شركة LEPAS تشحن طراز LEPAS L4 إلى جنوب أفريقيا، لتسريع توسّعها في الأسواق العالمية

تايكانغ، الصين، 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- في 26 يناير، أنهت علامة مركبات الطاقة الجديدة LEPAS عملية شحن صادراتها من ميناء تايكانغ. تم تحميل وشحن الدفعة الأولى التي تضم أكثر من 500 مركبة من طراز LEPAS L4 رسميًا إلى ميناء ديربان في جنوب أفريقيا.

LEPAS Ships First Batch of LEPAS L4 to South Africa

جنوب أفريقيا هي أحد المراكز الرئيسية لسوق المركبات في أفريقيا، وهي أيضًا من أكبر أسواق القيادة على الجانب الأيمن في العالم. وبفضل موانيها المتطورة وشبكاتها اللوجستية المتقدمة، تمثل البلاد بوابة مهمة للعلامات التجارية العالمية الخارجية الراغبة في التوسع داخل القارة الأفريقية. يعتمد طراز LEPAS L4 ضمن هذه الشحنة على منصة LEX الذكية الجديدة كليًا التابعة لمجموعة Chery، وتبلغ أبعاده 4,400 × 1,820 × 1,635 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,700 ملم. من منظور المستهلك، ينسجم LEPAS L4 مع التحول العالمي المستمر في قطاع السيارات نحو مركبات الطاقة الجديدة، ويُلبي الطلب المحتمل على مركبات الطاقة الجديدة عالية الجودة. ومن منظور العلامة التجارية، تمثّل هذه الشحنة أيضًا تأكيدًا على أن منتجات LEPAS أصبحت جاهزة بالكامل لتقديم تجربة قيادة وتحكم أنيقة تلائم المستخدمين باختلاف عادات القيادة، حتى في ظروف الطرق المعقّدة. ومن خلال جمع ردود الفعل من الاستخدام الفعلي، ستعمل LEPAS على التحسين المستمر لمنتجاتها وأنظمة خدماتها، مما يضع الأساس لمزيد من التوسع في الأسواق وتطوير العلامة التجارية.

عقب وصول الدفعة الأولى إلى ميناء ديربان، ستتخذ LEPAS من جنوب أفريقيا مركزًا إستراتيجيًا للتوسع في أسواق أخرى، مستفيدةً من نظام توزيع المركبات المتطور في البلاد، إضافة إلى المواني وشبكات الخدمات اللوجستية. بالتوازي مع تعزيز مزاياها التنافسية، ستواصل LEPAS تنفيذ إستراتيجية المجموعة "كن في أي مكان، واعمل لصالحه، واصنع حضورك فيه"، مع التركيز على العمليات المحلية والابتكار في المنتجات لتقديم حلول تنقّل بمركبات الطاقة الجديدة أكثر ذكاءً وأناقة تُلبي احتياجات المستهلكين المحليين.

جنوب أفريقيا ستكون نقطة انطلاق لتوسع LEPAS العالمي. ستواصل العلامة إدخال منتجاتها وشبكاتها وحضورها وخدمات ما بعد البيع إلى مختلف الدول والقارات، حاملةً معها فلسفة أسلوب الحياة الأنيق، والبنية التحتية الداعمة، وأحدث تقنيات مركبات الطاقة الجديدة، إلى جانب فرص العمل المرتبطة بصناعة مركبات الطاقة الجديدة، لتُعزز مكانتها كمساهم طويل الأمد في المنظومة العالمية للتنقّل بمركبات الطاقة الجديدة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2871690/LEPAS.jpg

للتواصل: Kelvin، البريد الإلكتروني: [email protected]