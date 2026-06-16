Lockton powołuje Stéphane'a Lespérance'a na stanowisko prezesa kanadyjskiego oddziału

Lespérance otrzymał zadanie dostarczania kanadyjskim przedsiębiorstwom rozwiązań z zakresu ryzyka, zarządzania personelem i świadczeń pracowniczych, stawiających potrzeby klientów na pierwszym miejscu.

TORONTO, 16 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Lockton, największy na świecie prywatny i niezależny broker ubezpieczeniowy, ogłosił dziś strategiczne powołanie doświadczonego menedżera branży ubezpieczeniowej Stéphane'a Lespérance'a na stanowisko dyrektora generalnego (CEO) nowo utworzonego oddziału w Kanadzie. Ta ważna nominacja podkreśla zaangażowanie spółki w zapewnianie kanadyjskim przedsiębiorstwom wsparcia doradczego na najwyższym poziomie.

Stéphane Lespérance

Powszechnie uznawany za jedną z czołowych postaci kanadyjskiego sektora ubezpieczeniowego, Stéphane dołącza do Lockton po 24 latach pracy na stanowiskach o rosnącym zakresie odpowiedzialności w Aon Canada, gdzie od 2019 r. pełnił funkcję prezesa, a od 2025 r. - prezesa i dyrektora generalnego. Udokumentowane sukcesy w podnoszeniu jakości obsługi klientów poprzez opracowywanie i wdrażanie złożonych strategii zarządzania ryzykiem dla dużych organizacji międzynarodowych w Ameryce Północnej, Europie i Azji, a także w budowaniu elitarnych zespołów doradczych, czynią go osobą wyjątkowo przygotowaną do kształtowania kolejnego etapu rozwoju oferty Lockton w Kanadzie. Nominacja odzwierciedla koncentrację firmy na budowie organizacji zarządzanej przez kanadyjskich liderów wspierającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w dynamicznym otoczeniu biznesowym, w którym rośnie presja związana zarówno z zarządzaniem ryzykiem, jak i rozwiązaniami dotyczącymi kapitału ludzkiego.

„Kanada jest jednym z dziesięciu największych rynków ubezpieczeniowych na świecie – to rozwinięta gospodarka z silnymi powiązaniami globalnymi, w której przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z coraz bardziej złożonymi i wzajemnie powiązanymi rodzajami ryzyka - powiedział Ron Lockton, prezes i dyrektor generalny Lockton. - Dzięki wieloletnim relacjom w Kanadzie nieustannie słyszeliśmy o potrzebie głębszej specjalizacji i prawdziwie skoncentrowanego na kliencie modelu doradztwa. Niezależna struktura Lockton pozwala nam odpowiedzieć na te potrzeby w realny sposób. Pozyskanie lidera formatu Stéphane'a świadczy o sile i atrakcyjności naszego modelu własności prywatnej. Wnosi on doświadczenie, wiarygodność i strategiczną wizję niezbędne do zapewnienia klientom w całej Kanadzie najwyższej klasy usług doradczych".

Strategia Lockton w Kanadzie opiera się na wprowadzeniu na ten rynek niezależnego modelu działania opartego na prywatnej strukturze własnościowej, odpowiadając na potrzeby średnich i dużych przedsiębiorstw poszukujących bardziej spersonalizowanego doradztwa w zakresie szerokiego spektrum wyzwań związanych z ryzykiem i zarządzaniem personelem. Strategia firmy połączy kanadyjskie przywództwo i znajomość lokalnego rynku z globalną wiedzą ekspercką, łącząc działalność detaliczną w Kanadzie z międzynarodową siecią Lockton. Pozwoli to oferować na rynku kanadyjskim wyjątkowe produkty i usługi oraz skuteczniej wspierać przedsiębiorstwa prowadzące działalność w Kanadzie.

„Kanadyjskie firmy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują partnera, który rozumie coraz bardziej złożone środowisko ryzyka, z jakim się mierzą - od niepewności związanej z handlem międzynarodowym i łańcuchami dostaw poprzez zagrożenia cybernetyczne, po presję na rynku pracy, rosnące koszty świadczeń pracowniczych oraz odporność na zmiany klimatu i wyzwania charakterystyczne dla poszczególnych sektorów gospodarki - powiedział Stéphane Lespérance, obejmujący stanowisko dyrektora generalnego kanadyjskiego oddziału detalicznego Lockton. - Niezależny model Lockton jest dziś szczególnie istotny dla rynku kanadyjskiego. Daje swobodę budowania platformy prawdziwie skoncentrowanej na kliencie, co pozwala nam skupiać się na jego długoterminowym sukcesie. Cieszę się na możliwość stworzenia zespołu ekspertów współpracujących ze sobą w celu osiągania wyjątkowych rezultatów dla naszych klientów w Kanadzie".

Nominacja stanowi kolejny etap wieloletniej współpracy Lockton z kanadyjskimi klientami i międzynarodowymi przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w Kanadzie. W nadchodzących miesiącach firma przedstawi dalsze informacje dotyczące rozbudowy zespołu kierowniczego w Kanadzie, umacniania obecności na lokalnym rynku i rozwijania zaawansowanych kompetencji doradczych.

Stéphanie Lespérance

Stéphane Lespérance posiada blisko 30 lat doświadczenia w zakresie zarządzania ryzykiem. Z powodzeniem opracowywał i wdrażał strategie programów ubezpieczeniowych dla dużych organizacji międzynarodowych działających w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Przez 24 lata zajmował stanowiska o rosnącym zakresie odpowiedzialności w Aon Canada, gdzie od 2019 r. pełnił funkcję prezesa, a od 2025 r. prezesa i dyrektora generalnego. Jest również przewodniczącym rady gubernatorów The Insurance Institute of Canada. Studiował zarządzanie ryzykiem na Université du Québec à Montréal, a także ukończył kierunki kształcenia menedżerskiego w Kellogg School of Management przy Northwestern University i Booth School of Business przy University of Chicago. Poza pracą zawodową Stéphane jest triathlonistą startującym w zawodach sportowych i chętnie spędza czas z rodziną.

Lockton

Dzięki prywatnej strukturze własnościowej Lockton umożliwia niemal 15 tys. współpracownikom prowadzącym działalność w przeszło 160 krajach skupić się wyłącznie na potrzebach klientów w zakresie ryzyka i ubezpieczeń. Dysponując wiedzą specjalistyczną zdobytą na całym świecie, Lockton zapewnia dogłębne rozeznanie niezbędne do tego, aby osiągać niezwykłe wyniki. Kanadyjski oddział Lockton prowadzi działalność pod nazwą Lockton Brokers, ULC.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.lockton.com.