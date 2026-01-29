LEPAS dodáva model LEPAS L4 do Južnej Afriky - urýchlenie expanzie na globálny trh

TAICANG, Čína, 29. január 2026 /PRNewswire/ – 26. januára dokončila úplne nová značka vozidiel poháňaných novou energiou LEPAS svoju exportnú zásielku v prístave Taicang. Prvá várka viac ako 500 vozidiel LEPAS L4 bola oficiálne naložená a odoslaná do prístavu Durban v Južnej Afrike.

LEPAS Ships First Batch of LEPAS L4 to South Africa
LEPAS Ships First Batch of LEPAS L4 to South Africa

Južná Afrika je jedným z kľúčových uzlov na africkom trhu s vozidlami a zároveň jedným z hlavných svetových trhov pre autá s pravostranným riadením. Vďaka dobre rozvinutým prístavom a logistickým sieťam slúži krajina ako významná vstupná brána pre zahraničné značky, ktoré expandujú do Afriky. Model LEPAS L4 v tejto dodávke je postavený na úplne novej inteligentnej platforme LEX od spoločnosti Chery Group s rozmermi 4 400 × 1820 × 1635 mm a rázvorom kolies 2700 mm. Z pohľadu spotrebiteľa zodpovedá LEPAS L4 aktuálnemu prechodu globálneho automobilového trhu na nové zdroje energie a uspokojuje potenciálny dopyt po vysokokvalitných NEV (vozidlách poháňaných novou energiou). Z pohľadu značky táto dodávka tiež znamená, že produkty LEPAS sú plne pripravené poskytnúť elegantný zážitok z jazdy a riadenia pre používateľov s rôznymi jazdnými návykmi, a to aj pri zložitých cestných podmienkach. Získavaním spätnej väzby zo skutočného sveta bude môcť LEPAS postupne zdokonaľovať svoje produkty a servisné systémy, čím si vytvorí základy pre ďalšiu expanziu na trhu a rozvoj značky.

Po príchode prvej várky do prístavu v Durbane začne LEPAS využívať Južnú Afriku ako strategické centrum pre expanziu na ďalšie trhy. Využije pritom rozvinutý systém distribúcie vozidiel, prístavy a logistické siete krajiny. Spoločnosť LEPAS bude popri upevňovaní svojich vlastných výhod pokračovať v implementácii stratégie skupiny „In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere" so zameraním na lokalizovanú prevádzku a produktové inovácie s cieľom poskytovať inteligentnejšie a elegantnejšie riešenia mobility NEV pre miestnych spotrebiteľov.

Južná Afrika je pre globálnu expanziu spoločnosti LEPAS len východiskovým bodom. Značka bude naďalej uvádzať svoje produkty, siete, účasť na trhu a popredajné služby v rôznych krajinách a kontinentoch. Chce svetu prinášať svoju filozofiu elegantného životného štýlu, podpornej infraštruktúry, najmodernejších technológií NEV a pracovných príležitostí v odvetví vozidiel s novou energiou, čím sa etabluje ako dlhodobý prispievateľ do globálneho ekosystému mobility NEV.

LEPAS expédie le LEPAS L4 en Afrique du Sud, accélérant ainsi son expansion au niveau mondial

LEPAS expédie le LEPAS L4 en Afrique du Sud, accélérant ainsi son expansion au niveau mondial

Le 26 janvier, LEPAS, la toute nouvelle marque de NEV, a terminé son expédition d'exportation au port de Taicang. Le premier lot de plus de 500...
Компания LEPAS отгружает электромобили LEPAS L4 в Южную Африку, ускоряя свое продвижение на мировом рынке

Компания LEPAS отгружает электромобили LEPAS L4 в Южную Африку, ускоряя свое продвижение на мировом рынке

26 января в порту Тайцан (Taicang) состоялась первая экспортная отгрузка электромобилей нового бренда LEPAS. Первая партия в объеме более 500...
