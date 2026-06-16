Lockton nomme Stéphane Lespérance au poste de CEO de sa division canadienne

Lespérance se voit confier la mission de fournir des solutions axées sur le client en matière de gestion des risques, des ressources humaines et des avantages sociaux pour les entreprises canadiennes

TORONTO, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Lockton, le plus grand courtier d'assurance indépendant et privé au monde, annonce aujourd'hui la nomination stratégique de Stéphane Lespérance, un vétéran du secteur, au poste de Chief Executive Officer de la nouvelle division canadienne de Lockton. Cette nomination phare souligne l'engagement de l'entreprise à fournir un conseil de haut niveau aux entreprises canadiennes.

Stéphane Lespérance

Largement reconnu comme une figure de proue du secteur canadien de l'assurance, Stéphane rejoint Lockton après avoir passé 24 ans à des fonctions à responsabilités croissantes chez Aon Canada, où il a occupé comme le poste de président depuis 2019 et celui de CEO depuis 2025.Son expérience avérée dans l'amélioration du service à la clientèle grâce à l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies complexes de gestion des risques pour de grandes multinationales en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, ainsi que la constitution d'équipes spécialisées dans le conseil, lui confèrent des compétences uniques pour façonner la prochaine étape de l'offre canadienne de Lockton. Cette nomination témoigne de la volonté de Lockton de renforcer ses relations avec ses clients et de mettre en place une organisation de gestion des risques dirigée par des Canadiens afin d'aider les entreprises à s'adapter à un environnement opérationnel en constante évolution, marqué par des pressions croissantes relatives aux solutions de gestion des risques et des ressources humaines.

« Le Canada figure parmi les dix premiers marchés mondiaux de l'assurance. Il s'agit d'une économie sophistiquée et connectée à l'échelle mondiale, dans laquelle les entreprises doivent faire face à des risques de plus en plus complexes et interdépendants », déclare Ron Lockton, président du conseil et CEO de Lockton. « Grâce à nos relations de longue date au Canada, nous avons observé le besoin pour une spécialisation plus poussée et un modèle de conseil véritablement centré sur le client. La structure indépendante de Lockton nous permet de répondre à ce besoin de manière efficace. Le recrutement d'un dirigeant de l'envergure de Stéphane témoigne de la solidité et de l'attrait de notre modèle d'entreprise privée. Il apporte l'expérience, la crédibilité et la vision stratégique nécessaires pour offrir un service de conseil de premier ordre à ses clients partout au Canada. »

Au Canada, l'approche de Lockton vise à proposer son modèle d'entreprise indépendante et privée à un marché où les moyennes et grandes entreprises sont de plus en plus à la recherche de conseils sur mesure pour faire face à toute une série de défis liés à la gestion des risques et des ressources humaines. La stratégie de la société alliera le leadership canadien et la connaissance des marchés locaux à une expertise mondiale, en alignant les activités de vente au détail au Canada sur le réseau mondial de Lockton afin de proposer des produits et services uniques sur le marché canadien et de mieux servir les entreprises exerçant leurs activités au Canada.

« Plus que jamais, les entreprises canadiennes ont besoin d'un partenaire qui comprenne l'environnement de risques de plus en plus complexe auquel elles sont confrontées, qu'il s'agisse des incertitudes liées au commerce et à la chaîne d'approvisionnement, des cybermenaces, des pressions sur les ressources humaines, de la hausse des coûts des avantages sociaux, de la résilience climatique ou des défis propres à chaque secteur », explique Stéphane Lespérance, futur CEO de la division canadienne de Lockton dédiée à la vente au détail.« Le modèle indépendant de Lockton est particulièrement adapté au marché canadien actuel. Il nous offre la liberté de créer une plateforme véritablement centrée sur le client, ce qui nous permet de nous concentrer sur la réussite pérenne de nos clients. Je suis ravi de réunir une équipe d'experts qui travaillent en étroite collaboration afin d'offrir des résultats exceptionnels à nos clients canadiens. »

Cette nomination s'inscrit dans le prolongement de la collaboration de longue date de Lockton avec ses clients canadiens et les multinationales implantées au Canada. Lockton communiquera davantage d'informations dans les mois à venir, alors que la société poursuit la mise en place de son équipe de direction au Canada, renforce sa présence sur le marché local et développe ses capacités de conseil.

À propos de Stéphane Lespérance

Avec près de 30 ans d'expérience dans la gestion des risques, Stéphane Lespérance a su élaborer et mettre en œuvre avec succès des stratégies de programmes d'assurance pour de grandes multinationales, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il a passé 24 ans à gravir les échelons au sein d'Aon Canada, où il a occupé le poste de président depuis 2019 puis celui de président et CEO depuis 2025. Il est également président du conseil d'administration de l'Institut d'assurance du Canada. Stéphane a suivi des études en gestion des risques à l'Université du Québec à Montréal, et a suivi des programmes de formation pour cadres à la Kellogg School of Management de l'université Northwestern et à la Booth School of Business de l'université de Chicago. Stéphane est un triathlète de haut niveau et aime passer du temps avec sa famille.

À propos de Lockton

Ce qui distingue Lockton est aussi ce qui en fait sa supériorité : l'indépendance. Le fait que Lockton soit une entreprise privée permet à ses quelque 15 000 collaborateurs présents dans plus de 160 pays de se consacrer exclusivement aux besoins de ses clients en matière de risques et d'assurance. Grâce à son expertise d'envergure mondiale, Lockton apporte la compréhension approfondie requise pour obtenir des résultats tangibles. La division canadienne de Lockton opère sous le nom de Lockton Brokers, ULC.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lockton.com.