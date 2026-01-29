LEPAS Kirim LEPAS L4 ke Afrika Selatan, Percepat Ekspansi di Pasar Global

Afrika Selatan merupakan salah satu pasar mobil utama di Afrika, serta salah satu pasar mobil setir kanan terbesar di dunia. Didukung fasilitas pelabuhan dan jaringan logistik yang telah berkembang, negara ini menjadi gerbang penting bagi merek internasional yang ingin berekspansi ke Afrika. LEPAS L4 dirancang dengan platform cerdas LEX terbaru milik Chery Group dengan dimensi 4.400 × 1.820 × 1.635 mm dan jarak sumbu roda 2.700 mm. Dari perspektif konsumen, LEPAS L4 sejalan dengan tren global di industri otomotif yang beralih menuju mobil energi baru, sekaligus memenuhi kebutuhan NEV berkualitas tinggi. Dari sisi merek, pengiriman ini menegaskan kesiapan produk LEPAS dalam menghadirkan pengalaman berkendara dan pengendalian yang elegan bagi pengguna dengan beragam medan, bahkan di kondisi jalan yang kompleks. Dengan menghimpun masukan pengguna, LEPAS akan terus menyempurnakan produk dan sistem layanan sebagai fondasi untuk ekspansi pasar dan pengembangan merek selanjutnya.

Setelah pengiriman tahap pertama tiba di Pelabuhan Durban, LEPAS akan memanfaatkan Afrika Selatan sebagai pusat strategis untuk memperluas pasar ke wilayah lain dengan mengandalkan sistem distribusi kendaraan, pelabuhan, dan jaringan logistik yang telah matang. Selain memperkuat keunggulan internal, LEPAS akan terus menerapkan strategi Chery Group, "In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere", sambil berfokus pada aktivitas operasional di pasar lokal dan inovasi produk. Lewat langkah tersebut, LEPAS menghadirkan solusi mobilitas NEV yang semakin cerdas dan elegan bagi konsumen setempat.

Afrika Selatan menjadi awal dari ekspansi global LEPAS. Ke depan, LEPAS akan terus menghadirkan produk, jaringan distribusi, kehadiran merek, serta layanan purnajual di berbagai negara dan benua. LEPAS juga mengusung filosofi gaya hidup elegan, dukungan infrastruktur, teknologi NEV mutakhir, serta membuka lapangan pekerjaan di industri mobil energi baru di tingkat global, sekaligus berperan sebagai kontributor jangka panjang terhadap ekosistem mobilitas NEV dunia.

SOURCE LEPAS