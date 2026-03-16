ISLE 2026 define con éxito nuevas tendencias en pantallas inteligentes e integración de sistemas

SHENZHEN, China, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de marzo, ISLE 2026 concluyó con éxito en el Centro de Exposiciones y Convenciones Shenzhen World. Como plataforma global para la innovación en pantallas y referente para la integración de sistemas, ISLE 2026 exhibió en su totalidad los logros de toda la cadena industrial en pantallas LED, integración de sistemas audiovisuales, iluminación y sonido profesionales, equipos para espectáculos escénicos y mucho más.

ISLE 2026 Successfully Defining New Trends in Smart Display and System Integration

Con una superficie de 80.000 metros cuadrados, ISLE 2026 atrajo a más de 1.000 expositores, tanto presenciales como en línea. A pesar de la suspensión de la aviación civil en Oriente Medio, provocada por conflictos regionales antes de la inauguración, el número de compradores internacionales en ISLE 2026 aumentó un 6% con respecto a la edición anterior, lo que pone de manifiesto su influencia global y su posición en el sector.

China es el mercado más grande del mundo para la fabricación y aplicación de pantallas LED. ISLE reúne a los principales expositores y es la plataforma principal para el lanzamiento de nuevos productos y soluciones. Las tendencias tecnológicas clave que se presentan en ISLE 2026 incluyen:

Las tecnologías COB y MIP se han consolidado como las dos principales vías técnicas en pantallas LED. Los fabricantes han presentado activamente sus pantallas LED de paso fino Micro-LED y COB. Estas pantallas de última generación ofrecen ventajas significativas, como alto contraste, alta fiabilidad, bajo consumo energético y diseño ligero, además de lograr avances importantes en rendimiento cromático, vida útil y velocidad de respuesta. Se utilizan ampliamente en sistemas de videoconferencia de alta gama y pantallas comerciales.

La IA ha calado hondo en cada eslabón crítico de la cadena industrial. En la interfaz de usuario, los grandes modelos de IA potencian la creación de contenido y los métodos interactivos, enriqueciendo enormemente las presentaciones en pantalla. En el backend, la tecnología de IA se aplica ampliamente en el control inteligente de los sistemas de visualización, mejorando aún más su rendimiento.

El desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono se ha convertido en un nuevo consenso en la industria. El diseño de bajo consumo, el ahorro energético mediante cátodo común y las soluciones de disipación de calor sin necesidad de aire acondicionado se han convertido en puntos clave de promoción para los principales fabricantes de pantallas LED.

Los límites físicos de las pantallas se están disolviendo gradualmente. Cientos de expositores lanzaron productos como pantallas transparentes, pantallas holográficas, pantallas texturizadas y pantallas con formas creativas, integrando profundamente la tecnología de visualización con el diseño espacial y la decoración artística, brindando experiencias visuales sin precedentes y posibilidades interactivas a pantallas comerciales, entornos domésticos y espacios de arte público.

En el ámbito de la integración de sistemas, las soluciones de aplicaciones multiescenario se han vuelto cada vez más populares. La época de exhibir "productos de hardware individuales" ha quedado obsoleta. Ahora, los expositores ofrecen soluciones integrales, presentando aplicaciones para el comercio minorista, centros de mando, reuniones inteligentes, radiodifusión, espectáculos, turismo y entretenimiento doméstico, proporcionando a los compradores de diversos sectores plantillas accesibles para el futuro.

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