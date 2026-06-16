록턴, 캐나다 사업부 CEO로 스테판 레스페랑스 선임

캐나다 기업에게 고객 중심의 리스크, 인재, 복리후생 솔루션을 공급하는 업무 맡아

토론토, 2026년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 세계 최대 규모 비상장 독립 보험중개사 록턴(Lockton)이 업계 베테랑인 스테판 레스페랑스(Stéphane Lespérance)를 신설 캐나다 사업부의 최고경영자로 전략적으로 선임했다고 6월 16일 발표했다. 캐나다 기업에게 더 좋은 자문 서비스를 더 높은 수준으로 제공하겠다는 회사의 의지가 담긴 인사로 평가되고 있다.

스테판 레스페랑스는 캐나다 보험업계를 대표하는 인물로 24년간 에이온 캐나다(Aon Canada)에서 고위직을 두루 역임한 후 록턴에 합류했다. 2019년부터 사장을, 2025년부터는 사장 겸 CEO를 맡았다. 북미, 유럽, 아시아 전역의 대형 다국적 기업을 대상으로 복잡한 리스크 관리 전략을 개발, 실행하며 고객 서비스를 향상시킨 검증된 성과와 최고 수준의 자문 조직을 구축한 경험을 바탕으로 록턴의 캐나다 사업이 다음 단계로 도약하는 데 핵심적인 역할을 수행할 적임자로 평가받고 있다. 이번 선임은 리스크 및 인재 솔루션 분야에서 압박이 커지는 역동적인 경영 환경 속에서 기업들을 지원하기 위해 캐나다 주도의 조직을 구축하려는 록턴의 전략에서 나온 것이다.

Stéphane Lespérance

론 록턴(Ron Lockton) 록턴 회장 겸 최고경영자는 "캐나다는 세계 10대 보험시장으로 복잡하고 글로벌과 연결된 경제가 특징이다. 이곳에서 기업들의 리스크는 갈수록 복잡해지고 서로 연결돼 있다"며 "록턴은 캐나다 고객들과의 오랜 관계를 통해 더 깊이 있는 전문성과 진정한 고객 중심 자문 모델에 대한 수요를 지속적으로 확인해 왔다. 록턴은 독립적 구조로 이 같은 요구에 더 의미 있게 대응할 수 있다. 스테판과 같은 수준의 리더를 영입한 것은 록턴의 비상장 독립 모델이 지닌 강점과 매력을 보여주는 것이다. 레스페랑스는 캐나다 전역 고객들에게 최고 수준으로 자문을 하는 데 필요한 경험과 신뢰, 전략적 비전을 갖추고 있다"고 말했다.

캐나다에서 록턴의 접근 방식은 독립적 비상장 모델을 도입해 중견 및 대기업 고객들이 다양한 리스크 및 인력 관련 과제에 대해 보다 맞춤화된 자문을 받을 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있다. 회사는 캐나다 현지 리더십과 시장 판단력을 글로벌 전문성과 결합하는 전략을 추진할 예정이다. 이를 통해 캐나다 리테일 사업을 록턴의 글로벌 네트워크와 연계해 캐나다 시장에 특화된 상품과 서비스를 제공하고, 캐나다에서 사업을 운영하는 기업들에 대한 지원을 강화할 계획이다.

스테판 레스페랑스 록턴 캐나다 리테일 사업부 신임 최고경영자는 "무역 및 공급망 불확실성, 사이버 위협, 인력 문제, 복리후생 비용 상승, 기후 회복력, 산업별 과제 등 업계가 직면한 리스크 환경이 갈수록 복잡해지는 가운데, 캐나다 기업들에게는 그 어느 때보다도 절실히 이 같은 환경을 이해하는 파트너가 필요하다"며 "록턴의 독립 모델은 현재 캐나다 시장에서 그 연관성이 매우 높다. 이 모델로 진정한 고객 중심 플랫폼을 구축할 수 있으며 고객은 장기적 성공에 집중할 수 있다. 캐나다 고객들을 도와 좋은 성과를 낼 수 있는 협력적인 전문가 팀을 구축하게 돼 기대가 크다"고 말했다.

이번 선임으로 록턴은 캐나다 고객 및 캐나다 내 사업을 운영하는 다국적 기업들과 오랫동안 이어온 협력을 더욱 확대하는 계기를 확보했다. 록턴은 향후 수개월에 걸쳐 캐나다 리더십 팀, 지역 시장 기반, 향상된 자문 역량 구축을 지속하면서 추가 세부 사항을 발표할 예정이다.

스테판 레스페랑스 소개

스테판 레스페랑스는 약 30년 동안 리스크 관리 업무에 종사하며 북미, 유럽, 아시아 지역의 대형 다국적 기업을 중심으로 보험 프로그램 전략을 성공적으로 개발하고 실행했다. 에이온 캐나다에서 24년간 여러 고위직을 두루 거치며 2019년부터 사장, 2025년부터는 사장 겸 최고경영자를 역임했다. 또한 캐나다 보험연구원(The Insurance Institute of Canada) 이사회 의장도 맡고 있다. 몬트리올 퀘벡대학교(Université du Québec à Montréal)에서 리스크 관리를 전공했으며, 노스웨스턴대학교 켈로그 경영대학원(Kellogg School of Management)과 시카고대학교 부스 경영대학원(Booth School of Business)의 경영자 교육 과정을 수료했다. 업무 외에는 경쟁 트라이애슬론 선수로 활동하며 가족과 함께 시간을 자주 보낸다.

록턴 소개

록턴을 차별화하는 요소이자 경쟁력의 원천은 바로 독립성이다. 록턴의 비상장 소유 구조는 160개 이상의 국가에서 활동하는 약 1만 5000명의 임직원이 오직 고객의 리스크 및 보험 요구에만 집중할 수 있도록 지원한다. 전 세계에 걸친 전문성을 바탕으로 록턴은 탁월한 성과를 달성하는 데 필요한 깊이 있는 통찰을 제공한다. 록턴의 캐나다 사업은 Lockton Brokers, ULC 명의로 운영된다.

자세한 내용은 www.lockton.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Lockton