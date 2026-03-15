L'ISLE 2026 définit les nouvelles tendances en matière d'affichage intelligent et d'intégration des systèmes

SHENZHEN, Chine, 15 mars 2026 /PRNewswire/ -- L'ISLE 2026 a refermé ses portes le 7 mars au Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World). En tant que rassemblement mondial de l'innovation pour l'affichage et baromètre de l'intégration des systèmes, l'ISLE 2026 a présenté les réalisations de l'ensemble de la chaîne industrielle dans le domaine des écrans LED, de l'intégration des systèmes audio et vidéo, de l'éclairage et du son professionnels, de l'équipement de scène, etc.

ISLE 2026 Successfully Defining New Trends in Smart Display and System Integration

Avec une superficie de 80 000 mètres carrés, l'ISLE 2026 a attiré plus de 1 000 exposants en ligne et hors ligne. Malgré la suspension de l'aviation civile au Moyen-Orient causée par les conflits régionaux avant l'ouverture, le nombre d'acheteurs internationaux à l'ISLE 2026 a augmenté de 6 % par rapport à l'édition précédente, ce qui souligne son influence mondiale et sa position industrielle.

La Chine est le plus grand marché mondial pour la fabrication et l'application d'écrans LED. L'ISLE rassemble les meilleurs exposants et constitue la principale plateforme pour le lancement de nouveaux produits et solutions. Principales tendances technologiques présentées à l'ISLE 2026 :

Les technologies COB et MIP se sont imposées comme les deux principaux axes techniques dans le domaine des écrans LED. Les fabricants ont activement présenté leurs écrans micro-LED et LED COB à pas fin. Ces écrans de nouvelle génération offrent des avantages significatifs tels qu'un contraste élevé, une grande fiabilité, une faible consommation d'énergie et une conception légère, tout en réalisant des avancées majeures en matière de performance des couleurs, de durée de vie et de vitesse de réponse. Ils sont largement utilisés dans les domaines de la conférence haut de gamme et de l'affichage commercial.

L'IA a profondément pénétré tous les maillons critiques de la chaîne industrielle. En amont, de grands modèles d'IA permettent la création de contenu et de méthodes interactives, ce qui enrichit considérablement les formes de présentation à l'écran. En aval, la technologie de l'IA est largement appliquée au contrôle intelligent des systèmes d'affichage, ce qui améliore encore les performances.

Le développement vert et à faible émission de carbone est devenu un nouveau consensus industriel. La conception à faible consommation d'énergie, l'économie d'énergie à cathode commune et les solutions de dissipation thermique sans climatisation sont devenues des points clés de promotion pour les principaux fabricants d'écrans LED.

Les frontières physiques des écrans se dissolvent progressivement. Des centaines d'exposants ont lancé des produits tels que des écrans transparents, des écrans holographiques, des écrans texturés et des écrans aux formes créatives, intégrant en profondeur la technologie d'affichage à l'aménagement de l'espace et à la décoration artistique, apportant des expériences visuelles et des possibilités interactives sans précédent aux écrans commerciaux, aux environnements domestiques et aux espaces d'art public.

Dans le domaine de l'intégration de systèmes, les solutions d'application multi-scénarios sont de plus en plus populaires. L'ère de l'exposition de « produits matériels uniques » est dépassée. Les exposants proposent désormais des « solutions à guichet unique », présentant des solutions d'application pour le commerce de détail, les centres de commandement, les réunions intelligentes, la diffusion, les représentations scéniques, le tourisme et le divertissement à domicile, offrant aux acheteurs de diverses industries des « modèles du futur » accessibles.

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