Компания LEPAS отгружает электромобили LEPAS L4 в Южную Африку, ускоряя свое продвижение на мировом рынке

ТАЙЦАН, Китай, 29 января 2026 г. /PRNewswire/ -- 26 января в порту Тайцан (Taicang) состоялась первая экспортная отгрузка электромобилей нового бренда LEPAS. Первая партия в объеме более 500 автомобилей модели LEPAS L4 была официально погружена на судно и отправлена в порт Дурбан (Durban), Южная Африка.

Южная Африка является одним из ключевых центров автомобильного рынка Африки, а также одним из крупнейших в мире рынков автомобилей с правосторонним управлением. Благодаря отлично развитой портовой и логистической инфраструктуре страна служит важной точкой доступа для зарубежных брендов, расширяющих свое присутствие в Африке. Представленная в этой партии модель LEPAS L4 построена на принципиально новой интеллектуальной платформе LEX, разработанной Chery Group, размерами 4400 × 1820 × 1635 мм, с колесной базой 2700 мм. С точки зрения потребителей, модель LEPAS L4 вписывается в текущую концепцию перехода мирового автомобильного рынка на новые источники энергии и способна удовлетворить потенциальный спрос на высококачественные электромобили. С точки зрения бренда, эта поставка также означает, что продукция LEPAS полностью готова обеспечить возможность стильного вождения и управляемость автомобиля для водителей с различными навыками вождения, даже в сложных дорожных условиях. Собирая отзывы реальных пользователей, компания LEPAS будет неуклонно совершенствовать свои разработки и системы обслуживания, закладывая основу для дальнейшего расширения рынка и развития бренда.

После прибытия первой поставки в порт Дурбан LEPAS намерена использовать Южную Африку как стратегический центр для выхода на другие рынки, опираясь на развитую систему дистрибуции автомобилей, морские порты и логистическую инфраструктуру страны. Укрепляя свои собственные преимущества, LEPAS продолжит реализацию стратегии Группы «In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere» (Быть частью чего-то, быть для кого-то, быть где-то), уделяя особое внимание локализованным операциям и инновационным разработкам, чтобы предлагать местным потребителям все более интеллектуальные и стильные решения в области электромобильности.

Южная Африка — лишь отправная точка для глобальной экспансии бренда LEPAS. Бренд продолжит представлять свою продукцию, развивать свои сети, укреплять свое присутствие на рынке и совершенствовать послепродажное обслуживание в разных странах и на разных континентах, распространяя по всему миру свою философию стильного образа жизни, поддерживая инфраструктуру, передовые технологии транспорта на новых источниках энергии (NEV) и создавая рабочие места, связанные с индустрией NEV, и позиционирует себя как долгосрочного участника глобальной экосистемы мобильности NEV.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2871690/LEPAS.jpg

