SHENZHEN, China, 15 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de marzo, ISLE 2026 concluyó con éxito en el Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen (Shenzhen World). ISLE 2026 fue un escenario mundial para la innovación de pantallas y un barómetro para la integración de sistemas, en el que se mostraron en detalle los logros de toda la cadena industrial en pantallas LED, integración de sistemas de audio y video, iluminación y sonido profesionales, equipos para espectáculos escénicos y mucho más.

ISLE 2026 define con éxito nuevas tendencias en pantallas inteligentes e integración de sistemas (PRNewsfoto/ISLE)

Con 80.000 metros cuadrados de superficie, ISLE 2026 atrajo a más de 1.000 expositores en línea y de forma presencial. A pesar de la suspensión de aviación civil de Medio Oriente debido a los conflictos regionales antes de la inauguración, la cantidad de compradores extranjeros de ISLE 2026 aumentó un 6 % en comparación con la edición anterior, lo que destaca su influencia mundial y su posición industrial.

China es el mercado más grande del mundo para la fabricación y aplicación de pantallas LED. ISLE reúne a los principales expositores y es la principal plataforma para el lanzamiento de nuevos productos y soluciones. Las principales tendencias tecnológicas presentadas en ISLE 2026 incluyen:

El chip en placa y el micro-LED empaquetado (COB y MIP, por sus siglas en inglés, respectivamente) surgieron como las dos rutas técnicas principales para pantallas LED. Los fabricantes mostraron activamente sus pantallas LED de paso fino micro-LED y COB. Estas pantallas de próxima generación ofrecen ventajas considerables, como alto contraste, alta confiabilidad, bajo consumo de energía y diseño liviano, a la vez que logran grandes avances en el rendimiento del color, la vida útil y la velocidad de respuesta. Se aplican ampliamente en los campos de conferencias de alta gama y exhibición comercial.

La IA ha penetrado profundamente en todos los eslabones críticos de la cadena industrial. En la parte frontal, los grandes modelos de IA potencian la creación de contenido y los métodos interactivos, lo que enriquece enormemente las formas de presentación en pantalla. A nivel interno, la tecnología de IA se aplica ampliamente en el control inteligente de los sistemas de visualización, lo que mejora aún más el rendimiento.

El desarrollo ecológico y bajo en carbono se ha convertido en un nuevo consenso del sector. El diseño de baja potencia, el ahorro de energía de cátodo común y las soluciones de disipación de calor sin aire acondicionado se han convertido en puntos clave de promoción para los principales fabricantes de pantallas LED.

Los límites físicos de las pantallas están desapareciendo gradualmente. Cientos de expositores lanzaron productos como pantallas transparentes, holográficas, texturizadas y con formas creativas, que integran con profundidad la tecnología de visualización con el diseño espacial y la decoración artística, lo que brinda experiencias visuales sin precedentes y posibilidades interactivas a pantallas comerciales, entornos domésticos y espacios de arte público.

En el ámbito de la integración de sistemas, las soluciones de aplicaciones multiescenario se han vuelto cada vez más populares. La era de exhibir "productos de hardware único" está desactualizada. En la actualidad, los expositores ofrecen de manera integral "soluciones completas" y presentan soluciones de aplicaciones para minoristas comerciales, centros de comando, reuniones inteligentes, radiodifusión, representaciones teatrales, turismo y entretenimiento en el hogar, lo que ofrece a los compradores de diversos sectores "plantillas futuras" accesibles.

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FUENTE ISLE