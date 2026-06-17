Lockton tetapkan Stéphane Lespérance sebagai CEO Divisi Kanada

Lespérance ditugaskan untuk menyediakan solusi risiko, sumber daya manusia, dan tunjangan yang memprioritaskan nasabah dan dirancang bagi perusahaan di Kanada

TORONTO, 17 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- Lockton adalah perusahaan pialang asuransi independen terbesar di dunia yang dimiliki secara privat. Hari ini Lockton mengumumkan penunjukan strategis Stéphane Lespérance, seorang tokoh senior industri ini, sebagai Chief Executive Officer untuk divisi Lockton yang baru di Kanada. Penunjukan yang penting ini menegaskan komitmen perusahaan untuk memberikan dukungan konsultasi tingkat tinggi yang lebih baik kepada berbagai perusahaan di Kanada.

Stéphane Lespérance

Dikenal luas sebagai tokoh terkemuka di bidang asuransi di Kanada, Stéphane bergabung di Lockton setelah 24 tahun menjabat berbagai kedudukan yang kian tinggi di Aon Canada sebagai Presiden sejak tahun 2019 dan Presiden sekaligus CEO sejak tahun 2025. Rekam jejaknya yang terbukti dalam meningkatkan layanan bagi nasabah dengan mengembangkan dan menerapkan strategi manajemen risiko yang kompleks untuk berbagai perusahaan besar internasional di Amerika Utara, Eropa, Asia, dan membangun tim penasihat elit, menjadikannya sosok yang sangat tepat untuk membentuk fase baru dalam penawaran Lockton di Kanada. Penunjukan ini mencerminkan fokus Lockton dalam membangun perusahaan yang dipimpin Kanada untuk mendukung berbagai bisnis di tengah lingkungan operasional yang dinamis di tengah tekanan yang kian besar atas manajemen risiko dan solusi sumber daya manusia.

"Kanada adalah salah satu dari 10 pasar asuransi terbesar di dunia, ekonomi yang canggih dan terhubung secara global di mana berbagai bisnis menghadapi risiko yang kian kompleks dan saling terkait," kata Ron Lockton, Chairman dan CEO Lockton. "Selama menjalin hubungan jangka panjang di Kanada, kami selalu mendengar perlunya spesialisasi yang lebih mendalam dan model konsultasi yang benar-benar berpusat pada nasabah. Susunan independen Lockton memungkinkan kami memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang bermakna. Menghadirkan seorang pemimpin sekaliber Stéphane menunjukkan kekuatan dan daya tarik model bisnis kami sebagai perusahaan tertutup. Beliau membawa pengalaman, kredibilitas, dan visi strategis yang dibutuhkan untuk menyediakan konsultasi terbaik bagi nasabah di Kanada."

Fokus pendekatan Lockton di Kanada adalah menghadirkan model bisnis independen dan yang dimiliki secara privat ke pasar di mana perusahaan menengah dan perusahaan besar mencari layanan konsultasi yang lebih disesuaikan untuk menghadapi berbagai masalah risiko dan tenaga kerja. Strategi perusahaan akan menggabungkan kepemimpinan di Kanada dan pemahaman mengenai pasar lokal dengan keahlian global untuk menyelaraskan bisnis ritel di Kanada dengan jaringan global Lockton guna menawarkan produk dan layanan yang unik di pasar Kanada serta meningkatkan layanan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kanada.

"Lebih dari sebelumnya, perusahaan Kanada membutuhkan mitra yang memahami lingkungan risiko yang kian kompleks yang mereka hadapi, mulai dari ketidakpastian perdagangan dan rantai pasokan serta ancaman siber hingga tekanan tenaga kerja, kenaikan biaya tunjangan, masalah ketahanan iklim dan masalah khusus industri," kata Stéphane Lespérance, calon Chief Executive Officer bisnis ritel Lockton di Kanada. "Model independen Lockton sangat relevan dengan pasar Kanada saat ini. " Model ini memberikan kebebasan untuk membuat platform yang benar-benar berpusat pada nasabah sehingga kami dapat berfokus pada kesuksesan jangka panjang nasabah. Saya sangat antusias membentuk tim kolaboratif yang terdiri dari para ahli untuk memberikan hasil yang luar biasa bagi semua nasabah kami di Kanada."

Penunjukan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama jangka panjang Lockton dengan nasabah di Kanada dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Kanada. Lockton akan menyampaikan informasi lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang di saat perusahaan terus berupaya memperkuat tim kepemimpinan di Kanada, memperluas kehadiran di pasar lokal, dan meningkatkan kemampuan konsultasinya.

Tentang Stéphane Lespérance

Berpengalaman selama hampir 30 tahun di bidang manajemen risiko, Stéphane Lespérance berhasil mengembangkan dan menerapkan strategi program asuransi untuk berbagai perusahaan besar multinasional, khususnya di Amerika Utara, Eropa dan Asia. Beliau menjabat beberapa kepemimpin senior selama 24 tahun di Aon Canada, di mana beliau menjadi Presiden sejak tahun 2019 kemudian sebagai Presiden dan CEO sejak tahun 2025. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gubernur The Insurance Institute of Canada. Stéphane mempelajari manajemen risiko di l'Université du Québec à Montréal, menyelesaikan program pendidikan eksekutif di Kellogg School of Management di Northwestern University dan University of Chicago Booth School of Business. Di luar kesibukan pekerjaannya, Stéphane aktif mengikuti pertandingan triatlon dan senang menghabiskan waktu bersama keluarga.

Tentang Lockton

Yang menjadikan Lockton berbeda dan lebih unggul: kemandirian. Status kepemilikan privat Lockton mendukung hampir 15.000 karyawannya di lebih dari 160 negara untuk sepenuhnya berfokus pada kebutuhan risiko dan asuransi nasabah. Dengan keahlian yang menjangkau seluruh dunia, Lockton menghadirkan pemahaman mendalam yang diperlukan untuk mencapai hasil yang luar biasa. Bisnis Lockton di Kanada beroperasi dengan nama Lockton Brokers, ULC.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.lockton.com.

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