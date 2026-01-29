LEPAS expédie le LEPAS L4 en Afrique du Sud, accélérant ainsi son expansion au niveau mondial

TAICANG, Chine, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 26 janvier, LEPAS, la toute nouvelle marque de NEV, a terminé son expédition d'exportation au port de Taicang. Le premier lot de plus de 500 véhicules LEPAS L4 a été officiellement chargé et expédié au port de Durban, en Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud est l'une des principales plaques tournantes du marché africain des véhicules et l'un des principaux marchés internationaux de la conduite à droite. Avec ses ports et ses réseaux logistiques bien développés, le pays sert de porte d'entrée importante pour les marques étrangères qui se développent en Afrique. Le LEPAS L4 de cette livraison est construit sur la toute nouvelle plateforme intelligente LEX du groupe Chery, mesurant 4 400 × 1 820 × 1 635 mm avec un empattement de 2 700 mm. Du point de vue du consommateur, le LEPAS L4 s'aligne sur la transition en cours du marché automobile international vers les nouvelles énergies, en répondant à la demande potentielle de NEV de haute qualité. Du point de vue de la marque, cette livraison signifie également que les produits de LEPAS sont parfaitement préparés pour offrir une expérience de conduite et de maniabilité élégante à des utilisateurs ayant des habitudes de conduite diverses, même dans des conditions routières complexes. En recueillant les réactions du monde réel, LEPAS affinera progressivement ses produits et ses systèmes de service, jetant ainsi les bases d'une nouvelle expansion du marché et du développement de la marque.

Après l'arrivée du premier lot au port de Durban, LEPAS utilisera l'Afrique du Sud comme plaque tournante stratégique pour développer d'autres marchés, en s'appuyant sur le système de distribution de véhicules, les ports et les réseaux logistiques du pays. Tout en consolidant ses propres avantages, LEPAS continuera à mettre en œuvre la stratégie du groupe « In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere », en se concentrant sur les opérations localisées et l'innovation des produits afin de fournir des solutions de mobilité pour NEV plus intelligentes et plus élégantes pour les consommateurs locaux.

L'Afrique du Sud n'est que le point de départ du développement international de LEPAS. La marque continuera à introduire ses produits, ses réseaux, sa présence et ses services après-vente à travers les pays et les continents, apportant au monde sa philosophie de lifestyle élégant, ses infrastructures de soutien, ses technologies pour NEV de pointe et les opportunités d'emploi liées à l'industrie des véhicules à énergie nouvelle, se positionnant ainsi comme un contributeur à long terme à l'écosystème international de la mobilité NEV.

