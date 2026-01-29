LEPAS xuất khẩu LEPAS L4 sang Nam Phi, đẩy nhanh mở rộng thị trường toàn cầu

TAICANG, Trung Quốc, ngày 29 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngày 26 tháng 1, thương hiệu xe năng lượng mới (NEV) hoàn toàn mới LEPAS đã hoàn tất lô hàng xuất khẩu tại Cảng Taicang. Lô đầu tiên gồm hơn 500 xe LEPAS L4 đã chính thức được bốc xếp và vận chuyển tới Cảng Durban, Nam Phi.

LEPAS Ships First Batch of LEPAS L4 to South Africa (PRNewsfoto/LEPAS)

Nam Phi là một trong những trung tâm quan trọng của thị trường ô tô châu Phi, đồng thời cũng là một trong những thị trường xe tay lái bên phải lớn trên thế giới. Với hệ thống cảng biển và mạng lưới logistics phát triển, quốc gia này đóng vai trò là cửa ngõ quan trọng để các thương hiệu nước ngoài mở rộng hiện diện tại châu Phi. Mẫu LEPAS L4 trong lô hàng lần này được phát triển trên nền tảng thông minh LEX hoàn toàn mới của Chery Group, có kích thước 4.400 × 1.820 × 1.635 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Từ góc độ người tiêu dùng, LEPAS L4 phù hợp với xu hướng chuyển dịch sang năng lượng mới của thị trường ô tô toàn cầu, đáp ứng nhu cầu tiềm năng đối với các mẫu NEV chất lượng cao. Từ góc độ thương hiệu, lô hàng này cũng cho thấy các sản phẩm của LEPAS đã được chuẩn bị sẵn sàng để mang đến trải nghiệm lái và vận hành thanh lịch cho người dùng với thói quen lái xe đa dạng, ngay cả trong điều kiện đường sá phức tạp. Thông qua việc thu thập phản hồi thực tế, LEPAS sẽ từng bước hoàn thiện sản phẩm và hệ thống dịch vụ, đặt nền móng vững chắc cho quá trình mở rộng thị trường và phát triển thương hiệu hơn nữa.

Sau khi lô xe đầu tiên cập Cảng Durban, LEPAS sẽ lấy Nam Phi làm trung tâm chiến lược để mở rộng sang các thị trường khác, tận dụng hệ thống phân phối xe, cảng biển và mạng lưới logistics đã phát triển của quốc gia này. Song song với việc củng cố các lợi thế riêng của mình, LEPAS sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược của Tập đoàn "In Somewhere, For Somewhere, Be Somewhere", tập trung vào vận hành địa phương hóa và đổi mới sản phẩm nhằm mang đến các giải pháp di chuyển bằng xe năng lượng mới thông minh và thanh lịch hơn cho người tiêu dùng địa phương.

Nam Phi chỉ là điểm khởi đầu trong chiến lược mở rộng toàn cầu của LEPAS. Thương hiệu sẽ tiếp tục giới thiệu các sản phẩm, mạng lưới, hiện diện thương hiệu và dịch vụ hậu mãi đến nhiều quốc gia và châu lục, mang triết lý về phong cách sống thanh lịch, hạ tầng hỗ trợ, công nghệ NEV tiên tiến cùng các cơ hội việc làm liên quan đến ngành công nghiệp xe năng lượng mới ra toàn thế giới, qua đó định vị LEPAS như một đơn vị đóng góp lâu dài cho hệ sinh thái di chuyển NEV toàn cầu.

