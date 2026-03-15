ISLE 2026 úspěšně vytyčuje nové trendy v oblasti inteligentních displejů a systémové integrace
Mar 15, 2026, 05:32 ET
ŠEN-ČEN, Čína, 15. března 2026 /PRNewswire/ -- Dne 7. března se v Šen-čenském světovém výstavním a kongresovém centru (Shenzhen World) úspěšně uzavřel veletrh ISLE 2026. Jako globální aréna pro inovace v oblasti displejů a barometr systémové integrace ISLE 2026 plně předvedl úspěchy celého průmyslového řetězce v oblasti LED displejů, integrace audio-video systémů, profesionálního osvětlení a ozvučení, vybavení pro jevištní představení a dalších.
S výstavní plochou 80 000 metrů čtverečních přilákal veletrh ISLE 2026 více než 1 000 vystavovatelů online i offline. Navzdory pozastavení civilního leteckého provozu na Blízkém východě způsobenému regionálními konflikty před zahájením veletrhu se počet zahraničních kupujících na veletrhu ISLE 2026 zvýšil o 6 % ve srovnání s předchozím ročníkem, což podtrhuje jeho globální vliv a postavení v oboru.
Čína je největším světovým trhem v oblasti výroby a využití LED displejů. Veletrh ISLE sdružuje přední vystavovatele a představuje hlavní platformu pro uvádění nových produktů a řešení na trh. Mezi klíčové technologické trendy představené na veletrhu ISLE 2026 patří:
COB a MIP se staly dvěma hlavními technologickými směry v oblasti LED displejů. Výrobci aktivně prezentovali své Micro-LED a COB displeje s jemnou roztečí. Tyto displeje nové generace nabízejí významné výhody, jako je vysoký kontrast, vysoká spolehlivost, nízká spotřeba energie a lehká konstrukce, a zároveň dosahují významných průlomů v oblasti barevného podání, životnosti a rychlosti odezvy. Jsou široce využívány v oblasti špičkových konferenčních a komerčních displejů.
Umělá inteligence (AI) pronikla hluboko do všech klíčových článků průmyslového řetězce. Na přední straně podporují velké modely AI tvorbu obsahu a interaktivní metody, čímž výrazně obohacují formy prezentace na obrazovce. Na zadní straně se technologie AI rozsáhle používá v inteligentním řízení zobrazovacích systémů, čímž dále zvyšuje jejich výkon.
Ekologický a nízkouhlíkový rozvoj se stal novým konsensem v oboru. Nízkoenergetický design, úspora energie díky společné katodě a řešení odvodu tepla bez nutnosti klimatizace se staly klíčovými prodejními přednostmi předních výrobců LED displejů.
Fyzické hranice displejů se postupně stírají. Stovky vystavovatelů uvedly na trh produkty, jako jsou průhledné obrazovky, holografické obrazovky, texturované obrazovky a kreativně tvarované displeje, které hluboce začleňují zobrazovací technologii s prostorovým designem a uměleckou výzdobou a přinášejí bezprecedentní vizuální zážitky a interaktivní možnosti do komerčních displejů, domácího prostředí a veřejných uměleckých prostorů.
V oblasti systémové integrace se těší stále větší oblibě řešení pro více scénářů. Éra vystavování „jednotlivých hardwarových produktů" je již minulostí. Vystavovatelé nyní celkově nabízejí „komplexní řešení" a představují aplikační řešení pro komerční maloobchod, velící střediska, inteligentní schůzky, vysílání, divadelní představení, cestovní ruch a domácí zábavu, čímž poskytují kupujícím z různých odvětví dostupné „šablony budoucnosti".
