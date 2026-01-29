Firma LEPAS wysyła model LEPAS L4 do Republiki Południowej Afryki, przyspieszając ekspansję na rynku globalnym

LEPAS

Jan 29, 2026, 11:30 ET

TAICANG, Chiny, 29 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- 26 stycznia zupełnie nowa marka pojazdów elektrycznych LEPAS zakończyła eksportową wysyłkę w porcie Taicang. Pierwsza partia ponad 500 pojazdów LEPAS L4 została oficjalnie załadowana i wysłana do portu w Durbanie w RPA.

RPA jest jednym z kluczowych ośrodków na afrykańskim rynku motoryzacyjnym, a także jednym z głównych rynków samochodów z kierownicą po prawej stronie. Dzięki dobrze rozwiniętym portom i sieciom logistycznym kraj ten pełni rolę bramy dla zagranicznych marek wchodzących na rynek afrykański. Dostarczony model LEPAS L4 został zbudowany w oparciu o całkowicie nową inteligentną platformę LEX grupy Chery, o wymiarach 4400 x 1820 x 1635 mm i rozstawie osi 2700 mm. Z punktu widzenia konsumenta LEPAS L4 wpisuje się w trwającą transformację globalnego rynku motoryzacyjnego w kierunku nowych energii, zaspokajając potencjalny popyt na wysokiej jakości pojazdy elektryczne. Z punktu widzenia marki dostawa ta stanowi również potwierdzenie, że produkty LEPAS są w pełni przygotowane do tego, aby zapewnić eleganckie wrażenia z jazdy i prowadzenia użytkownikom o różnych nawykach jazdy, nawet w złożonych warunkach drogowych. Gromadząc informacje zwrotne z rzeczywistych warunków użytkowania, LEPAS będzie stopniowo udoskonalać swoje produkty i systemy usług, kładąc podwaliny pod dalszą ekspansję rynkową i rozwój marki.

Po dostarczeniu pierwszej partii do portu w Durbanie, Republika Południowej Afryki posłuży LEPAS jako strategiczne centrum ekspansji na inne rynki, a firma wykorzysta w tym celu dojrzały system dystrybucji pojazdów, porty i sieci logistyczne tego kraju. Konsolidując własne atuty, LEPAS będzie nadal wdrażać strategię Grupy „In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere", koncentrując się na lokalnej działalności i innowacjach produktowych, aby dostarczać lokalnym konsumentom bardziej inteligentne i eleganckie rozwiązania w zakresie mobilności NEV.

Republika Południowej Afryki jest tylko punktem wyjścia dla globalnej ekspansji LEPAS. Marka będzie nadal wprowadzać swoje produkty, tworzyć sieci, budować obecność marki i świadczyć usługi posprzedażowe w różnych krajach i na różnych kontynentach, propagując swoją filozofię eleganckiego stylu życia, wspierając infrastrukturę, nowatorskie technologie NEV i możliwości zatrudnienia związane z branżą pojazdów napędzanych alternatywnymi źródłami energii, pozycjonując się jako firma, która wnosi istotny wkład w globalny ekosystem mobilności NEV.

