálna aréna pre inovácie v oblasti displejov a barometer systémovej integrácie, ISLE 2026 v plnej miere predstavil úspechy celého priemyselného reťazca v oblasti LED displejov, integrácie audio-video systémov, profesionálneho osvetlenia a zvuku, javiskového vybavenia a ďalších.
S rozlohou 80 000 metrov štvorcových prilákal veľtrh ISLE 2026 viac ako 1000 vystavovateľov online aj offline. Napriek pozastaveniu civilného letectva na Blízkom východe v dôsledku regionálnych konfliktov pred otvorením podujatia sa počet zahraničných kupujúcich na veľtrhu ISLE 2026 v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom zvýšil o 6 %, čo zdôrazňuje jeho globálny vplyv a postavenie v odvetví.
Čína je najväčším svetovým trhom pre výrobu a využívanie LED displejov. ISLE združuje popredných vystavovateľov a je hlavnou platformou pre uvádzanie nových produktov a riešení. Medzi kľúčové technologické trendy, ktoré sa prezentovali na ISLE 2026 patria:
V oblasti LED displejov sa stali dvomi hlavnými technickými cestami COB a MIP. Výrobcovia aktívne vystavovali svoje Micro-LED a COB LED displeje s jemným rozstupom (fine-pitch). Tieto displeje novej generácie ponúkajú výrazné výhody, ako je vysoký kontrast, vysoká spoľahlivosť, nízka spotreba energie a ľahká konštrukcia, pričom dosahujú významné pokroky v oblasti farebného výkonu, životnosti a rýchlosti odozvy. Široko sa využívajú v oblastiach špičkových konferencií a komerčných displejov.
Do všetkých kritických článkov priemyselného reťazca prenikla AI. Na užívateľskej strane umožňujú veľké modely AI tvorbu obsahu a interaktívne metódy, čím výrazne obohacujú formy prezentácie na obrazovke. Na strane serverov sa technológia AI vo veľkej miere uplatňuje v inteligentnom riadení zobrazovacích systémov, čo ďalej zvyšuje výkon.
Zelený a nízkouhlíkový rozvoj sa stáva novým konsenzom v odvetví. Pre hlavných výrobcov LED displejov sa stali kľúčovými propagačnými argumentmi nízkoenergetický dizajn, úspora energie so spoločnou katódou a riešenia odvodu tepla bez klimatizácie.
Fyzické hranice displejov sa postupne stierajú. Stovky vystavovateľov predstavili produkty, ako sú priehľadné obrazovky, holografické obrazovky, textúrované obrazovky či kreatívne tvarované displeje, ktoré hlboko integrujú technológiu zobrazovania s priestorovým dizajnom a umeleckou dekoráciou. Prinášajú tak bezprecedentné vizuálne zážitky a interaktívne možnosti do komerčných expozícií, domácich prostredí aj verejných umeleckých priestorov.
V oblasti systémovej integrácie čoraz viac rastie popularita riešení aplikácií pre viac scenárov. Éra vystavovania „jednotlivých hardvérových produktov" je už zastaraná. Vystavovatelia v súčasnosti komplexne ponúkajú „riešenia všetko v jednom" a prezentujú aplikačné riešenia pre komerčný maloobchod, ovládacie centrá, inteligentné stretnutia, vysielanie, javiskové predstavenia, cestovný ruch aj domácu zábavu. Kupujúcim z rôznych odvetví poskytujú dostupné „šablóny do budúcnosti".
