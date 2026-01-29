LEPAS dodává LEPAS L4 do Jižní Afriky a urychluje tak expanzi na globálním trhu

LEPAS

Jan 29, 2026, 10:41 ET

TCHAJ-CCHANG, Čína, 29. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Dne 26. ledna dokončila zcela nová značka NEV LEPAS svou exportní dodávku v přístavu Tchaj-cchang. První dodávka více než 500 vozidel LEPAS L4 byla oficiálně naložena a odeslána do přístavu Durban v Jižní Africe.

LEPAS Ships First Batch of LEPAS L4 to South Africa

Jižní Afrika je jedním z klíčových uzlů afrického automobilového trhu a také jedním z hlavních světových trhů s pravostranným řízením. Díky dobře rozvinutým přístavům a logistickým sítím slouží tato země jako důležitá brána pro zahraniční značky expandující do Afriky. Vozidla LEPAS L4 v této zásilce jsou postavena na zcela nové inteligentní platformě LEX skupiny Chery Group, měří 4 400 × 1 820 × 1 635 mm a mají rozvor 2 700 mm. Z pohledu spotřebitele je LEPAS L4 v souladu s pokračujícím přechodem globálního automobilového trhu na nové energie a splňuje potenciální poptávku po vysoce kvalitních vozidlech NEV. Z pohledu značky tato dodávka také znamená, že produkty LEPAS jsou plně připraveny poskytnout elegantní zážitek z jízdy a ovládání uživatelům s různými jízdními návyky, a to i za složitých podmínek na silnici. Sledováním zpětné vazby z reálného světa bude LEPAS postupně zdokonalovat své produkty a systémy služeb a připravovat tak půdu další expanzi na trhu a rozvoji značky.

Po příjezdu první zásilky do přístavu v Durbanu bude společnost LEPAS využívat Jihoafrickou republiku jako strategické centrum pro expanzi na další trhy, přičemž bude těžit z vyspělého systému distribuce vozidel, přístavů a logistických sítí této země. Zatímco bude konsolidovat své vlastní výhody, společnost LEPAS bude i nadále realizovat strategii skupiny „někde po ruce, někde k dispozici, být někde" se zaměřením na lokalizované operace a inovace produktů, aby místním spotřebitelům poskytovala inteligentnější a elegantnější řešení mobility NEV (automobilů poháněných novými energiemi).

Jižní Afrika je pouze výchozím bodem pro globální expanzi společnosti LEPAS. Značka bude i nadále představovat své produkty, sítě, přítomnost na trhu a poprodejní služby v různých zemích a kontinentech, přinášet světu svou koncepci elegantního životního stylu, podporovat infrastrukturu, špičkové technologie NEV a pracovní příležitosti související s odvětvím nových energetických vozidel a profilovat se jako dlouhodobý přispěvatel do globálního ekosystému mobility NEV.

Pro nejnovější informace nás sledujte na našich oficiálních sociálních sítích.

YouTube: https://youtube.com/@lepasinternational
Instagram: https://www.instagram.com/lepas.international
TikTok: https://www.tiktok.com/@lepas.international
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61578653973934

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2871690/LEPAS.jpg

