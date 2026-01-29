LEPAS dodáva model LEPAS L4 do Južnej Afriky - urýchlenie expanzie na globálny trh
TAICANG, Čína, 29. január 2026 /PRNewswire/ – 26. januára dokončila úplne nová značka vozidiel poháňaných novou energiou LEPAS svoju exportnú zásielku v prístave Taicang. Prvá várka viac ako 500 vozidiel LEPAS L4 bola oficiálne naložená a odoslaná do prístavu Durban v Južnej Afrike.
Južná Afrika je jedným z kľúčových uzlov na africkom trhu s vozidlami a zároveň jedným z hlavných svetových trhov pre autá s pravostranným riadením. Vďaka dobre rozvinutým prístavom a logistickým sieťam slúži krajina ako významná vstupná brána pre zahraničné značky, ktoré expandujú do Afriky. Model LEPAS L4 v tejto dodávke je postavený na úplne novej inteligentnej platforme LEX od spoločnosti Chery Group s rozmermi 4 400 × 1820 × 1635 mm a rázvorom kolies 2700 mm. Z pohľadu spotrebiteľa zodpovedá LEPAS L4 aktuálnemu prechodu globálneho automobilového trhu na nové zdroje energie a uspokojuje potenciálny dopyt po vysokokvalitných NEV (vozidlách poháňaných novou energiou). Z pohľadu značky táto dodávka tiež znamená, že produkty LEPAS sú plne pripravené poskytnúť elegantný zážitok z jazdy a riadenia pre používateľov s rôznymi jazdnými návykmi, a to aj pri zložitých cestných podmienkach. Získavaním spätnej väzby zo skutočného sveta bude môcť LEPAS postupne zdokonaľovať svoje produkty a servisné systémy, čím si vytvorí základy pre ďalšiu expanziu na trhu a rozvoj značky.
Po príchode prvej várky do prístavu v Durbane začne LEPAS využívať Južnú Afriku ako strategické centrum pre expanziu na ďalšie trhy. Využije pritom rozvinutý systém distribúcie vozidiel, prístavy a logistické siete krajiny. Spoločnosť LEPAS bude popri upevňovaní svojich vlastných výhod pokračovať v implementácii stratégie skupiny „In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere" so zameraním na lokalizovanú prevádzku a produktové inovácie s cieľom poskytovať inteligentnejšie a elegantnejšie riešenia mobility NEV pre miestnych spotrebiteľov.
Južná Afrika je pre globálnu expanziu spoločnosti LEPAS len východiskovým bodom. Značka bude naďalej uvádzať svoje produkty, siete, účasť na trhu a popredajné služby v rôznych krajinách a kontinentoch. Chce svetu prinášať svoju filozofiu elegantného životného štýlu, podpornej infraštruktúry, najmodernejších technológií NEV a pracovných príležitostí v odvetví vozidiel s novou energiou, čím sa etabluje ako dlhodobý prispievateľ do globálneho ekosystému mobility NEV.
