Lockton назначает Стефана Лесперанса генеральным директором своего канадского бизнес-подразделения

Лесперанс получил мандат на предоставление клиентоориентированных решений по управлению рисками, связанными с рабочей силой и пособиями для канадского бизнеса

ТОРОНТО, 17 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Lockton, крупнейший в мире частный независимый страховой брокер, сегодня объявила о стратегическом назначении ветерана отрасли Стефана Лесперанса (Stéphane Lespérance) генеральным директором нового канадского бизнес-подразделения Lockton. Это назначение подчеркивает приверженность компании предоставлению расширенной консультационной поддержки высокого уровня для канадских компаний.

Stéphane Lespérance

Имеющий общепризнанную репутацию одного из ведущих специалистов канадского страхового сектора, Стефан присоединяется к Lockton после 24 лет работы на руководящих должностях в Aon Canada, где он занимал пост президента с 2019 года, а также президента и генерального директора с 2025 года. Его успешный опыт работы над повышением качества обслуживания клиентов путем разработки и реализации комплексных стратегий управления рисками для крупных мультинациональных компаний в Северной Америке, Европе и Азии, а также создания элитных консалтинговых команд делает его идеальным кандидатом на эту должность, способным возглавить следующий этап развития канадского бизнес-подразделения Lockton. Данное назначение отражает нацеленность Lockton на создание организации под руководством канадского специалиста для поддержки предприятий, работающих в динамичной операционной среде, с возрастающим давлением в области рисков и персонала.

«Канада является одним из 10 крупнейших в мире страховых рынков. Она имеет сложную, связанную со всем миром экономику, где предприятия сталкиваются со все более сложными, взаимосвязанными рисками», — сказал Рон Локтон (Ron Lockton), председатель и главный исполнительный директор Lockton. «От наших давних партнеров в Канаде мы постоянно слышим о необходимости более глубокой специализации и по-настоящему ориентированной на клиента консалтинговой модели. Независимая структура компании Lockton позволяет нам эффективно решить данный вопрос. Привлечение руководителя такого уровня как Стефан говорит о силе и привлекательности нашей частной модели. Он привнесет с собой опыт, доверие и стратегическое видение, необходимые для предоставления первоклассных консультационных услуг клиентам по всей Канаде».

Используемый Lockton в Канаде подход заключается в выводе своей независимой частной модели на рынок, на котором компании среднего и крупного звена нуждаются в более индивидуальном подходе к консультированию по всему спектру рисков и проблем, связанных с рабочей силой. Стратегия компании будет сочетать в себе канадское руководство и экспертов местного рынка с глобальным опытом, объединяя канадский розничный бизнес с глобальной сетью Lockton. Это позволит нам предлагать уникальные продукты и услуги на канадском рынке и лучше обслуживать предприятия, работающие в Канаде.

«Сейчас канадским предприятиям как никогда нужен партнер, который понимает все более сложную среду рисков, с которой они сталкиваются, от неопределенности в торговле и цепочке поставок, а также киберугроз до давления, связанного с рабочей силой, растущими затратами на пособия, устойчивостью к изменению климата и отраслевыми проблемами», — сказал Стефан Лесперанс, новый генеральный директор канадского розничного бизнеса Lockton. «Независимая модель Lockton сегодня очень актуальна для канадского рынка. Она обеспечивает свободу построения действительно клиентоориентированной платформы, позволяя нам сосредоточиться на долгосрочном успехе клиентов. Я рад объединить команду экспертов для достижения исключительных результатов для наших канадских клиентов».

Данное назначение стало возможным благодаря многолетней работе Lockton с канадскими клиентами и мультинациональными компаниями, имеющими бизнес-подразделения в Канаде. Lockton предоставит более подробную информацию в ближайшие месяцы, поскольку она продолжает формировать руководящую команду канадского подразделения, присутствие на местном рынке и расширять консультационные возможности.

О Стефане Лесперансе

Обладая почти 30-летним опытом управления рисками, Стефан Лесперанс разработал и внедрил эффективные стратегии программ страхования для крупных мультинациональных компаний, в частности в Северной Америке, Европе и Азии. На протяжении 24 лет он находился на различных руководящих должностях в Aon Canada, где занимал пост президента с 2019 года, а затем — президента и генерального директора с 2025 года. Он также является председателем совета управляющих The Insurance Institute of Canada. Стефан изучал управление рисками в университете l'Université du Québec à Montréal и прошел программы обучения руководителей в Northwestern University's Kellogg School of Management и University of Chicago Booth School of Business. Помимо своей работы, Стефан успешно участвует в триатлонах и любит проводить время со своей семьей.

О компании Lockton

То, что выделяет компанию Lockton среди других и одновременно делает ее лучше, это ее независимость. Частная собственность Lockton позволяет ее почти 15 000 партнерам, ведущим бизнес в более чем 160 странах мира, сосредоточиться исключительно на потребностях клиентов в отношении рисков и страхования. Обладая опытом, который распространяется по всему миру, Lockton обеспечивает глубокое понимание, необходимое для достижения феноменальных результатов. Канадский бизнес Lockton работает под наименованием Lockton Brokers, ULC.

Для получения дополнительной информации посетите www.lockton.com.