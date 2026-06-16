LocktonはStéphane Lespérance氏をカナダ事業のCEOに任命

Lespérance氏は、カナダ事業向けに構築された、顧客第一主義のリスク、人材、福利厚生ソリューションを提供する使命を受ける

トロント, 2026年6月17日 /PRNewswire/ -- 世界最大の非上場独立系保険ブローカーであるLocktonは本日、戦略の一環として、業界のベテランであるStéphane Lespérance氏を、Locktonの新設カナダ事業の最高経営責任者に任命したことを発表しました。この画期的な人事は、カナダの企業に対してより充実した高水準のアドバイザリー支援を提供するという同社の決意を改めて示すものです。

カナダの保険業界における第一人者として広く知られるStéphane氏は、Aon Canadaにおいて24年間にわたり役職を徐々に昇進させ、2019年からは社長、2025年からは社長兼CEOを務めた後、Locktonに入社しました。北米、欧州、アジアの多国籍大企業向けに複雑なリスク管理戦略を策定・導入し、精鋭のアドバイザリーチームを構築することで、顧客サービスの質を向上させてきた実績を持ち、Locktonのカナダにおけるサービスの次の段階を形作る上で、他に類を見ない適任者です。今回の任命は、変化の激しい事業環境の下、リスク管理および人材ソリューションの分野において高まるプレッシャーに対処する企業を支援することができる、カナダ主導の組織体制の構築をLocktonが重視していることを示しています。

Stéphane Lespérance

Locktonの会長兼CEOであるRon Lockton氏はこのように述べています。「カナダは世界トップ10に入る保険市場であり、高度に発展し、世界的につながった経済圏であり、企業はますます複雑化し、相互に関連し合うリスクに対処しています。カナダにおける長年にわたる関係を通じ、私たちはより高度な専門性と、真に顧客中心のアドバイザリー・モデルを求める声を常に耳にしてきました。Locktonの独立した組織体制により、私たちはそのニーズに実際に応えることができます。Stéphane氏のような有能なリーダーを迎え入れられたことは、当社の非上場企業としての強みと魅力を物語っています。カナダ全土のクライアントに最高水準のアドバイザリーサービスを提供するために必要とする経験、信頼性、そして戦略的ビジョンを兼ね備えた人物です。」

Locktonのカナダにおけるアプローチは、リスクや人材関連の課題全般にわたり、よりきめ細やかなアドバイスを求める中堅・大企業を対象とした市場において、同社の独立系非上場企業としてのビジネスモデルを展開することに重点を置いています。同社の戦略は、カナダの経営陣と現地市場の判断を、グローバルな専門知識と融合させるものです。これにより、カナダの小売事業をLocktonのグローバルネットワークと連携させ、カナダ市場において独自の製品・サービスを提供し、カナダで事業を展開する企業に、より充実したサービスを提供します。

Locktonのカナダ小売事業部門の次期最高経営責任者であるStéphane Lespérance氏は次のように述べています。「カナダの企業は、貿易やサプライチェーンの不確実性、サイバー脅威から、労働力不足、福利厚生費の高騰、気候変動への耐性、業界特有の課題に至るまで、直面するますます複雑化するリスク環境を理解してくれるパートナーをこれまで以上に必要としています。Locktonの独立したモデルは、今日のカナダ市場において極めて重要な意義を持っています。これにより、真に顧客中心のプラットフォームを構築する自由が得られ、私たちは顧客の長期的な成功に注力することができます。専門家による協力チームを構築し、カナダのクライアントに素晴らしい成果をお届けできることを大変嬉しく思います。」

今回の任命は、Locktonがカナダの顧客や、カナダで事業を展開する多国籍企業と長年にわたり築いてきた関係に基づいています。Locktonは、カナダにおける経営陣の構築、現地市場でのプレゼンス強化、アドバイザリー機能の拡充を進めていく中で、今後数ヶ月のうちにさらなる詳細を発表する予定です。

Stéphane Lespérance氏について

リスク管理分野において30年近くにわたり豊富な経験を持つStéphane Lespérance氏は、特に北米、欧州、およびアジアにおいて、大規模な多国籍企業向けの保険プログラム戦略を効果的に策定・実施してきました。Aon Canada において24年間にわたり、徐々に管理職を歴任し、2019年からは社長を務め、その後2025年からは社長兼CEO に就任しました。さらにカナダ保険協会の理事長も務めています。Stéphaneは、ケベック大学モントリオール校でリスクマネジメントを学び、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院およびシカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネスのエグゼクティブ教育プログラムを修了しました。仕事以外では、競技トライアスリートとして活動しており、家族と過ごす時間を大切にしています。

Locktonについて

Locktonが他社と一線を画す点は、同時にその強みでもあります。それは「独立性」です。Locktonは非上場企業であるため、160カ国以上で事業を展開する約15,000名のアソシエイトが、クライアントのリスク管理および保険ニーズに専念することができます。世界中に専門知識を展開し、Locktonは卓越した成果を上げるために必要な深い知見を提供します。Locktonのカナダ事業は、Lockton Brokers, ULCとして運営されています。

詳細については、www.lockton.comをご覧ください。

SOURCE Lockton